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«Грядет пополнение»: разоблаченная на «Маске» Подольская трогательно обратилась к беременной Тодоренко

Регина Тодоренко официально подтвердила, что ждет ребенка.

«Грядет пополнение»: разоблаченная на «Маске» Подольская трогательно обратилась к беременной Тодоренко
Регина Тодоренко. Фото: Global Look Press

В шестом выпуске телешоу «Маска» на НТВ Регина Тодоренко, наконец, рассекретила, что беременна. Поклонники и зрители, разумеется, давно догадывались об этом, но сама артистка никак не комментировала догадки.

В финале выпуска рассекретили Осьминога, им оказалась певица Наталья Подольская. Увидев объемный животик Тодоренко, она поспешила обратиться к ней с трогательными словами.

«Регина, я безумно за тебя рада, я так счастлива видеть тебя такой красивой. Пусть все будет у тебя хорошо, значит, наша передача будет жить дальше, потому что грядет пополнение!», — порадовалась певица.

Регина Тодоренко перестала замалчивать беременность. Кадр из шоу «Маска»

Тодоренко в ответ поблагодарила Подольскую за ее яркие выступления на шоу. Для нее участие в проекте, увы, подошло к концу. Масок осталось девять.

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