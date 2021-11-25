Бывшие возлюбленные во временной петле: Kion покажет сериал «В раю мест нет»

15 декабря в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера сериала «В раю мест нет» с Екатериной Вилковой и Артемом Ткаченко в главных ролях.

Это фантастическая мелодрама о бывших любовниках, попавших во временную петлю. По сюжету двое ученых, чьи прошлые романтические отношения все еще приносят боль, приезжают на место падения метеорита. Их затягивает в аномалию и отправляет в прошлое, где герои пытаются исправить свои ошибки.

Ведь ранее из-за их романа у женщины погиб муж, а от мужчины ушла жена с ребенком. Но как бы они не старались использовать свой второй шанс, переломить судьбу оказывается почти невозможно.

«Проект поднимает тему «ошибочного выбора»: что происходит с человеком, когда он понимает, что связал свою жизнь не с тем партнером. Как найти силы, чтобы закончить эти отношения, преодолеть чувство вины по отношению к близким и страх остаться одному. Герои пытаются вырваться из этой ловушки. Выбраться так, чтобы «не пораниться» самим и не сделать больно близким, но это невозможно. Жизнь — это череда проб и ошибок. Мы встречаем разных людей, благодаря которым либо движемся вперед, либо ходим по кругу, и кажется, что выхода нет — это и происходит с героями. Поэтому для меня в этой истории больше мелодраматизма, а фантастическая составляющая — это форма, позволяющая ярче раскрыть тему», — говорит режиссер сериала Эдуард Бордуков.

Вместе с Ткаченко и Вилковой в картине снялись Антон Васильев и Анна Старшенбаум.

Проект выйдет в формате киносторис, его можно будет посмотреть в двух форматах: как полнометражный фильм или как сериал из шести эпизодов по 15 минут.

15 декабря в Kion выйдут первые две серии. Далее каждую среду будут публиковаться еще по два эпизода.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.