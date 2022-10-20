Платья из шоколада и пряничные небоскребы: Ренат Агзамов запустил шоу «Король десертов»

На канале «Пятница!» стартует шоу кондитерских рекордов под названием «Король десертов». Его участники будут изготавливать съедобные платья из шоколада, двухметровые дома из пряников, пирамиды из эклеров и другие гигантские сладости.
В проекте примут участие профессиональные кондитеры и талантливые любители. Они сразятся за звание короля десертов и денежный приз в миллион рублей. А в финале программы установят сладкий мировой рекорд — приготовят самую высокую съедобную елку. Для фиксации достижения будут приглашены представители Международного агентства регистрации рекордов.
Ренат Агзамов проверит мастерство других кондитеров. Фото: канал «Пятница!»
Ведущим шоу выступает чемпион России по кулинарному мастерству Ренат Агзамов.
«Это будет масштаб, которого еще не видели! — говорит он. — Такого уровня сладких работ не делали ни на одном телевизионном проекте. От увиденного у телезрителей будут мурашки. Поверьте мне! Мы реально показываем монстров. Милых и скромных монстров».
«В каждой серии участники нас покоряли и шокировали результатами. Я, открыв рот, наблюдал за участниками и их грамотными работами. Смотрел, восхищался и аплодировал. Это иное измерение».
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Зрители увидят букеты цветов из зефира и шоколада, 3D-портреты из пряников, фарфоровые сервизы из мастики и многое другое. Также они расширят свою эрудицию в сфере кондитерского искусства благодаря лайфхакам от Рената Агзамова. Он расскажет, как создать шоколадное или карамельное украшение, а также поделится секретами работы с тестом и начинкой.
Не пропустите премьеру шоу «Король десертов» — 25 октября в 19:00 на канале «Пятница!».