Сергей Бурунов рассказал, почему считает мотоциклы «умнее» себя

Актер Сергей Бурунов рассказал о подробностях своего отпуска в горах.

«Я ездил на Красную Поляну — забирался в горы. Там невероятная энергия: можно помолчать и побыть наедине с самим собой. Здесь в Москве очень много всего: люди, машины — все смешалось. Хотя фанатов и поклонников я по-прежнему люблю. Но в горах поднимаешься — и поближе к небесам», — признался он.

Впрочем, и в столице Бурунову не скучно: он обожает кататься по московским улицам на мотоцикле.

«Я не большой ас в этом вопросе, а скорее, контраварийный водитель, мягко выражаясь. Прошлую неделю практически провел на мотоцикле. Жарко было, потел очень сильно, но мужественно терпел все тяготы и лишения. В горах я не ездил на мотоцикле, так как предпочитаю асфальтированное покрытие», — уточнил Бурунов.

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Правда, ремонтировать своего двухколесного «коня» актер все же доверяет профессионалам.