С лучезарными улыбками: победившие тяжелый недуг Сенчукова и Рыбин вышли в свет

Известные исполнители, супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова довольно редко выходят в свет в последнее время.

Исключение звезды сделали ради мероприятия телеканала МУЗ-ТВ - «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова появились на публике, как всегда, с лучезарными улыбками, транслируя позитив. Перед камерами супруги позировали, исключительно обнявшись.

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