«В итоге меня потушили»: звезда сериала «Невский» Андрей Гульнев рассказал о том, как горел на съемках

31 января на канале «НТВ» стартовал пятый сезон сериала «Невский. Охота на Архитектора». В новых сериях герои вновь сражаются с преступностью и охотятся за людьми, которые вершат собственное правосудие. Правда, на разных позициях.

Так, Павел Семенов по-прежнему исполняет обязанности начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району Питера. В то же время многие подозревают, что именно он является тем самым Архитектором, который очищает город от преступников, избежавших суда и следствия.

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А меж тем полковника Андрея Михайлова переводят из центрального района Санкт-Петербурга в спальный, где царят довольно жесткие правила игры…

«Представьте, что есть быстрый, а есть медленный Интернет. Но не хочется, чтобы работники правоохранительных органов подумали, что в центре работать лучше, а в отдаленных районах хуже, — начинает разговор с сайтом Teleprogramma.pro исполнитель роли Михайлова Андрей Гульнев. — Все это в исключительно рамках нашей киноправды, вымышленной реальности».

«Я впервые горел»

— Что принципиально изменится в жизни вашего Андрея после такого условного «понижения»?

— В отдаленном районе приходится всех заставлять, подпинывать, добиваться результатов. Прежде всего моему герою, который приходит на новое место в качестве начальника, нужно было добиться расположения новоиспеченных сотрудников. Причем обстоятельства, в которых происходит этот перевод, — достаточно острые. На этом месте никто не рад видеть Андрея Михайлова.

Никому не нравится, когда ты приходишь в чужой монастырь со своим уставом. А вообще, весь сезон мой герой борется с этим обстоятельствами перевода. Это ведь не то что перевели – и я спокойно работаю на одном месте.

В предыдущем сезоне меня отправляли на сидячую работу. Михайлов сидел за своим компьютером, перекладывал какие-то бумажки, а в кабинете много народа – и мальчики, и девочки. Этакая унылая рутина…

В новом сезоне – новый коллектив, люди, у которых все уже схвачено и есть какие-то свои наработки. И добиться их уважения и внимания очень трудно, поэтому Михайлов и будет заниматься этим всю дорогу, конечно, параллельно решая свои личные проблемы.

— Актеры, конечно, чаще других меняют места работы – театры, новые съемочные площадки. Сталкивались ли вы с настороженным отношением к себе в новых коллективах?

— Конечно. У меня всегда так происходит. Потому что уже довольно долго я нахожусь в ситуации наемного артиста. Я долгое время служил в театре «Суббота», потом перешел в театр на Литейном, затем снова вернулся в «Субботу». Туда я попал сразу после института, в 2002 году. Я работаю в театре «Суббота» и по сей день, но не как штатный, а как приглашенный артист. Там я дослужил до мастера сцены, хотя понимаю, что все эти звания потихоньку выводят из обихода. Уже присвоенные звания-то останутся, а вот что будет дальше – неизвестно.

В общем, мы составляем наши графики на два-три месяца вперед и понимаем, в какие дни я могу играть спектакли. И таким вот образом я работаю и в театре на Литейном, и в «Субботе», и театре Эстрады Аркадия Райкина, в «Поляне сказок». В общем, везде.

Когда у меня начинались хождение по театрам, я всегда попадал в новую среду обитания. Везде разные люди с абсолютно другими представлениями о профессии. Когда ты работаешь в одном коллективе, у тебя складывается общий тон взаимодействия и взаимопонимания с окружающими. А если ты учился с человеком в одном институте, вы вообще начинаете понимать друг друга с полуслова.

А приходя в новый коллектив, нужно настроить свой локатор так, чтобы понимать, о чем говорят люди вокруг. Нужно потратить какое-то время на то, чтобы не насаждать коллегам свою точку зрения прямо с порога.

То же самое касается и работы с новым режиссером. Нужно попытаться услышать, что хочет от тебя режиссер и попробовать это сделать, потому что на «свою лошадку» ты можешь сесть в любой момент. А если ты это сделал и остались какие-то сомнения, то уже тогда подключается твое внутреннее стремление. И ты пытаешься доработать роль так, как считаешь нужным.

— Режиссер сериала Игорь Драка обещал, что в новом сезоне зрителей ждет еще больше динамики и экшна. А в каких трюковых сценах мы вас увидим?

— В этом сезоне я впервые горел. Конечно, на площадке присутствовали каскадеры, и все были готовы к тому, что каждый будет выполнять свою часть работы. Было бы очень круто, чтобы зрители понимали, что там нет склейки, перемены кадра, что это точно горит Михайлов. В общем, специально обученные люди рассказали мне, какие нюансы нужно соблюдать при горении, и я действительно горел.

Слава Богу, что все прошло хорошо. Только моя рубашечка немного занялась, но меня в итоге потушили. Это очень прикольно, но здесь нужно помнить о тонкой грани, потому что в своем стремлении к перфекционизму актеры порой перегибают палку.

Есть артисты, которые норовят все попробовать сами. Это отчасти связано и с молодостью, и со спортивной формой, и с определенными человеческими качествами. Но я тоже не пожалел о таком опыте. Просто не всегда можно успеть осознать тот момент, когда все происходит. И это может быть очень опасно.

«Я пользуюсь общественным транспортом»

— Говорят, что съемочная группа столкнулась с жуткими морозами и аномальной жарой…

— Конечно, все самые острые тяжелые моменты стираются из памяти. Но тут было несколько смен. И я думал, как же зимой снимали фильмы о войне, потому что некуда деться. Мороз, ветер на стрелке Васильевского острова… А в нашей кинореальности полицейские же не носят головные уборы зимой. Но тебе все-равно надо работать. То же самое и с жарой.

