Анна Ардова — о «Сыне», любви к Алексею Серебрякову и секретах красоты

Актриса Анна Ардова – в кино нарасхват. Недавно она снялась в сериале «Сын», который создается специально для онлайн-кинотеатра Kion. Картина рассказывает о двух возлюбленных, расставшихся когда-то, но воссоединившихся вновь ради спасения сына Василия.

По сюжету врач Лика Булатова всю свою жизнь посвятила единственному сыну. После окончания школы Василий стал ветеринаром и однажды поехал на стажировку в Грецию. Однако там его похищают и перевозят в Сирию…

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Спасая сына, Лика Булатова старается достучаться до российского правительства. Однако власть имущие уверяют женщину, что Василий добровольно присоединился к террористам. Но Лика не намерена сдаваться и собирается вызволить сына из беды самостоятельно. И для этого она обращается к отцу Василия.

«Это большая ответственность – находиться рядом с таким партнером, как Серебряков»

В интервью Teleprogramma.pro Анна Ардова рассказала о трудностях съемок в сериале «Сын», любви к Алексею Серебрякову и секретах красоты.

«К сожалению, мы уже отсняли сериал. Это счастье закончилось. Возможно, еще у нас будет встреча на озвучке. И я надеюсь, что осенью картина выйдет на экранах», — рассказывает Анна Ардова.

— Где проходили съемки сериала «Сын», учитывая, что его действие затрагивает и Сирию?

— Мы снимали на Кипре, а там многие локации похожи на Сирию и на Турцию. Это было прекрасно.

Во-первых, я люблю режиссера этого сериала Николая Хомерики. Это талантливый творческий человек, добрый и любящий артистов режиссер. Также у нас был очень хороший оператор Шандор Беркеши. Я их обоих знаю сто лет. А моим партнером стал гениальный Алексей Серебряков. Было много невозможного счастья.

— Какие сложности возникали на съемочной площадке?

— Только творческого характера, когда мне казалось, что я что-то не сыграю. Это серьезная роль, большая ответственность – находиться рядом с таким партнером, как Серебряков.

Стояла зима, было холодно, мы снимали на улице. На меня надевали верблюжье термобелье. Надо было бегать, стрелять. Пожалуй, я первый раз стреляла в кино. Но это было круто, очень весело.

«Я слушаю своего косметолога во всем»

— Недавно вы стали гостьей третьего международного форума «Тренды красоты». Как вы ухаживаете за собой?

— У меня очень хороший косметолог. Я слушаю ее во всем. Пользуемся аппаратной косметологией. Она мне колет гиаулуронку, разные пептиды. Естественно, утром и вечером я мажу кремом лицо, делаю разные масочки. В общем, держу лицо в форме, поскольку работаю им.

— Сейчас говорят, что из-за рубежа закончатся поставки ботокса. Как вы отнеслись к такой новости?

— По крайней мере, я ничего такого от своего косметолога и не слышала. Но у меня сейчас и нет ботокса, поскольку у меня должно быть живое лицо. Ведь я играла драматичную роль матери в фильме «Сын». Какой же здесь ботокс… Поэтому сейчас я вся естественная.

— Санкции ведь сказались и на возможности совершать поездки за границу…

— Я обожаю путешествовать. И для меня большая боль, что все так сложилось. Поэтому я просто хочу иметь возможность видеть мир.

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