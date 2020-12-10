Какие новые сериалы выйдут на НТВ в 2021 году

Третья часть нашей подборки, обязательной к просмотру в 2021 году. Teleprogramma.pro узнала, какие новинки подготовил к новому сезону телеканал НТВ.

Мы уже успели рассказать о планах Первого канала и ТНТ, представляет новую порцию интересного кино.

больше по теме Какие новые шоу и сериалы покажет ТНТ в 2021 году Специально для сайта Teleprogramma.pro телеканал рассекретил свои новинки.

«За час до рассвета»

Действие картины разворачивается в далеком 1946 году. Война осталась позади, впереди мирная жизнь и страна в руинах. Лейтенант Денис Журавлев возвращается к домой и попадает на службу в милицию.

Самое время встать на стражу закона, ведь в городе орудует банда преступника по прозвищу Клещ, поймать которого поможет только неординарный план.

Однако скоро становится очевидно, что война, идущая в мирное время, когда непонятно кто друг, а кто враг, еще запутаннее, чем война, с которой он только что вернулся.

В ролях: Константин Хабенский, Артур Смольянинов, Артур Ваха, Алена Михайлова, Агния Дитковските, и другие.

«Марлен»

Этот сериал тоже рассказывает о буднях полиции, только в отличие от предыдущего — события происходят в наше время.

В структуре МУРа нет отдела, который бы занимался раскрытием преступлений в среде шоу-бизнеса, но есть один специальный человек, который это практикует и вполне успешно – следователь Марлен Симонов.

Он прост, застенчив и носит старый пиджак, но за внешней простотой скрывается настоящий «детектор лжи». Марлен способен вывести из равновесия любого, будь то представитель богемы или обычный вор-карманник.

В ролях: Юрий Стоянов, Маруся Фомина, Ольга Тумайкина, Руслан Ягудин, и другие.

«Случайный кадр»

Старший следователь по особо важным делам Нина Нестерова распутала не одно резонансное дело. Пришло время найти себе помощника, эту роль она предлагает провинциальному следователю Никите Комарову.

Уголовное дело, над которым им предстоит трудиться вместе, связано с крупным бизнесменом Борисом Бобровым, подобраться к которому не так просто. Во время следствия у Комарова похищают невесту и очень мало шансов, что это событие не связано с работой сыщика.

В ролях: Елена Лядова, Михаил Пореченков, Вера Панфилова, Макар Запорожский, и другие.

«Агеев»

Антон Агеев – без преувеличения — один из лучших оперативников в городе. Именно за эти заслуги начальство закрывает глаза на неуживчивый характер сотрудника.

Мало кто знает, что за «колючестью» Агеева кроется его личная трагедия. Только молодая сотрудница Кира Кириллова, появившаяся в отделе 5 лет назад, смогла узнать правду о замкнутом оперативнике.

Но однажды в дружбу Киры и Агеева вмешивается работа, сотрудники становятся свидетелями убийства. Распутывая преступление, мужчина понимает, что Кира что-то скрывает.

В ролях: Андрей Смоляков, Александра Урсуляк, Наталия Вдовина, Николай Фоменко, и другие.

«Невский. Охота на Архитектора-5»

Предыдущий сезон оставил зрителям множество вопросов, ответы на которые даст новый, пятый по счету сезон.

Майор Павел Семенов остается на своей должности и по-прежнему ищет преступников, а полковника Андрея Михайлова переводят из фешенебельного Невского в криминальный район, где живут по законам улиц — кто круче, тот и прав.

В ролях: Антон Васильев, Андрей Гульнев, Мария Капустинская, Сергей Кошонин, и другие.

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