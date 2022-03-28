«Пока я на съемках, сыновья с моими родителями»: Ольга Павловец — о работе в «Анонимном детективе», воспитании детей и путешествиях

29 марта на НТВ премьера — новый сериал «Анонимный детектив». Это многосерийный проект о буднях следователей уголовного розыска. Интригах, опасности и, конечно же, человеческих отношениях.

Teleprogramma.pro поговорила с актрисой Ольгой Павловец, сыгравшей главную роль в сериале. Наша собеседница рассказала о съемках детективной истории, сыновьях и продолжении сериала «Склифосовский».

— Ольга, скоро на НТВ премьера сериала «Анонимный детектив». Расскажите, кто ваша героиня, какая она? Какими своими чертами вы наделили персонажа?

-Моя героиня — бизнес-леди Марина Рубцова, которая зарабатывает больше своего мужа — сыщика Олега. При этом она его очень любит, переживает за него, понимая, что у ее мужчины очень опасная профессия.

На этой почве у них случаются конфликты.

А вот насчет моих черт, даже не знаю. Наверное, это сила и твердость характера. А еще героиня получила мой внутренний стержень.

— Где проходили съемки? С кем из партнеров было особенно приятно работать?

— Сериал снимали в Санкт-Петербурге. На площадке я в основном была с Димой Лавровым, он играет главную роль.

У нас сложились замечательные приятельские отношения, мы общаемся и когда есть возможность – пересекаемся. Он живет в Ярославле и когда у меня там есть работа, то непременно видимся. Город небольшой и там легко встретиться.

На днях мы с ним переписывались по поводу предстоящей премьеры, оповещали друг друга.

— Пока вы на площадке, чем занимаются ваши сыновья? С кем мальчики, когда приходится уезжать в другие регионы?

— Старший сын учится в школе, младший ходит в детский сад и когда я уезжаю, то они остаются с моими родителями.

— На воспитание времени хватает или корите себя, что постоянно в работе?

— Я себя не корю. Когда я могу и у меня есть возможность, я всегда нахожусь со своими детьми.

— Чем увлекаются Макар и Андрей?

— Макар с удовольствием занимается футболом, а Андрюша пока окучивает детсадовскую программу. Плюс ходит на всякие развивающие занятия, а еще у него есть бассейн в рамках детского сада.

Со следующего года планирую его приобщать к музыкальному образованию.

— В какой-то момент вы перестали говорить о своей личной жизни, но эта сфера интересует поклонников ничуть не меньше, чем ваше творчество. Скажите, у вас сейчас есть вторая половинка?

— У меня их целых две – это мои детки.

— События последних дней как-то отразились на вашей работе?

— Нет, на работе пока никак не сказалось, все в прежнем режиме.

— Теперь поездки за границу будут задачей со звездочкой. Для вас это проблема, что нельзя будет летом отправиться в какие-то далекие страны на отдых или подобные мелочи не омрачают вашу жизнь?

— Если честно, то я человек, который любит путешествовать и меня немного смущает, что будут какие-то сложности. Но у нас нет тотальной изоляции, так что можно всегда совершить маневр, полететь через другую страну и потом отправиться куда хочешь.

Плюс у нас в стране много разных мест: и подышать морским воздухом, и полюбоваться горами. Так что я пока не сталкивалась с проблемами.

— Мы знаем, что после перерыва вы вернетесь в 10-м сезоне сериала «Склифосовский». Как там развиваются события у вашей героини?

— В десятом сезоне мы появились, но пока не ясно — надолго ли. Мы с Димой Миллером приняли участие в нескольких сценах и пока это все. Ничего больше в сценарии нет, может дальше что-то напишут. Все зависит от народной любви. Пока мы появились разово, без продолжения.

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