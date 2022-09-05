Сергей Бурунов рассказал, почему считает мотоциклы «умнее» себя

Актер Сергей Бурунов рассказал о подробностях своего отпуска в горах.
«Я ездил на Красную Поляну — забирался в горы. Там невероятная энергия: можно помолчать и побыть наедине с самим собой.
Здесь в Москве очень много всего: люди, машины — все смешалось. Хотя фанатов и поклонников я по-прежнему люблю. Но в горах поднимаешься — и поближе к небесам», — признался он.
Впрочем, и в столице Бурунову не скучно: он обожает кататься по московским улицам на мотоцикле.
«Я не большой ас в этом вопросе, а скорее, контраварийный водитель, мягко выражаясь. Прошлую неделю практически провел на мотоцикле.
Жарко было, потел очень сильно, но мужественно терпел все тяготы и лишения. В горах я не ездил на мотоцикле, так как предпочитаю асфальтированное покрытие», — уточнил Бурунов.
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Правда, ремонтировать своего двухколесного «коня» актер все же доверяет профессионалам.
«Я знаю, как он устроен и почему он ездит, не падает, но чинить я бы не решился, потому что это делали талантливые люди, и мотоциклы сейчас, мне кажется, намного умнее меня», — рассказал Сергей Бурунов в интервью изданию МК.