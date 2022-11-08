«Меня подвесили на 43 метра»: Алексей Чадов – о съемках «Фактора страха» и своих фаворитах

На Алтае по заказу канала СТС проходят съемки шоу «Фактор страха». Участникам проекта предстоит проходить огонь, воду и… тараканов. И это, конечно, далеко не самый полный перечень фобий, с чем должны сразиться участники.
Всего планируется восемь выпусков шоу, в каждом из которых принимают участие четыре пары. Это могут быть супруги, друзья, родственники или просто люди, близкие по духу.
В одной из программ зрители увидят таких разноплановых личностей, как рэпер ST и его супруга, телеведущая Ассоль, юмористка Елена Борщева и танцор Дмитрий Красилов (Пухляш), две подруги и светские львицы Милана Тюльпанова и Мария Погребняк, а также молодая семья блогеров Анна и Дмитрий Ищук.
А командовать парадом будет актер Алексей Чадов, который является ведущим проекта. На съемочной площадке шоу он пообщался с журналистами.
Алексей Чадов. Фото: канал СТС
«У этой команды есть свой шарм»
- Алексей, есть ли на проекте люди, к которым вы не можете оставаться беспристрастным?
- Конечно, у меня есть свои фавориты, как и у всех, так скажем, любимчики. Я, безусловно, не оповещаю о них в рамках съемок, но, тем не менее, за некоторых людей я переживал: и сегодня, и на предыдущей программе.
Мне нравится сегодняшняя команда, она мне очень симпатична. Все ребята, конечно, молодцы, но у этой команды есть и юмор, и какой-то шарм. Знаете, когда собираются разноплановые участники, это всегда интересно.
Саша ST – один из любимейших рэперов нашей страны. Кстати, Саша отдал свою песню «Под прицелом» в качестве саундтрека к моему фильму «Своя война». И я очень благодарен ему за это. Конечно, я очень переживал за него и Ассоль.
- А вы сами тестируете все эти опасные задания?
- Знаете, я вчера прошел, пожалуй, одно из страшных испытаний. Речь идет о падении вниз.
- И как?
- Я свое уже отбоялся. На самом деле я не боялся. Я по духу все-таки земляной человек. Земля и вода – это мои стихии. А вот небо – не совсем мое.
И поэтому, когда меня подвесили на 43 метра, я ожидал большей борьбы со страхом высоты, но его не оказалось. У меня очень много текста, и, наверное, это меня сосредотачивает.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Алексей Чадов. Фото: канал СТС
«У меня страхи глобальные»
- Каких испытаний вы опасаетесь в рамках проекта?
- Друзья, в рамках такого шоу у меня нет фобий и страхов. В моей жизни были разные шоу в формате участника, случались и испытания посерьезней. Поэтому для меня здесь нет ничего страшного, тем более похожего на какую-то фобию, зарождающуюся во мне.
- То есть вы вообще ничего не боитесь?
- У меня есть, конечно, страхи, но я бы не стал делиться ими. У меня страхи глобальные.