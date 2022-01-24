«Нам пора жить шведской семьей»: Владимир Маркони – о ревности на «Танцах со звездами», отношении к Ксении Собчак и жестоких заданиях на Comment Out

На канале «Россия» продолжается шоу «Танцы со звездами». Один из самых ярких участников проекта – телеведущий Владимир Маркони, который выступает в паре с Евгенией Толстой.

Ради участия в передаче Владимир уже решился на небольшой эксперимент со своей внешностью, а теперь готов отдавать паркету все свободное время и силы. Также ведущий готовит новые провокационные выпуски своего знаменитого проекта Comment Out, в рамках которого артисты выполняют самые странные, а порой и жестокие задания.

Подробнее о закулисном мире «Танцев со звездами», встречах с Ксенией Собчак, а также жестком юморе на шоу Comment Out Владимир Маркони рассказал в интервью Teleprogramma.pro.

«Я похудел на десть килограммов»

— Владимир, перед проектом «Танцы со звездами» вы шутили, что ваши базовые танцы – краковяк, полонез и мазурка. И все же, с каким танцевальным опытом вы пришли на проект?

— Начнем с того, что я улучшаю свои навыки в этих направлениях, но также осваиваю и новые. Ведь не зря теперь соседи по дому, а особенно снизу, называют меня «дискосью».

А что касается второй части вопроса, то мой танцевальный опыт уже перебивает опыт всех наших конкурентов. И я не буду этого скрывать, потому что нужно быть честным, особенно на телевидении.

В шесть лет меня отвели на одно занятие, но я сказал: «Нет, я, пожалуй, подожду 33 года, а потом мне нужно пойти на что-то более серьезное». В итоге так и получилось. Я станцевал русские народные танцы, после чего люди задумались, а не лишить ли меня гражданства за их использование таким образом.

— Говорят, что ради участия в шоу вы сбросили восемь килограммов…

— Конечно, же, врут, потому что я похудел на 10 килограммов. И я очень рад этому. Как говорят конкуренты, результаты видны по моей осанке, а также шикарному, поджарому и, откровенно говоря, сексуальному телу.

— Расскажите, пожалуйста, о своей диете…

— Во-первых, я взял ипотеку посерьезней, что сразу добавило мне мотивации. И в моем рационе появились легкие экономические нотки. А так, я занимался спортом, ничего не ел после шести, не шел даже на небольшие компромиссы – от маленькой мандариночки до огромной бараньей ноги.

Я и худел-то небольшое время. Как только мне позвонили со словами: «Алло, это телеканал «Россия», я сказал: «Ни слова больше. Я уже начинаю худеть». А когда узнал, что меня пригласили на «Танцы со звездами», взял и выбросил все свои мешки с сахаром, с мукой, банки с жиром.

В итоге худел я три месяца и рад, что сбросил десять килограммов, и все конечности остались при мне. А еще тому, что теперь могу влезть в костюмы, с которыми внутренне попрощался. И в итоге одежда, в которой я ходил в седьмом классе, снова на мне. Поэтому я и беру телефонную книгу, обзваниваю всех россиян и говорю: «Я приглашаю вас на шоу «Танцы со звездами».

«Марина Зудина – единственная, кто не пытается подсыпать мне в ботинки битое стекло»

— Что бы вы могли сказать о своей партнерше Евгении Толстой?

— Человек, конечно же, едкий, дотошный, неприятный, но красивый. Ну и конечно же, большая профи. И плюс ко всему Евгения одалживает мне свои костюмы. А знали бы вы, как облегает ее платье мое поджарое тело…

— Что для вас было самым сложным при подготовке первых номеров?

— Я человек, который не знает, что такое сопротивление и сложности, потому что любая вещь дается мне сразу и с первой попытки. Я строил свои выступления так, что мне нужно было кланяться, словно я получал высшие балллы.

— С кем из участников вы впервые познакомились, а с кем уже ранее встречались?

— Раньше я знакомился и встречался с Сашей Ревенко, Александру Ребенок я тоже видел где-то не один раз. Да и с Мариной Зудиной мы тоже тепло друг к другу относимся. Она единственная, кто не пытается подсыпать мне в ботиночки битого стекла, поскольку мы – фавориты этого сезона, на две, а то и на четыре головы выше всех остальных. Ну и конечно, Дмитрий Харатьян очень крутой, вот он мне очень понравился.

— Почему?

