«Безответственный, избалованный большими деньгами»: Погребняк припечатала Милохина, кинувшего Первый канал

Накануне известный блогер и певец Даня Милохин огорошил всех своим заявлением. Он вышел на связь из Дубая и сообщил, что решил покинуть проект «Ледниковый период», так как потерял мотивацию.
Реакция на его демарш была бурной. Даня Милохин фактически подставил шоу, его продюсеров, своих тренеров и партнершу Женю Медведеву.
Высказалась о поступке Дани Милохина и супруга футболиста Павла Погребняка, продюсер, фотомодель и общественный деятель Мария Погребняк.
Она призналась, что поведение Милохина ее не удивило, поскольку она уже сталкивалась с ним на съемочной площадке.
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Оценивая демарш Дани Милохина, Мария Погребняк предрекла ему большие трудности во взрослой жизни.
«Даня не первый раз подводит съемочные группы, и лично меня его поступок совсем не удивил. А вот Татьяна Анатольевна Тарасова поражена и назвала поступок блогера «немужским», сейчас команда шоу в срочном порядке ищет ему замену. Даня безответственный, избалованный минутой славы и большими деньгами, незрелый мальчик, если он не займется своим образованием, то может плохо закончить», - высказалась Мария Погребняк в телеграм-канале.