«Безответственный, избалованный большими деньгами»: Погребняк припечатала Милохина, кинувшего Первый канал

Накануне известный блогер и певец Даня Милохин огорошил всех своим заявлением. Он вышел на связь из Дубая и сообщил, что решил покинуть проект «Ледниковый период», так как потерял мотивацию.

Реакция на его демарш была бурной. Даня Милохин фактически подставил шоу, его продюсеров, своих тренеров и партнершу Женю Медведеву.

Высказалась о поступке Дани Милохина и супруга футболиста Павла Погребняка, продюсер, фотомодель и общественный деятель Мария Погребняк.

Она призналась, что поведение Милохина ее не удивило, поскольку она уже сталкивалась с ним на съемочной площадке.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».