Сочная куриная грудка: быстро и вкусно
Видео
Приколы с Марией Ароновой, которые отвлекут от тревожных новостей
Видео

«Такого голоса ни у кого нет»: что ответил Филиппу Киркорову разоблаченный участник «Маски» Джокер

На самом охраняемом проекте НТВ рассекретили четвертого по счету участника.

«Такого голоса ни у кого нет»: что ответил Филиппу Киркорову разоблаченный участник «Маски» Джокер
Жюри шоу «Маска». Фото: PR НТВ

В финале пятого выпуска третьего сезона шоу «Маска» на НТВ был рассекречен четвертый участник. Им стал Джокер.

После того, как он снял маску, перед судьями и зрителями проекта предстал солист группы Hammali&Navai Наваи Бакиров. Кстати, несколько судей угадали, что в маске именно он.

«Они тебя узнали!» — обратился к Наваи Бакирову Филипп Киркоров.

«Я рад, потому что такого голоса ни у кого нет. И никто так не споет», — сказал Наваи.

Наваи Бакиров в маске Джокера
Наваи Бакиров в маске Джокера. Фото: кадр шоу «Маска»

Музыкант в одном из выпусков «Маски» исполнил собственный хит «Птичка», чем сбил с толку членов жюри.

«Это был очень хитрый и остроумный ход», — отметила Валерия.

«Мы, конечно, не подумали, что это ты. Это впервые за три сезона «Маски» исполнитель поет свою песню», — добавил Тимур Родригез.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

«Маска-3»«Маска»HammAli&NavaiКанал НТВТретий сезон «Маски»