Возвращение героев «Улиц разбитых фонарей» и «Чингачкук»: сериалы НТВ, которые мы увидим в новом сезоне

В новом сезоне на канале НТВ выйдут остросюжетные сериалы, среди которых комедийные и приключенческие детективы, драмы, исторические картины и адаптации популярных зарубежных проектов, а также продолжения любимых зрителями сериалов, главные роли в которых исполняют популярные актеры театра и кино.

Например, нас ожидает новый сезон популярного детектива «Невский» – «Невский. Охота на Архитектора», где главный герой – майор Павел Семенов (Антон Васильев) – окажется под подозрением в том, что он никто иной, как Архитектор. Но на этом перипетии в жизни Семенова не закончатся, ведь одним их главных событий пятого сезона станет возвращение ключевого героя.

В новом сезоне исторического детектива «Алекс Лютый» – «Алекс Лютый. Дело Шульца» – действие картины развернется вокруг подполковника КГБ Андрея Елисеева (Антон Хабаров), который, расследуя дело об убийстве девушки, выйдет на след нацистского хирурга Германа Шульца, проводившего во время войны опыты над заключенными.

Также среди продолжений любимых сериалов – второй сезон детектива «Первый отдел». Главному герою – Юрию Брагину (Иван Колесников) – начинают поступать угрозы, а после и вовсе совершают покушение на его жизнь: Брагина переводят в другое подразделение, и он возвращается в Санкт-Петербург.

А оперативник Андрей Кораблев (Сергей Жарков) во втором сезоне приключенческого детектива «Дельфин» решит остаться в родном городе, чтобы разобраться, кто же на самом деле тот самый загадочный «кукловод», который держит в страхе весь черноморский регион. А помогать ему в этом деле будет верный друг, дельфин Василиса, который после ранения и реабилитации в селекционном центре все-таки вернется в море.

Среди новинок – остросюжетный детектив «Золото» с заслуженным артистом России Евгением Дятловым и молодым актером Ильей Антоненко в главных ролях. В этом проекте, являющемся адаптацией популярного французского сериала OURO, стажировка студента геофака МГУ Гоши Ожегова в малоизученном районе Восточной Сибири резко обрывается. И теперь, чтобы получить диплом геолога, ему нужно придумать новый проект, который устроит ректорат. Но для этого нужно наладить отношения с местным авторитетом Антоном – незаконной, но единственной реальной властью в этих местах.

А еще Евгений Дятлов появится в остросюжетной драме «Акула», где его герой, начальник УгРо Александр Кулаков по прозвищу Акула, окажется по обе стороны добра и зла – полиции и бандитов. Ему предстоит пройти долгий путь, чтобы искупить ошибки прошлого, попытаться выжить и спасти свою семью, и найти выход из, казалось бы, безнадежной ситуации.

В центре сюжета остросюжетного детектива «Полицейское братство» – современные старики-разбойники: авторитет Гарин, честный следователь Шавырин, известный писатель Незабудкин и полковник полиции Тарасов, роли которых исполнил золотой состав легендарного сериала «Улицы разбитых фонарей» – заслуженные артисты России Алексей Нилов, Александр Половцев, Сергей Селин и Андрей Федорцов. Главные герои давно не молоды: они понимают, что их время уходит, но в каких бы передрягах они ни оказывались, они все равно не вешают нос и до последнего не теряют чувство юмора.

Одна из главных премьер этого телесезона – остросюжетная драма «Немцы», экранизация одноименного романа писателя Александра Терехова. В центре истории – честный журналист и писатель, взгляды которого всегда были слишком оппозиционны для газеты и города, в котором он живет. Но на фоне потери работы, долгов по ипотеке и проблем с дочерью он решает перейти на ту сторону, с которой всегда боролся, но где платят большие деньги. Он устраивается пресс-атташе администрации города: это влечет за собой череду событий, с которыми герой старается также честно справляться, но границы между хорошим и плохим, правдой и ложью начинают быстро стираться.

Комедийный детектив «Вспышка» – история о двух противоположностях: гениальный раздолбай Григорий Малинин, фотограф по прозвищу Пыха, и трудолюбивый недотепа, молодой следователь Сева Пашин, роли которых исполнили Иван Охлобыстин и Григорий Некрасов. Они становятся напарниками: благодаря поддержке Пыхи, его опыту и наблюдательности, Сева раскрывает сложные преступления.

А детективная драма «Агентство «Справедливость» расскажет о «профессионалах» правосудия, которые от него же и пострадали: бывший судья, бывший следователь, бывший эксперт-криминалист и лишенная статуса адвоката красотка объединится в неформальное агентство «Справедливость», чтобы помочь друг другу и людям найти справедливость и наказать зло.

Главного героя детектива «Чингачкук», оперативника небольшого городка Илью Чугунова (Владимир Епифанцев), получившего свое прозвище за немногословность, навыки следопыта и любовь к творчеству Фенимора Купера, переводят в простые участковые. К его рядовым проблемам прибавляется новая – убийства молодых девушек, характерные особенности которых говорят опытному Чингачкуку о том, что это дело рук настоящего маньяка. На свой страх и риск он начинает собственное расследование: в поисках серийного убийцы пересекает город и окрестности вдоль и поперек на своем бравом коне по кличке Фома.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.