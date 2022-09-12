«Мы с Ольгой ходили возле друг друга»: Сергей Бурунов – о Серябкиной, экстремальной езде и вредных привычках

Актер посетил презентацию нового сезона онлайн-кинотеатра IVI
Сергей Бурунов. Фото:

 Сергей Бурунов. Фото: Global Look Press

Актер Сергей Бурунов – как всегда везде нарасхват. Он снимается в кино, недавно сыграл главную роль в клипе на песню Ольги Серябкиной «Дядя Гена», а еще принял участие в социальной рекламе проекта «Здоровая Москва». Плакаты с изображением Сергея, рекламирующего здоровый образ жизни, развешаны практически во всех московских подъездах.

На днях Сергей Бурунов стал участником презентации новых проектов онлайн-кинотеатра IVI. И в беседе с журналистами рассказал о работе с Ольгой Серябкиной, отношении к онлайн-кино и вредных привычках.

«Всем вместе смешнее»

- Сергей, сейчас стремительную популярность набирают онлайн- платформы. Как вы думаете, могут ли они потеснить кинотеатры? Не лучше ли провести время дома за просмотром фильма?

- Мне кажется, это глупо. Кино – это все-таки социализация, всем вместе смешнее. Дома тоже можно поесть, но все-таки мы ходим в рестораны. Вместе всем вкуснее!

Сергей Бурунов на презентации нового сезона онлайн-кинотеатра IVI. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro

- А куда вы обычно приглашали девушек на свидания? В кино?

- Мы не настолько близки, чтобы я обсуждал с вами этот вопрос.

- Хорошо, тогда дайте, пожалуйста, совет, куда можно сводить женщину, в которую влюблен? 

- Куда угодно. И в кинотеатр тоже!  

«Я сто раз бросал курить, но в итоге выбрал жизнь»

- Многие знают, что вы ездите на мотоциклах, что, безусловно, нравится представительницам прекрасного пола. Предпочитаете высокие скорости?

- Нет, у меня пенсионная езда, контраварийная.

- А где вы обычно ездите?

- За городом, ну, или уезжаю куда-нибудь подальше.  

- Берете с собой кого-нибудь?

- Что значит беру с собой? У меня есть друзья-мотоциклисты.

- Этакий мотоклуб... 

- Не мотоклуб, но товарищи по интересам.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Сергей Бурунов. Фото: Global Look Press 

- Чем вы любите заниматься в свободное время?

- Спать. Стараюсь это делать почаще, но у меня не всегда получается.

- А есть ли у вас вредные привычки?

- Я бросил курить. Сто раз бросал, но в итоге выбрал жизнь.  

- В социальных сетях вы рассказали о необычном подарке, который преподнес вам художник из Беларуси. Он выложил из монет ваш портрет. А были ли еще в вашей жизни необычные подарки?

- Пока только этот подарок.

«Я, скорее, идеалист, чем фаталист»

- Недавно вы снялись в клипе Ольги Серябкиной на песню «Дядя Гена». Как познакомились с Ольгой?

- Мы познакомились на дне рождения у Жоры Крыжовникова

Сергей Бурунов в клипе Ольги Серябкиной «Дядя Гена»

- А как возникла идея клипа?

- Сначала мы встретились, все обсудили, а потом решили начать работать. Идея клипа сначала была другой. Но моя прекрасная директор Анастасия предложила иную концепцию.

Выяснилось, что мы с Олей земляки и жили практически в соседних домах. И ходили мимо друг друга, быть может, даже ездили в одном вагоне и одном автобусе. И вот так и родилась идея этого клипа.

- Не судьба была пересечься раньше…

- Да…

- А вы верите в судьбу? Вы фаталист?  

- На счет фаталиста не знаю. Я, скорее, идеалист! 

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