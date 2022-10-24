Ренат Агзамов – о «Короле десертов», отношениях с Константином Ивлевым и занятости сына

На канале «Пятница!» стартует новое шоу «Король десертов». Участники проекта претендуют на то, чтобы войти в книгу рекордов Гиннеса. Зрителям обещают пирамиду из эклеров, двухметровый дом из печенья, бальные платья из шоколада. А руководит всем этим волшебством известный кондитер и ведущий Ренат Агзамов.
Впрочем, он успевает дирижировать и в других проектах, а также заниматься спортом и дарить любовь семье. О секретах тайм-менеджмента, рекордах «Короля десертов» и управлении бизнесом в условиях новой реальности Ренат Агзамов рассказал в интервью Teleprogramma.pro
«Ничего подобного в мире еще никто не делал»
-Ренат, чем вас удивили участники нового шоу «Король десертов»?
- Каждая серия тематическая. В одной серии участникам было дано задание сделать вкусные пряники, с чем они легко справились. Затем – пряничный домик. К концу серии мы получили домики по два с половиной метра. Никто, никогда и нигде не видел ничего подобного!
В серии про цветы каждый участник сделал съедобное платье, в которых модели ходили по подиуму! И в каждом выпуске зрители будут в шоке от того, что делают кондитеры. Ничего подобного в мире еще никто не делал!
Кадр из шоу «Король десертов». Фото: канал «Пятница»
- Кто в основном участвует в передаче?
- В нашем проекте есть очень крутые домохозяйки и самые сильные профессионалы нашей индустрии. Уровень участников выходит за рамки нашей страны, это высокая мировая планка.
У нас командные соревнования. Мы выбираем лучших домохозяек. И они сражаются против самых сильных профессионалов! Это вечный спор, кто из них сильнее. И в каждой серии разный результат!
Подобный проект возможен только в нашей стране, потому что уровень домохозяек в России зашкаливает. Это где-то на уровне неба, потому что во многих странах мира женщинам запрещено торговать тортами и прочими сладостями. Никто там не зарабатывает созданием тортов, как у нас.
- Если в шоу «Кондитер» важную роль играет вкус, то здесь…
- Здесь учитывается и вкус, и внешний вид, и сложность работы – все сразу. Кондитер – это специалист, который должен готовить вкусно. Но здесь проект не про торты. В каждой серии – разные задания. Мы делаем дрожжевое тесто, эклеры, французские макароны, цветы, важна работа с шоколадом, карамелью.
Сладкий мир многогранный. И в проекте «Король десертов» мы как раз показываем все многообразие нашего сладкого мира и таких специалистов, о которых многие никогда не слышали, не знали. Уникальные самородки!
Это проект – про суперталантливых, суперспособных людей, где я выступаю в качестве ведущего и делюсь со зрителями уникальными лайфхаками!
«Не бывает стабильного бизнеса»
- Как новая политическая повестка повлияла на состояние кондитерского бизнеса?
- Ситуация стабильная. Если сравнивать с 2020 и 2021 годами, то нет большого роста, но и сильного падения спроса я тоже не вижу.
- А до пандемии было лучше?
- По-разному.
- Значит, кондитерский бизнес не отличается особой стабильностью?
- Не бывает стабильного бизнеса! Когда люди начинают болеть, увеличивается отток у ресторанов, но растет доход у медицинских учреждений, производителей лекарств.
Как только люди перестают болеть, летом, например, начинают работать летние веранды. В выходные дни Москва пустеет, зато работает Подмосковье: базы и дома отдыха.
В будние дни в офисных центрах многолюдно, а в выходные – пусто. Мы открыли несколько магазинов в таких центрах. И в субботу-воскресенье мы их закрывали. Что там делать, когда никого нет?
Любой бизнес имеет сезонность, привязку. Например, магазины привязаны к погоде. В сильный ливень никто не идет за покупками и продуктами. В жару люди не едят торты. Мы сильно зависим от климата, помимо других ситуаций в мире.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ренат Агзамов со своим шедевральным тортом. Фото: канал «Пятница».
Какие необычные заказы вам больше всего запомнились?
