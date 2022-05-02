«Никогда не побеждала!»: в суперфинале шоу «Маска» разоблачили Анубиса

На телеканале НТВ подходит к концу финальный выпуск третьего сезона шоу «Маска». Определился вице-чемпион сезона.

Выбирать между Анубисом и Драконом пришлось Филиппу Киркорову, поскольку голоса судей разделились поровну – два члена жюри высказались за первенство Анубиса и столько же – за победу Дракона.

«Самый ужасный момент, мне хочется спрятаться, — признался Филипп Киркоров. — Отдаю дань вашему таланту. Анубис – такой яркий. Я до сих пор не знаю, кто там. И наверное, победить должен тот, кого мы не узнали. С одной, стороны. Но, с другой стороны, есть потрясающая гениальная личность не то, что с мировым именем, с мировым талантом. В прошлом сезоне тенор Юсиф Эйвазов уступил Джони. Так пусть сейчас маску снимет Анубис, а победит Дракон».

В зале раздались недовольные возгласы поклонников Анубиса. Но Филипп Киркоров тут же заявил, что с ним лучше не спорить.

Когда Анубис разоблачился, на сцене предстала солистка группы «Две Маши» Мария Зайцева.

«Я много раз участвовала во всевозможных конкурсах и никогда не побеждала. И сейчас не победила, — сказала Маша Зайцева. – Но это было невероятное приключение! Спасибо вам всем!»

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