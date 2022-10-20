Платья из шоколада и пряничные небоскребы: Ренат Агзамов запустил шоу «Король десертов»

На канале «Пятница!» стартует шоу кондитерских рекордов под названием «Король десертов». Его участники будут изготавливать съедобные платья из шоколада, двухметровые дома из пряников, пирамиды из эклеров и другие гигантские сладости.

В проекте примут участие профессиональные кондитеры и талантливые любители. Они сразятся за звание короля десертов и денежный приз в миллион рублей. А в финале программы установят сладкий мировой рекорд — приготовят самую высокую съедобную елку. Для фиксации достижения будут приглашены представители Международного агентства регистрации рекордов.