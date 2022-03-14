«Такого голоса ни у кого нет»: что ответил Филиппу Киркорову разоблаченный участник «Маски» Джокер

На самом охраняемом проекте НТВ рассекретили четвертого по счету участника.

В финале пятого выпуска третьего сезона шоу «Маска» на НТВ был рассекречен четвертый участник. Им стал Джокер.

После того, как он снял маску, перед судьями и зрителями проекта предстал солист группы Hammali&Navai Наваи Бакиров. Кстати, несколько судей угадали, что в маске именно он.

«Они тебя узнали!» — обратился к Наваи Бакирову Филипп Киркоров. «Я рад, потому что такого голоса ни у кого нет. И никто так не споет», — сказал Наваи.

Музыкант в одном из выпусков «Маски» исполнил собственный хит «Птичка», чем сбил с толку членов жюри.

«Это был очень хитрый и остроумный ход», — отметила Валерия. «Мы, конечно, не подумали, что это ты. Это впервые за три сезона «Маски» исполнитель поет свою песню», — добавил Тимур Родригез.

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