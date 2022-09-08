Константин Ивлев – об «Адском шефе», подколах Рената Агзамова и воспитании детей

У известного шеф-повара Константина Ивлева – очередной бенефис на телевидении. Недавно на телеканале «Пятница» стартовал проект «Адский шеф» с его участием. Выходят новые выпуски шоу «Битва шефов», где антагонистом Константина по-прежнему является остроумный Ренат Агзамов.
В интервью Teleprogramma.pro Константин Ивлев рассказал о том, в чем отличие двух его самых популярных шоу, как он воспринимает подколы Рената Агзамова и раскрыл секреты воспитания детей.
«В «Адском шефе» у нас много занятий по молекулярной кухне»
- Недавно зрители увидели вас в новом проекте «Адский шеф». В чем принципиальное отличие нового проекта?
- Во-первых, в Академии «Адского шефа» мы даем возможность прийти и научиться, для нас главное - чтобы у человека было желание. Во-вторых, это разнообразное меню. В другом моем популярном проекте было одно меню на протяжении всего сезона, а в «Адском шефе» есть начинающая школа, кулинарный техникум и современные тренды новой русской кухни с молекулярным уклоном.
Поэтому и здесь будет много блюд: начиная от картофельных драников и заканчивая роллом из краба с икрой из абхазского лимона или Анной Павловой в новом стиле, где мороженое из жидкого азота готовится прямо перед подачей.
В-третьих, в «Адском шефе» другой подход, здесь ребята изучают важные постулаты профессии повара. У нас много занятий по молекулярной кухне, мы учим, как правильно укладывать продукты, как сочетать цвета на тарелке и многому другому.
В общем, это место, куда приходят участники со всей России, чтобы стать стрессоустойчивыми и получить обширную базу знаний.
- Кто из участников нового «Адского шефа» вас больше всего удивил?
- У нас много ярких персонажей, но с самого первого дня мне понравился Миша Богачев, Лавиния из «Битвы шефов», прекрасные народные девушки-пекари... «Адский шеф» интересен вместе со своими участниками.
Константин Ивлев и Ренат Агзамов. Фото: телеканал «Пятница»
- Вы с Ренатом Агзамовым нередко шутите друг над другом. Как вы на самом деле относитесь к его подколам, а он – к вашим?
- Мы с Ренатом относимся друг к другу очень уважительно, по-дружески. Мы много лет знакомы и знаем все свои плюсы и минусы. Правда, я знаю их больше, поэтому и подкалываю Рената чаще. Но с самоиронией у нас все в порядке, потому что без юмора и подколов в нашей профессии невозможно.
«Рестораны закрываются, потому что жадность порождает бедность»
- Как думаете, почему многие рестораны, прошедшие прожарку в шоу «На ножах», закрываются?
- Рестораны закрываются, потому что жадность порождает бедность. Если в первые сезоны после нашей проверки закрывались 70 процентов ресторанов, то в последующие сезоны статистика сравнялась, стало 50/50. Я всегда советую ребятам не открываться сразу же после того, как мы от них уехали.
Люди не успевают пройти тренинги и получается, что изменения в интерьере есть, а в головах - нет. Есть и другие факторы: например, некоторые съемки в проекте используют в качестве рекламы и не хотят слушать мнение профессионала. Когда-то я придумал фразу об этом: «Если вы верите профессионалу - верьте ему до конца. Если верите себе - верьте в конец».
- Какая концепция сейчас самая беспроигрышная?
- Есть пять беспроигрышных концепций. Первая - советское прошлое. Граненые стаканы, тарелки с вензелями, сосиски и яйцо под майонезом - это то, что человек готов есть каждый день.
Вторая концепция - пивная. В России научились пить пиво на завтрак, обед и ужин. Плюс большое количество спортивных трансляций. Тем более, что пивные заведения отличаются демократичными ценами и вкусными, хоть и жирными, блюдами.
Третья - итальянская кухня, где 80 процентов продуктов базируются на основе консервантов. Сухая паста, оливковое масло, оливки, сыр - много нескоропортящихся продуктов. Так же, как и японская кухня, где из свежего только рыба. А еще почему-то наши люди думают, что если они едят японскую кухню, то худеют.
Пятая концепция - чебуреки, беляши, самса, шурпа, лагман, люля и тому подобное. Восточная кухня плотно засела в наших умах.
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Константин Ивлев с дочкой Марусей. Фото: телеканал «Пятница»
- Как вам в роли многодетного отца? Вашей жене помогает кто-то с ребенком?
- Всех потихоньку воспитываем: Матвею уже 21 год, Марусе - 8, Нике - четыре месяца. Я помогаю жене как могу, но в большей степени, как говорится, деньгами. Дети растут и дай Бог!