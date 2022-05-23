«Очень грязно!»: HammAli & Navai – о «Маске» и планах на лето

В Crocus City Hall состоялась церемония вручения премии «Жара». Награду в номинации «Песня года» получила композиция «Птичка» HammAli & Navai. Этот же хит участник группы Наваи Бакиров исполнял на шоу «Маска» в образе Джокера.

В интервью Teleprogramma.pro артисты коллектива рассказали о секретах шоу на НТВ, отношении к деньгам и «грязных» планах на лето.

«Нам нет дела до популярности»

— Наваи, в шоу «Маска» вы исполнили хит группы «Птичка». Но раньше участники проекта не пели собственные песни. Чья это была идея?

— Моя. Этого нельзя было делать, но я пошел на это.

— Как удавалось скрывать правду от напарника?

— На самом деле он все знал. Я уже говорил, что Джокер – любимый персонаж HammAli. И он ассоциирует себя с ним. Поскольку я никогда не выходил на сцену без HammAli, я решил выбрать именно эту маску. И когда только прошел первый выпуск, Саша (HammAli – Александр Алиев) меня спросил: «Слушай, а это не ты случайно?» Так что можно сказать, я вышел на сцену вместе с HammAli.

— Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом тоже, наверняка, любите…

— Это любимый фильм Саши.

— Наваи, принесло вам шоу «Маска» новый виток популярности?

— Если сказать честно, то нам нет дела до популярности. Нам важно, чтобы люди нас слушали. У нас есть много хитов, на которые мы даже не сняли клипы: «Птичка», «Прятки», «Без тебя не я», которые имеют по миллиарду прослушиваний.

«Я просто дурачусь и не хочу, чтобы люди воспринимали все всерьез»

— Но это же потенциальные денежки…

— Люди думают, что чем больше напишешь песен, тем больше заработаешь. Но у нас итак много денег. Поэтому мы делаем только то, что нам нравится, вкладываем душу. И люди это чувствуют. Вложить душу – это больше, чем миллиарды рублей. Важен обмен эмоций, а публику не обманешь.

— Какой самый необычный зрительский отзыв получали во время шоу?

— Если честно, я просто от души это все делал и не заморачивался. Главное, чтобы всем понравилось, как я спел. Все остальное время я просто дурачусь и не хочу, чтобы люди воспринимали это всерьез.

— Повлияли ли западные санкции на вашу группу? Может быть, вы лишились каких-то гастролей?

— Пока санкции на нас не влияют, поскольку мы ездим с гастролями по России.

— Как планируете отдыхать летом?

— Очень грязно!

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