«Шифровалась от Володи больше месяца»: Наталья Подольская – о «Маске», обмане Преснякова и других участниках шоу

20 марта на НТВ в шоу «Маска» был рассекречен Осьминог. Под маской оказалась…Наталья Подольская!

Teleprogramma.pro узнала у артистки, каково было находиться в костюме, удалось ли скрыть от мужа свое участие в шоу и кто может скрываться под другими масками.

— Вы сняли маску – увы или ура?

— Я попадала в номинацию три раза подряд, как будто меня подготавливали к вылету. Первая номинация была шоком, вторая – ужасом, ну а в третий раз я совсем не ожидала быть номинированной. Мне казалось, что у меня такие фантастические номер и песня, я была в себе уверена, и с жюри мы прекрасно пообщались в этот день.

Не всегда наше общение складывалось так, как я хотела, но не в этот раз. Поэтому я была очень удивлена, когда вновь попала в номинацию. А затем поняла, что четвертого раза точно не хочу. Поэтому с одной стороны я расстроилась, что покинула шоу, а с другой – рада.

— Сразу ли вы согласились участвовать в шоу?

— Я сразу согласилась участвовать в «Маске», потому что это очень интересный и творческий проект. В студии ты начинаешь искать новые краски своего голоса, новые тембры, возможности, используешь различные трюки, какие-то мелизмы. Это невероятно захватывающий процесс, поэтому, когда мне поступило предложение стать участницей шоу, я ни секунды не сомневалась.

— Как вы скрывали от родных и друзей свое участие в «Маске»?

— Ох, это была целая история. Я шифровалась от Володи, наверное, больше месяца. Нужно было уезжать то на примерку, то на подбор музыкального материала, но в студию, потом начались репетиции и записи программ.

Я все время изворачивалась и что-то выдумывала, одним словом – врала. Чувствовала себя ужасно при этом. Очень боялась, что Володя что-нибудь заподозрит и начнет, не дай Бог, меня в чем-нибудь подозревать. Мы в семье любим «Маску», с удовольствием смотрим шоу. В итоге муж меня сразу же узнал, потому что мы с ним родные люди.

— Как вы выбирали костюм?

— На встрече с организаторами проекта мне показали несколько эскизов будущих костюмов. Осьминог был одним из первых, и это была любовь с первого взгляда. Не помню все костюмы, которые мне предлагали, но среди них точно еще была Лошадь.

На мой взгляд, Осьминог – один из самых красивых и интересных костюмов, такой женственный, монохромный, мы даже по движениям совпадаем. Тем не менее иногда мне кажется, что выбор Осьминога был моей ошибкой, потому что в другом костюме, например, в Монстрике, мне бы проще было оставаться неузнанной. Но Осьминог поразил меня своим великолепием, я больше не могла смотреть ни на какие другие маски, хотела только эту.

— Расскажите, какие ощущения вы испытывали, находясь внутри костюма?

— В костюме Осьминога мне было комфортно. Он нетяжелый, очень маневренный, в нем легко. И дышать было нетрудно. Был не очень хороший обзор, но, в принципе, я подстроилась. Мы с ним слились!

Костюм не ограничивал мои движения, в отличие, например, от Пончика, он – бедный – вообще шевелиться не может. Многочисленные щупальца не только мне не мешали, а, наоборот, помогали, придавая движениям большую амплитуду.

— Это правда, что участники «Маски» сильно худеют пока участвуют в проекте?

— Я слышала о том, что артисты худеют во время шоу. Но я не успела.

— Будете ли вы сами дальше следить за судьбой шоу? За кого болеете?

— Я болею за Козерога, Анубиса, Пчелу и Леопарда. Для меня это самые интересные герои, очень красивые голоса. Я догадываюсь, кто прячется под двумя из этих масок, а вот оставшиеся две для меня абсолютная загадка, никаких предположений. От этого еще более интересно – интрига!

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