Виктор Рыбин рассказал, для чего Наталья Сенчукова ездит на бензозаправки

90-е годы трудно представить без группы «Дюна» во главе с ее солистом Виктором Рыбиным. Тогда о его романе с певицей Натальей Сенчуковой не говорил только ленивый. Сейчас же это счастливая семейная пара, которая вместе уже много лет.

Супруги приняли участие в концерте «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты». Журналистам Виктор и Наталья рассказали о 90-х годах, котятах и молодоженах.

«Мы хорошо поработали, выпили, закусили»

- Что для вас значат 90-е годы?

Виктор Рыбин: - Это большая часть нашей жизни. Не скажем, что великолепное, но интересное время. Конечно, граждане страны много страдали. Но мы также ели картошку на машинном масле

Наталья Сенчукова: - Во-первых, нас кормили…