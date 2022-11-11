Виктор Рыбин рассказал, для чего Наталья Сенчукова ездит на бензозаправки

90-е годы трудно представить без группы «Дюна» во главе с ее солистом Виктором Рыбиным. Тогда о его романе с певицей Натальей Сенчуковой не говорил только ленивый. Сейчас же это счастливая семейная пара, которая вместе уже много лет.
Супруги приняли участие в концерте «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты». Журналистам Виктор и Наталья рассказали о 90-х годах, котятах и молодоженах.
«Мы хорошо поработали, выпили, закусили»
- Что для вас значат 90-е годы?
Виктор Рыбин: - Это большая часть нашей жизни. Не скажем, что великолепное, но интересное время. Конечно, граждане страны много страдали. Но мы также ели картошку на машинном масле
Наталья Сенчукова: - Во-первых, нас кормили…
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press
- Как провели день рождения Натальи 25 октября?
- Мы прекрасно отдохнули в Сочи, нам повезло с погодой. Мы подготовились к концерту, хорошо поработали, выпили, закусили. А съемки в таких сборных концертах всегда очень праздничные. Мы встречаемся, вспоминаем друг друга.
- А мы встречаемся с вами, когда уже начинает падать мокрый снег…
Наталья Сенчукова: - У нас будет тепло в домах.
Виктор Рыбин: - Песня «Потолок ледяной» не про нас.
- А коммунальные платежи подняли на 4 процента…
- Ох, надо задать вопрос.
«Троих котят Наталья уже пристроила, и трое еще осталось»
- Говорят, сейчас вы пристраиваете котят…
- Виктор Рыбин: У нас три котенка. Если что, пишите Наталье.
Наталья Сенчукова: - Сын с женой подобрали кошечку, а она оказалась беременной. У кошки был живот параллельный земле. Оказалось, будет шестеро котят.
Виктор Рыбин: - Троих Наталья уже пристроила, а трое уже осталось.
- А они породистые?
Виктор Рыбин: - Конечно, Долгопрудненские дворяне. Беленькие с пятнышками.
- А у вас дома еще есть какие-то коты?
Наталья Сенчукова: - У нас три и у детей (сына и его жены - прим. ред.) две.
- А как котята ладят с остальными вашими четвероногими обитателями?
Виктор Рыбин: - А они в отдельном помещении находятся. Дом большой, разделили по зонам. И в итоге все на своих территориях.
Наталья Сенчукова: - Это у нас всегда. Каждая беременная кошка приходит ко мне. Я ее стерилизую, выдаю паспорт.
Виктор Рыбин: -А потом Наталья ездит по бензозаправкам и развешивает объявления, что пристраиваем котят.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Global Look Press
- А приют не хотели бы открыть?
Наталья Сенчукова: - Для этого нужно специальное помещение. У нас было такое рядом с домом, но, оказывается, там нельзя было делать приют.
Виктор Рыбин: - У нас есть друзья, которые помогают пристраивать животных, например, Илона Броневицкая. Она пристроила девять собак.
Но нам тоже попалась собака, она принесла девять щенков, и Наталья их всех пристроила. Правда, мы заплатили за передержку этих девятерых.
Наталья Сенчукова: - Тогда как раз был ковид, и было сложно.
Виктор Рыбин: - Сейчас ковида нет, работа есть, все отлично. Мы молодые. Дети счастливы, и мы тоже. Пока! Мы хотим съездить на заправку, съесть по бургеру.