Ренат Агзамов – о «Короле десертов», отношениях с Константином Ивлевым и занятости сына

На канале «Пятница!» стартует новое шоу «Король десертов». Участники проекта претендуют на то, чтобы войти в книгу рекордов Гиннеса. Зрителям обещают пирамиду из эклеров, двухметровый дом из печенья, бальные платья из шоколада. А руководит всем этим волшебством известный кондитер и ведущий Ренат Агзамов.

Впрочем, он успевает дирижировать и в других проектах, а также заниматься спортом и дарить любовь семье. О секретах тайм-менеджмента, рекордах «Короля десертов» и управлении бизнесом в условиях новой реальности Ренат Агзамов рассказал в интервью Teleprogramma.pro

«Ничего подобного в мире еще никто не делал»

-Ренат, чем вас удивили участники нового шоу «Король десертов»?

- Каждая серия тематическая. В одной серии участникам было дано задание сделать вкусные пряники, с чем они легко справились. Затем – пряничный домик. К концу серии мы получили домики по два с половиной метра. Никто, никогда и нигде не видел ничего подобного!

В серии про цветы каждый участник сделал съедобное платье, в которых модели ходили по подиуму! И в каждом выпуске зрители будут в шоке от того, что делают кондитеры. Ничего подобного в мире еще никто не делал!