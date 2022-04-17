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«Он очень умный и хороший»: Анна Ардова в 52 года встретила новую любовь

По словам актрисы, этот человек с прекрасным чувством юмора.

«Он очень умный и хороший»: Анна Ардова в 52 года встретила новую любовь
Анна Ардова. Фото: Global Look Press

Актриса Анна Ардова, которой 52 года, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о своем новом возлюбленном.

Анна Ардова и Игорь Лебедев
Анна Ардова и Игорь Лебедев. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Он умный и очень хороший. С прекрасным чувством юмора. Он не из актерской среды. Приносит мне завтраки в постель. Мне с ним так интересно. Это же такое веселое занятие. Пойду ли замуж – пока не знаю. Я так кайфую от этого всего».

Анна Ардова

Анна Ардова отмечает, что ранее сидела на сайтах знакомств и искала там свою любовь. «Я просто не могу там находиться. Меня все сразу узнают», — заявила Анна Ардова.

Напомним, что имя любимого человека Анна Ардова не называет. При этом ее часто видят в компании музыканта Игоря Лебедева. Она уверяет, что они просто друзья.

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Анна АрдоваИгорь ЛебедевКанал НТВПрограмма "Ты не поверишь!"