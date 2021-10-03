Актер «Ищейки» Дмитрий Миллер занял второе место в состязаниях по рыбной ловле

Кто-то из звезд увлекается горными лыжами, кто-то виндсерфингом, а звезда детективного сериала «Ищейка» очень любит посидеть с удочкой на берегу речки.

Дмитрий Миллер, принявший участие в чемпионате по рыбной ловле, показал отличный результат – два крупных карпа и занял второе место. Всю необходимую атрибутику для ловли актер привез с собой, вот только посетовал, что давно мечтает о рогатке, с помощью которой карпятники забрасывают подальше подкормку.

«Планирую сделать ее сам из крепкой дубовой ветки, но пока не могу найти подходящую», — поделился с редакцией 7days Миллер.

Ставший финалистом соревнований актер, срочно уехал на репетицию, приз за папу-рыбака получили его семилетние близняшки Алиса-Виктория и Марианна-Дарина.

Отметим, что российский кинематограф мог и не узнать такого актера как Дмитрий Миллер, потому что после школы он поступил в медицинское училище, но все решил случай. Как говорится, увидел объявление о наборе в театральную студию – захотел – попробовал – взяли. Так появился блистательный актер Дмитрий Миллер.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.