Надежда Ангарская о закулисье шоу «Страна талантов»: «С Воробьевым мы любим «подкузьминить» друг друга!»

С 18 марта на канале НТВ идет шоу «Страна талантов», в котором принимают участие самые одаренные музыканты, вокалисты, танцоры. Задача конкурсантов – популяризировать народное творчество, которому они посвятили практически всю жизнь. На кону — главный приз в один миллион рублей.

Оценивает участников строгое жюри, в состав которого входит актриса, телеведущая Надежда Ангарская. Teleprogramma.pro поговорила с Надеждой о закулисье «Страны талантов».

«Меня покорили дети»

— Надежда, есть ли у вас любимцы среди участников?

— Если мы говорим о любимчиках, то невозможно выделить кого-то одного. Но, безусловно, меня покорили дети. Они побеждают взрослых сразу со счетом 2: 1. У взрослого много времени на репетиции. А маленького артиста, не имеющего жизненного опыта, не понимающего, к какому результату что может привести, направляют родители, педагоги. Но юные участники покоряют своей работоспособностью. Ну и, естественно, все мое любимое – хомус, горловое пение, холод, зной, ветер.

— На съемках вы упомянули, что Алексей Воробьев – ваш любимый ведущий. Почему?

— Это больше была шутка. Однако мы с ним постоянно шутим, подкалываем друг друга. Любим пошутить и «подкузьминить» друг друга, если можно, так сказать.

Думаю, что после этого проекта Алексей станет любимчиком-ведущим у многих тысяч, а то и миллионов зрителей этого шоу. Потому что он действительно находится там, где ему и нужно быть.

«Стоит сделать огромный фестиваль»

— На что вы прежде всего обращали внимание, оценивая того или иного участника?

— Всегда встречают по одежке. Как в жизни, так и на сцене. Ты выходишь и сразу становится понятно, кто ты – артист или просто пришел постоять. По костюмам можно сразу понять, в каком направлении работает человек, откуда он приехал, будет ли он петь или танцевать. Также я обращаю внимание на взгляд участника, его манеру держаться и даже разговаривать. Потому что некоторые стеснялись говорить, а другие, напротив, были чересчур разговорчивыми. Кроме того, очень важны выдержка, улыбка, подача и конечно, внешний вид.

— Были ли на съемках какие-то форс-мажорные моменты?

— На съемках я не могу припомнить форс-мажорных моментов. Да и какие могут возникать форс-мажоры, если в этом шоу работают и участвуют настоящие профессионалы. Слаженные коллективы, все отрепетировано, выстроено – каждый шаг, нотка, аккорд, движение, инструменты.

Здорово, что в нашей огромной России есть столько коллективов, о которых мы знать не знали. Мне кажется, что стоит сделать огромный фестиваль, куда люди будут приходить и наблюдать за феерией людей – мало что талантливых, так и несущих свою культуру. Кстати, я разговариваю с вами, когда в нашей стране празднуется день работников культуры. С чем я всех, в том числе и себя, поздравляю. Все-таки я сама отличник культуры Якутии.

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