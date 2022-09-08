Константин Ивлев – об «Адском шефе», подколах Рената Агзамова и воспитании детей

У известного шеф-повара Константина Ивлева – очередной бенефис на телевидении. Недавно на телеканале «Пятница» стартовал проект «Адский шеф» с его участием. Выходят новые выпуски шоу «Битва шефов», где антагонистом Константина по-прежнему является остроумный Ренат Агзамов.

В интервью Teleprogramma.pro Константин Ивлев рассказал о том, в чем отличие двух его самых популярных шоу, как он воспринимает подколы Рената Агзамова и раскрыл секреты воспитания детей.

«В «Адском шефе» у нас много занятий по молекулярной кухне»

- Недавно зрители увидели вас в новом проекте «Адский шеф». В чем принципиальное отличие нового проекта?

- Во-первых, в Академии «Адского шефа» мы даем возможность прийти и научиться, для нас главное - чтобы у человека было желание. Во-вторых, это разнообразное меню. В другом моем популярном проекте было одно меню на протяжении всего сезона, а в «Адском шефе» есть начинающая школа, кулинарный техникум и современные тренды новой русской кухни с молекулярным уклоном.

Поэтому и здесь будет много блюд: начиная от картофельных драников и заканчивая роллом из краба с икрой из абхазского лимона или Анной Павловой в новом стиле, где мороженое из жидкого азота готовится прямо перед подачей.

В-третьих, в «Адском шефе» другой подход, здесь ребята изучают важные постулаты профессии повара. У нас много занятий по молекулярной кухне, мы учим, как правильно укладывать продукты, как сочетать цвета на тарелке и многому другому.

В общем, это место, куда приходят участники со всей России, чтобы стать стрессоустойчивыми и получить обширную базу знаний.

- Кто из участников нового «Адского шефа» вас больше всего удивил?

- У нас много ярких персонажей, но с самого первого дня мне понравился Миша Богачев, Лавиния из «Битвы шефов», прекрасные народные девушки-пекари... «Адский шеф» интересен вместе со своими участниками.