Серябкина пригласила на работу самозванца: «Я кайфовала, как человек ведет»

У певицы Ольги Серябкиной миллионы поклонников, а ее странички в социальных сетях читают тысячи фолловеров. Как правило, известным личностям помогают в ведении аккаунтов, но Серябкина в этом вопросе доверяет лишь себе — звезда самостоятельно наполняет свои соцсети.

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Правда, по словам Серябкиной, однажды в ее практике был случай, когда она была готова нанять человека для ведения ее страничек. Переговоры, увы, закончились ничем. Некто на другом конце провода испугался предложения знаменитости и проигнорировал его.

«У меня был однажды фейковый аккаунт, и многие люди думали, что это я. Там вроде нельзя было получить галочку. И я в него заходила, кайфовала, как человек ведет. Я хотела его даже на работу взять, но так и не узнала, кто это, он не признавался. Я писала: "Ты так круто ведешь, иди ко мне работать". Но он подумал, что я специально хочу выманить контакт, чтобы потом ругаться, что-то запретить», — отметила Ольга.

Источник: портал "А теперь внимание!"