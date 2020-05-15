«Cейчас тренд на острые шутки»: Маркони поделился секретами шоу Comment Out

По словам ведущего, сам бы он ни за что не стал писать комментарии в соцсети звезд.

Ведущий популярного YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони признался, что сам бы он ни за что не стал выполнять те задания, которые предлагает своим гостям. По словам артиста, для него написать подобные комментарии в личные аккаунты звезд российского шоу-бизнеса — это перебор.

Напомним, по правилам шоу приглашенные звезды должна написать своим коллегам не самые приятные комментарии в соцсети Instagram или же согласиться выполнить не менее неприятные задания от ведущего. Напомним, Ольга Бузова согласилась на наказание «овощной камшот». Ее соперник по игре, футболист Федор Смолов, натер морковку ей в рот, при этом держа терку в районе паха.

Для тех же, кто не хочет подвергаться подобным унижениям, есть задания с комментариями. Например, певец Дима Билан написал в Instagram своего коллеги Сергея Шнурова «Если я увижу тебя на своем концерте, я насикаю в твою сумку».

Как объяснил Владимир Маркони журналистам «Комсомольской правды», создание такого жесткого формата стало возможным прежде всего благодаря звездам, которые стали мягче относиться к нестандартному юмору.

«Cейчас тренд на острые и провокационные шутки и юмор, наши звезды понимают, что сейчас нужно быть остроумным, иногда подставляться, и от этого они получат только плюсы», — заявил ведущий.