— Во-первых, Дмитрий не просит в долг, а это уже хорошо и выгодно отличает его от всех остальных участников. И конечно, с Ваней Дмитриенко мы тоже были знакомы, он мне очень симпатичен.

— Быть может, кто-то из приглашенных на «Танцы» артистов участвовал в вашем YouTube-шоу Comment Out…

— В Comment Out не участвовал ни один из этих людей. Я и на шоу то пошел, чтобы пополнить записную книжку. И чтобы все эти артисты пришли на мою популярнейшую передачу.

— За кого из коллег по проекту болеете? Или желаете победы только себе?

— Разумеется, за каждого. Но немножко меньше, чем за себя, граммулечку меньше.

— Как ваша супруга отреагировала на ваше появление в «Танцах со звездами»?

— Когда моя жена посмотрела первый выпуск (большой привет Ксюше), она была крайне ошеломлена, потому что считала, что все эти дни, когда я куда-то пропадал, я просто бегал в лесу, с ветки на ветку. Для Ксюши было откровением, что, оказывается, я еще танцевальная машина, просто заряд па и мощных разворотов на паркете.

— Жене ревнует к партнерше?

— Разумеется, ревнует. Мы же понимаем, что это такой бизнес. Любой человек обращает на меня внимание и думает, что этот сексуальный объект должен быть моим. Но я хочу сказать Ксюше, что все в порядке. Я стойкий оловянный солдатик.

— Встречали ли вы какие-то негативные комментарии о вашем участии в шоу «Танцы со звездами»?

— Нет, мне кажется, шоу «Танцы со звездами» эволюционировало и дошло до таких высот, что в нем появился я.

— Давайте поговорим о вашем собственном шоу Comment Out… Кого из звезд зрителям ждать в ближайших выпусках?

— Мы же всегда приглашаем звезд категории А. С парочкой артистов идут переговоры, и мы ищем в их плотном расписании (а у Филиппа оно именно такое) идеальный день. И самое главное, чтобы мой нумеролог, астролог, массажист, духовный наставник сказали, что в эти дни они не опасаются за меня. Но, к счастью, в году 365 дней.

— Но все же вы ушли от ответа на вопрос, кто к вам скоро придет…

— А я даже своим близким друзьям это не рассказываю, чтобы сохранить интригу. Когда ты берешь и вываливаешь всю информацию, в ней нет такого покалывающего азарта. А когда ты в моменте посмотрел, то думаешь: «Ничего себе, таких людей позвали. «Золотой голос России» и поп-король в одном выпуске».

«Кто бы ни стоял с ней в паре, Ксения все-равно бы сказала, что она лучше»

— Как вы подбираете пары для своего проекта?

— Идеально, чтобы это был веселый противоход, люди из разных миров. А у нас же раз на раз не приходится. Иногда мы берем максимально противоположных людей, а порой представителей шоу-бизнеса, например, двух ярких суперпопулярных певцов.

Или, например, когда у нас в студии была Лера Кудрявцева – классная, красивая, остроумная, внезапно против нее выступал рэп-исполнитель Ганвест. А ты даже не знал, что эти два имени можно употребить в одном предложении. Однако они, оказывается, приняли участие в одном шоу. Это делается для того, чтобы разные зрители увидели в передаче разных артистов, так сказать, для расширения аудитории.

— Однажды, когда в одном шоу сошлись Ксения Собчак и Zivert, многие комментаторы написали, что Ксения вытянула весь выпуск…

— Давайте будем честны. Это написала сама Ксения. Кто бы ни стоял с ней в паре, она все равно бы сказала: «А я-то была получше». Это Ксения, и это ее стиль.

Я люблю, ценю и уважаю всех участников, которые приходят к нам, которые готовы немножечко рискнуть, повеселиться и сделать веселую энергию. Был бы на месте Zivert другой участник, возможно, и Ксения бы так не блистала. А Юлия Зиверт, на мой взгляд, была отличным, идеальным напарником для Ксении. И если вы пересмотрите этот выпуск, то увидите, сколько шуток выдавала Зиверт. А по статистике, они идут ноздря в ноздрю.

— Какое у вас вообще сложилось мнение о Ксении, когда она принимала участие в Comment Out, когда вы сами стали гостем ее передачи «Осторожно, Собчак»?

— Как и любой человек, я относился к Ксении с легким подозрением. Но во время ведения своего шоу я чувствовал, что у нас взрослый выпуск, не просто прикольчики-прикольчики, а много иронии, отсылок, которые мы прекрасно понимаем, шутим, добавляем этот юмор, и нам пора жить шведской семьей.

