«В песне Аллы Пугачевой мы приняли решение ничего не изображать»: Мария Зайцева – о самых запоминающихся номерах «Маски» и большой конспирации

В минувшее воскресенье прозвучали последние аккорды шоу «Маска» на канале НТВ. Второе место в проекте занял Анубис, под маской которого скрывалась участница дуэта «2 Маши», певица Мария Зайцева.

В финале программы она покорила жюри пронзительным исполнением песни «Там нет меня» Севары. Регина Тодоренко едва сдерживала слезы, а потом призналась, что хотела бы подружиться с Марией.

В интервью Teleprogramma.pro Мария Зайцева рассказала, что чувствовала невидимую связь с Региной и Тимуром Родригезом. По мнению певицы, они услышали все то, что она хотела сказать зрителям.

«Мне всегда нравилось все то, что касается Египта»

— Мария, расстроились, что не стали первой?

— В первую очередь, я очень рада, что мы с Анубисом спели все запланированные песни. Для меня, наверное, это было самое важное в этом шоу. А что касается шага от победы, то за свою жизнь я участвовала в очень большом количестве конкурсов и проектов и никогда не занимала первое место. «Маска» не стала исключением. Есть небольшое расстройство, но оно минимальное, потому что, как я уже сказала, для меня самым важным было исполнить все запланированные песни.

— А как вы выбрали свой необычный образ?

— Первым костюмом, который мне предложили, был костюм Леопарда. Он очень привлекательный, очень красивый, но абсолютно не созвучен со мной. Меня вообще не привлек ни один из предложенных вариантов. Мне всегда очень нравилось все то, что касается Египта. Во мне это пробуждает какие-то интересные эмоции, и в какой-момент я поняла, что хочу, чтобы у меня была египетская маска. Так я придумала, что хочу быть Анубисом.

Костюм оказался очень жарким. Даже было бы интересно установить внутри него термометр, потому что в какие-то моменты у меня возникало ощущение, что температура моего тела гораздо больше сорока градусов.

— Как вы скрывали от родных и друзей свое участие в «Маске»?

— На протяжении всего проекта я скрывала свое участие в нем ото всех. Это было очень сложно, особенно, когда люди уже начали узнавать меня, близкие узнали мой голос. Мне приходилось как-то блефовать, скрываться, а я такой человек, которому тяжело так себя вести, потому что я всегда за правду. Вот это был очень сложный момент для меня. Чтобы вы понимали уровень моей конспирации – даже моя дочка не знала, что я участвую в «Маске», вообще никто не знал.

Самым сложным для меня было скрывать свое участие в «Маске» от близких и от людей, которые меня узнали, а таких было достаточно много. Я человек, который очень любит правду, а здесь нужно было скрываться до последнего, когда все уже было очевидно. Но мы, все участники, подписали контракт о неразглашении, поэтому мы не имели права никому говорить о своем участии в проекте.

«Мне важно было говорить своим голосом»

— А что бы вы могли сказать о тех песнях, которые вам посчастливилось исполнить?

— Мне хочется отметить, что музыкальный материал, который удалось исполнить на проекте, прекрасен. Он действительно необычный и за это я хочу сказать огромное «спасибо» музыкальным редакторам, продюсерам, что давали возможность экспериментировать, показывать свои известные и неизвестные грани. Я получила огромное удовольствие от всего этого профессионального творческого процесса.

И каждый раз, когда я приезжала в студию записывать песни, это было особенное, трогательное приключение. Не так часто встречаешь такую вовлеченность людей в процесс.

Основное, что могло меня выдать, – это тембр, манера общения с членами жюри, поэтому я вела себя весьма сдержанно, и на вопросы отвечала кратко, хотя обычно я веду беседу в другом стиле. Я считаю, что Анубис достаточно сдержанный, немногословный, поэтому я держала себя в рамках своего персонажа.

Что касается песни «Монолог» Аллы Борисовны Пугачевой на стихи Марины Цветаевой, мы приняли решение ничего не изображать, и я исполнила ее своим голосом. Это было очень важно, я очень рада, что наши музыкальные продюсеры позволили сделать мне это именно таким образом. Мне было важно говорить через музыку, говорить своим голосом.

Я очень хочу среди наших членов жюри отметить Тимура Родригеза и Регину Тодоренко, которые как никто прочувствовали меня сердцем и душой. И у нас образовалась какая-то связь. Они удивительным образом трактовали и трактовали верно, все то, что я хотела сказать, находясь на сцене. Поэтому, пользуясь случаем, хочу еще раз сказать им за это «большое спасибо», потому что это для меня было очень важно – быть понятой и услышанной.

— Случались ли на шоу какие-то ЧП?

— Никаких чрезвычайных происшествий со мной на проекте не случалось. Анубис как-то очень уверенно шел по всему проекту. Не падал, ничего у него не отваливалось, все складывалось наилучшим образом.

— А какие маски вы сами угадали?

— Я практически сразу угадала Ирину Понаровскую, Наталью Подольскую и Мари Краймбрери, чуть позже – Алексея Воробьева и Руслана Алехно.

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