- У меня все заказы сложные, интересные. Мы делали торты в виде фонтана Треви, в виде замков. Некоторые торты сложные с механической точки зрения, например, внутри спрятаны жених с невестой на карете.
Бывает, что начинку для одного торта я могу разрабатывать по полгода. Она же должна долететь до любой точки мира. Торт должен быть транспортабельный, сохранять влажность, чтобы из него не выделялась жидкость, чтобы он не потек, чтобы не возникало трещин. Это большой сложный технологический процесс.
«Мы с Константином Ивлевым общаемся абсолютно также, как и в кадре»
- Какие у вас на самом деле отношения с Константином Ивлевым? В шоу «Битва шефов» вы не обходитесь без взаимных подколов…
- У нас теплые, дружеские, уважительные отношения. Но все, кто нас видит первый раз, удивляются, что за кулисами мы общаемся абсолютно так же, как и в кадре. Мы друг друга все время стебем, захожу ли я к нему в гримерную или он ко мне, или же мы находимся где-то в другом месте.
Это наш обычный формат общения. И в кадре мы такие же, какие мы есть. .
Ренат Агзамов и Константин Ивлев в шоу «Битва шефов»
- Вы и в жизни Мандаринович, как вас Ивлев называет?
- Рафинадович, Мандаринович. Это наше обычное общение вне кадра. У проекта «Битва шефов» хорошие цифры, высокие рейтинги, люди его обожают, потому что там все происходит вживую.
Эти шутки, эмоции, возникающие между нами, невозможно прописать по сценарию. Мы же не профессиональные артисты, чтобы выдавать профессиональные чувства. Это честные эмоции, такие, какие они есть.
Если мы ссоримся, подкалываем друг друга, то это все происходит в кадре.
.- Когда зрителям ждать выхода нового сезона «Кондитера»?
- Я пока этого не знаю. Мы сейчас снимаем седьмой сезон.
«Я готовлю очень вкусно и разные блюда»
- Какие кулинарные произведения в вашем исполнении предпочитают ваши жена и сын Тимур?
- Они обожают, когда я готовлю мясо, куриные крылья и говяжью вырезку. Это прямо топчик. Говяжью вырезку я делаю на гриле так, что вы можете ее просто ложкой есть..
- То есть вы можете побаловать не только сладостями…
- Конечно. Я готовлю очень вкусно и разные блюда. Я очень круто продвинулся по пицце. Я же долго жил и стажировался в Неаполе. Думаю, что моя пицца – одна из самых качественных в России.
Ренат Агзамов в программе «Король кондитеров». Фото: канал «Пятница»
- Не хотели бы заняться бизнесом и в этом направлении?
- Пока я размышляю на эту тему. Просто я не резиновый. У нас 140 кондитерских магазинов в Питере и Москве. И мы планируем активно расширяться еще.
- В регионах?
- Мы наращиваем количество магазинов в Москве. У нас натуральная продукция, поэтому срок годности ограничен. И я не хочу менять что-то в рецептуре для того, чтобы уходить в регион. В Москве и Питере можно совершенно спокойно открыть до 1 000 магазинов.
А есть еще и спорт, время, которое нужно проводить с семьей и параллельно заниматься еще несколькими видами бизнеса. Перестать видеть своего ребенка, который очень быстро взрослеет, забить на спорт ради того, чтобы охватить необъятное?
На данный момент считаю это нецелесообразным. И не забывайте про съемки. Я ведущий четырех телевизионных проектов. А какое это количество съемочных дней в году! Сумасшедшее!
Ренат Агзамов со своей семьей. Фото: личный архив
- Тимур уже начинает проявлять интерес к вашей профессии?
- Пока нет. Сын приходит со школы домой в шесть часов вечера, затем следует тренировка либо в бассейне, либо в тренажерном зале. И только в девять-десять часов вечера он садится за уроки. До одиннадцати – полдвенадцатого делает домашнее задание, а потом ложится спать. Ну какая здесь кулинария?
А в выходной день мне не до готовки. Если у меня выдастся один-два выходных, то я не хочу стоять у плиты. Я так устаю за неделю, что мне хочется сходить в ресторан, прогуляться, подышать воздухом. Поэтому на данный момент у меня нет возможности его даже приучать к этому.