«Мы не участвовали в истории с Тарзаном и Наташей Королевой»

— А какая шутка могла бы обидеть вас самого?

— Я стараюсь быть тем человеком, который не обижается на шутки, потому что на протяжении всей своей карьеры, начиная с «Реутов ТВ», я бьюсь за то, чтобы смотреть на мир в ироничном ключе, не относиться к себе слишком серьезно и тем самым делать закалку для всех людей шоу-бизнеса. Мне кажется, что они слишком серьезно к себе относятся.

— А где, на ваш взгляд, проходит грань между шуткой и оскорблением?

— Когда в оскорблении есть одно слово – хлесткое, всем известное, это, скорее всего, оскорбление. А когда это все витиевато, с игрой ума и фантазией, то, наверное, это шутка.

— Жаловался ли когда-нибудь кто-то из звезд, что испортил отношения с коллегами из-за задания написать странный комментарий на шоу Comment Out?

— Дайте-ка посмотрю. Группа Smash рассталась до нашего шоу, Artik и Asti – мы здесь ни при чем, вся история с Тарзаном и Наташей Королевой – это их личные дела, мы в этом не участвовали, хотя это тоже похоже на задание в Comment out. К счастью, все те, кто пишет, и кому пишут комментарии или даже звонят, держат удар, и когда понимают, что это из нашего шоу, то говорят: «А, понятно». Однажды, когда участники позвонили Лере Кудрявцевой, мы поняли, что Лера – это потрясающий гость для нашего шоу. В итоге так и получилось. В общем, к счастью, все проходит без обид.

— Какое из заданий шоу вы бы могли назвать самым жестоким?

— Все, что касается физического, для меня не такое жестокое. Но я до сих пор помню, что, когда к нам на шоу пришли Вася Вакуленко (Баста) и Александр Ревва, мы специально изучали их биографии, что происходит в их жизни. А потом поняли: так они же оба отцы девочек и решили проверить, насколько эта точка соприкосновения трогательна и важна для них…

По нашему заданию незнакомая девочка выходила именно со своей любимой куклой, которой участник должен был отрезать волосы. Причем, и юная участница условно была готова к тому, что такое произойдет, и родители были предупреждены об этом. Мы же не сумасшедшие, и всех наших актеров и участников предупреждаем о том, что их ждет.

И родители посмеялись, и девочка сказала: «Ну давайте, это весело!», но эти два ответственные и добрые мужчины, как мы и почувствовали, были максимально галантны, вежливы и даже не попробовали изувечить эту куклу.

— Многие до сих пор вспоминают выпуск вашего шоу, в котором Кристина Асмус и Гарлик Харламов написали сообщение, что разводятся. А вы тогда знали об их предстоящем разрыве?

— Нет, не знали и здесь нет нашей вины. Мы их ни к чему не подговаривали. Но было бы забавно, если бы это был долгий розыгрыш в шоу Comment out. Давайте, посмотрим, может, так оно и есть и дадим ребятам еще пару лет тишины. Возможно, они во всем и сознаются…

— Как вы отметили Новый год?

— Как надо отметил. Перед Новым годом дописывал сценарий новогоднего зимнего феста в социальной сети В Контакте. Там состоялся онлайн двухнедельный новогодний марафон, где я сидел в студии и ко мне приходили разные гости со 2 по 6 января, куча артистов, разумеется, первой величины. Постоянные записи, прямые эфиры в студии. Вот так я провел первые шесть дней Нового года, в таком вот легком огне и одновременно тренируясь для шоу «Танцы со звездами».

— Какими еще новыми проектами вы порадуете зрителей в этом году?

— Я бы вам рассказал, но контракт с телеканалом «Россия» говорит о том, что даже таким приятным собеседницам я не могу раскрывать всего того, что у нас еще в разработке, уже снято и готовится к эфиру.

Но как только мне дадут «зеленый свет», вы будете первыми, кому я позвоню. И хоть это будет в три часа ночи, вы все равно примите мой звонок. И, кстати, разумеется, не забывайте проголосовать за нашу пару в шоу «Танцы со звездами», отправив смс-ку 08 на номер 9395. Это бесплатно. И даже если ты не занимаешь первые строчки в шоу «Танцы со звездами», но с помощью электронного голосования можешь обойти соперников. Так что поддержите нас, пожалуйста!

Смотрите шоу «Танцы со звездами» на канале «Россия» каждое воскресенье в 17. 50

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