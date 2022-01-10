«Забирает половину и уходит, нагадив в душу»: Надежда Ангарская — о тяжелом разводе

Надежда Ангарская рассказала, что ее спасло от последствий тяжелого развода. С супругом актриса разошлась в 2019 году. На момент развода девушка зарабатывала намного больше бывшего мужа. При разделе имущества Ангарская признается, что хвалила себя за дальновидность. От несправедливых последствий ее спас брачный договор.

«Я вынуждена была работать. В кризисный 2014 год купила себе квартиру — взяла ипотеку, заняла деньги. От меня муж ничего не получил. У нас был брачный договор, всем советую, особенно когда женщина зарабатывает больше. Мы прекрасно понимаем, как это может быть: квартира, купленная в браке, — общая, а если выплачивает ипотеку женщина, как обидно, когда мужчина забирает половину и уходит, нагадив в душу», — рассказала актриса в программе «Добрый день с Валерией».

Надежда Ангарская не потеряла веру в здоровые семейные отношения. Она планирует когда-нибудь выйти замуж еще раз и обзавестись детьми. Актриса поделилась, что всегда мечтала о троих наследниках.

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