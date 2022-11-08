«Меня подвесили на 43 метра»: Алексей Чадов – о съемках «Фактора страха» и своих фаворитах

На Алтае по заказу канала СТС проходят съемки шоу «Фактор страха». Участникам проекта предстоит проходить огонь, воду и… тараканов. И это, конечно, далеко не самый полный перечень фобий, с чем должны сразиться участники.

Всего планируется восемь выпусков шоу, в каждом из которых принимают участие четыре пары. Это могут быть супруги, друзья, родственники или просто люди, близкие по духу.

В одной из программ зрители увидят таких разноплановых личностей, как рэпер ST и его супруга, телеведущая Ассоль, юмористка Елена Борщева и танцор Дмитрий Красилов (Пухляш), две подруги и светские львицы Милана Тюльпанова и Мария Погребняк, а также молодая семья блогеров Анна и Дмитрий Ищук.

А командовать парадом будет актер Алексей Чадов, который является ведущим проекта. На съемочной площадке шоу он пообщался с журналистами.