Кстати, никакой выданный костюм не греет так, как собственная одежда. Сколько бы тебя не закутывали в платки и куртки, когда ты после смены заходишь в грим-вагон и надеваешь свою футболку, тебе сразу становится тепло. Это какой-то парадокс. И хотя поговорка: «Своя рубашка ближе к телу» не совсем подходит к данной ситуации, но она подходит к нашему вопросу.

— Как известно, еще один главный герой сериала – это Санкт-Петербург. Какие питерские места увидят зрители в новых сериях?

— Когда герои куда-то едут, мы используем нарезку с видами Санкт-Петербурга. Но такое время сейчас, что в одних локациях снимать нельзя, а в других – можно. В качестве примеров мест, которые увидят зрители, можно назвать Малую Садовую, памятник Пушкину в центре, канал Грибоедова, Мойку, Фонтанку, все вот эти мостики. В общем, мы были везде, где только можно и даже иногда снимали в Крестах.

— Вы играете полицейского, который вызывает большое уважение. Как к вам относятся стражи порядка? Например, бывает ли такое, что сотрудники ГАИ не выписывают вам положенный штраф?

— Я же законопослушный гражданин. Конечно, полицейские иногда здороваются, и я здороваюсь в ответ, потому что уважительно отношусь к их профессии и вообще к профессионалам в любой области.

А вообще, люди узнают, просят фотографироваться. Кстати, я пользуюсь общественным транспортом, поэтому работники ГИБДД меня остановить не могут.

— А такой способ передвижения не вызывает неудобств? Все-таки люди могут проявлять излишнее внимание…

— В этом случае как раз спасают маски. Конечно, есть определенный дискомфорт, но что делать? Я не прячусь от людей. Я просто живу в Петербурге и езжу на работу. Выхожу из дома и еду на съемочную площадку или в театр, а потом возвращаюсь домой.

«Пытаемся сохранять благоприятный микроклимат на съемочной площадке»

— В сериале у вас складываются непростые отношения с вашим коллегой по цеху Павлом Семеновым. А как вы относитесь к исполнителю этой роли Антону Васильеву? Какие у вас взаимоотношения на самом деле?

— Жизнь – такая непростая штука, что бывает довольно сложно встретиться даже с друзьями. Но мы с Антоном общаемся, иногда созваниваемся, делимся новостями. А если есть возможность встретиться на съемочной площадке, то это уже большое дело.

С другими артистами у нас в первую очередь теплые рабочие отношения. Но условно говоря, работа и жизнь – это такие две разные вещи. Поскольку наша работа связана с большим количеством времени, проведенным вместе в разных обстоятельствах, то все ребята пытаются поддерживать более-менее благоприятный климат взаимоотношений на площадке. Но в жизнь это переходит не всегда.

— Ваш герой прошел длинный путь: от коррумпированного полицейского до человека, который честно борется с преступниками. Вы верите, что человек может кардинально меняться не только в кино, но и в реальной жизни?

— Не совсем так. Мой герой словно находится на качелях. Как говорил Федор Михайлович Достоевский: «Слаб человек». Например, идет прохожий, а у него из заднего кармана брюк торчит сто рублей. Я постучу ему по плечу и скажу: «У вас денежки торчат, уберите их», потому что не всегда их вытащит вор, понимаете… Это может сделать и рядовой гражданин. Не нужно лишний раз провоцировать людей на какие-то поступки, потому что они могут это сделать с совершенно разным мотивом.

Но, как ни крути, люди– животные по своей натуре. Просто кто-то больше прочитал книжек, а кто-то – меньше. Но человека довольно легко вернуть к его звериной сущности. И не всегда эти животные – породистые, красивые рысаки, которые скачут и блестят на солнце. Чаще это все-таки какие-то другие животные.

А что касается вашего вопроса, то я верю в стремление, в вектор, в то, что человек может приложить все силы, к тому чтобы измениться. Но это не разовая акция, а ежедневный труд с полным набором инструментов. Каждый день ты должен решать задачи и проблемы, думать, как поступить: так или иначе. Ежедневно ты сталкиваешься с каким-то выбором. Когда-то у тебя хватает на него сил, иной раз – нет.

Но я верю в вектор и в стремление вверх. Я верю в то, что человек может приложить максимальное количество усилий, если будет честен перед собой и окружающими. Не оправдывать себя, потому что когда мы начинаем крутить правду в своем направлении, то складывается ощущение, что я вроде бы и ничего и оправдал себя. Изменится ли ситуация или нет, но человек может приложить к этому все усилия.

И вот как раз это и является предметом изучения творческой территории. Этот путь как раз и есть жизнь. Да и кто будет судить, поменялся человек или нет? Окружающие? Как говорится, Бог тебе судья.

Это вообще сложный момент. Ведь все знают, что такое хорошо, а что такое – плохо. Все люди знают, что война – это плохо, что воровать – это плохо. Но при этом в мире, в который мы пришли, была война, были плохие и хорошие. Да и сейчас продолжают убивать людей, совершаются преступления разной степени тяжести.

Это всегда было и это то, о чем все знают. И этот парадокс в нашей жизни присутствует постоянно. Поэтому нужно пытаться навести порядок хотя бы на ближнем радиусе, начать со своего ближнего круга: семья, друзья, работа. И если каждый так сделает, то эти круги будут расширяться и расширяться, а мы превратимся в цивилизованное общество.

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