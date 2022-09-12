«Мы с Ольгой ходили возле друг друга»: Сергей Бурунов – о Серябкиной, экстремальной езде и вредных привычках

Актер Сергей Бурунов – как всегда везде нарасхват. Он снимается в кино, недавно сыграл главную роль в клипе на песню Ольги Серябкиной «Дядя Гена», а еще принял участие в социальной рекламе проекта «Здоровая Москва». Плакаты с изображением Сергея, рекламирующего здоровый образ жизни, развешаны практически во всех московских подъездах.
На днях Сергей Бурунов стал участником презентации новых проектов онлайн-кинотеатра IVI. И в беседе с журналистами рассказал о работе с Ольгой Серябкиной, отношении к онлайн-кино и вредных привычках.
«Всем вместе смешнее»
- Сергей, сейчас стремительную популярность набирают онлайн- платформы. Как вы думаете, могут ли они потеснить кинотеатры? Не лучше ли провести время дома за просмотром фильма?
- Мне кажется, это глупо. Кино – это все-таки социализация, всем вместе смешнее. Дома тоже можно поесть, но все-таки мы ходим в рестораны. Вместе всем вкуснее!
Сергей Бурунов на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра IVI. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А куда вы обычно приглашали девушек на свидания? В кино?
- Мы не настолько близки, чтобы я обсуждал с вами этот вопрос.
- Хорошо, тогда дайте, пожалуйста, совет, куда можно сводить женщину, в которую влюблен?
- Куда угодно. И в кинотеатр тоже!
«Я сто раз бросал курить, но в итоге выбрал жизнь»
- Многие знают, что вы ездите на мотоциклах, что, безусловно, нравится представительницам прекрасного пола. Предпочитаете высокие скорости?
- Нет, у меня пенсионная езда, контраварийная.
- А где вы обычно ездите?
- За городом, ну, или уезжаю куда-нибудь подальше.
- Берете с собой кого-нибудь?
- Что значит беру с собой? У меня есть друзья-мотоциклисты.
- Этакий мотоклуб...
- Не мотоклуб, но товарищи по интересам.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Сергей Бурунов. Фото: Global Look Press
- Чем вы любите заниматься в свободное время?
- Спать. Стараюсь это делать почаще, но у меня не всегда получается.
- А есть ли у вас вредные привычки?
- Я бросил курить. Сто раз бросал, но в итоге выбрал жизнь.
- В социальных сетях вы рассказали о необычном подарке, который преподнес вам художник из Беларуси. Он выложил из монет ваш портрет. А были ли еще в вашей жизни необычные подарки?
- Пока только этот подарок.
«Я, скорее, идеалист, чем фаталист»
- Недавно вы снялись в клипе Ольги Серябкиной на песню «Дядя Гена». Как познакомились с Ольгой?
- Мы познакомились на дне рождения у Жоры Крыжовникова
Сергей Бурунов в клипе Ольги Серябкиной «Дядя Гена»
- А как возникла идея клипа?
- Сначала мы встретились, все обсудили, а потом решили начать работать. Идея клипа сначала была другой. Но моя прекрасная директор Анастасия предложила иную концепцию.
Выяснилось, что мы с Олей земляки и жили практически в соседних домах. И ходили мимо друг друга, быть может, даже ездили в одном вагоне и одном автобусе. И вот так и родилась идея этого клипа.
- Не судьба была пересечься раньше…
- Да…
- А вы верите в судьбу? Вы фаталист?
- На счет фаталиста не знаю. Я, скорее, идеалист!