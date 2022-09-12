«Мы с Ольгой ходили возле друг друга»: Сергей Бурунов – о Серябкиной, экстремальной езде и вредных привычках

Актер Сергей Бурунов – как всегда везде нарасхват. Он снимается в кино, недавно сыграл главную роль в клипе на песню Ольги Серябкиной «Дядя Гена», а еще принял участие в социальной рекламе проекта «Здоровая Москва». Плакаты с изображением Сергея, рекламирующего здоровый образ жизни, развешаны практически во всех московских подъездах.

На днях Сергей Бурунов стал участником презентации новых проектов онлайн-кинотеатра IVI. И в беседе с журналистами рассказал о работе с Ольгой Серябкиной, отношении к онлайн-кино и вредных привычках.

«Всем вместе смешнее»

- Сергей, сейчас стремительную популярность набирают онлайн- платформы. Как вы думаете, могут ли они потеснить кинотеатры? Не лучше ли провести время дома за просмотром фильма?

- Мне кажется, это глупо. Кино – это все-таки социализация, всем вместе смешнее. Дома тоже можно поесть, но все-таки мы ходим в рестораны. Вместе всем вкуснее!