С лучезарными улыбками: победившие тяжелый недуг Сенчукова и Рыбин вышли в свет

Известные исполнители, супруги Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова довольно редко выходят в свет в последнее время.
Исключение звезды сделали ради мероприятия телеканала МУЗ-ТВ - «Дискотека МУЗ-ТВ. Золотые хиты».
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова появились на публике, как всегда, с лучезарными улыбками, транслируя позитив. Перед камерами супруги позировали, исключительно обнявшись.
Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
Наталья Сенчукова для выхода в свет выбрала наряд в нежных оттенках белого и серебристого, сочетав мерцающую водолазку с брюками. Виктор Рыбин предстал в рубашке с принтом Boss.
Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: Ольга Храбрых/Teleprogramma.pro
Напомним, Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова побороли тяжелый недуг. В 2018- м году у звездных супругов диагностировали рак кожи - меланому, который они смогли победить.