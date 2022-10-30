С лучезарными улыбками: победившие тяжелый недуг Сенчукова и Рыбин вышли в свет

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Фото: Global Look Press

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин предстали на публике, как всегда, в прекрасном настроении и транслируя позитив.

Известные исполнители, супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова довольно редко выходят в свет в последнее время.

Исключение звезды сделали ради мероприятия телеканала МУЗ-ТВ - «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».

Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова появились на публике, как всегда, с лучезарными улыбками, транслируя позитив. Перед камерами супруги позировали, исключительно обнявшись.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Наталья Сенчукова для выхода в свет выбрала наряд в нежных оттенках белого и серебристого, сочетав мерцающую водолазку с брюками. Виктор Рыбин предстал в рубашке с принтом Boss.

Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro

Напомним, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова побороли тяжелый недуг. В 2018- м году у звездных супругов диагностировали рак кожи - меланому, который они смогли победить.

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  