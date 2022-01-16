«Танцы со звездами»: как Марина Зудина воюет с координацией

В первое воскресенье после праздников на канале «Россия 1» выйдет новый сезон телепроекта «Танцы со звездами». «Телепрограмма» узнала состав звездных участников и каков их танцевальный настрой.

Каждый номер — как маленькое кино

16 января в 13-м сезоне шоу на танцпол выйдут звезды театра и кино Александра Ребенок, Марина Зудина, Мария Миронова, Ольга Медынич, Дмитрий Харатьян, Анатолий Белый, Александра Ревенко и Валерий Николаев, шоумен Владимир Маркони, а также музыкант Ваня Дмитриенко (его главный хит «Ты — Венера, я — Юпитер»). В паре со звездами по традиции — именитые профессиональные танцоры. Звезды со своими наставниками начали тренироваться в декабре. И теперь делятся впечатлениями от первых шагов на паркете.

«Пока на тренировках все идет тяжело! — признается нам Марина Зудина. — Есть трудности с координацией, много точек внимания: голова, пресс, спина. Мне очень нравятся латиноамериканские танцы, они совпадают с моим темпераментом. Хочу освоить румбу: это одновременно движения ног, бедер и рук — это сложно, но тем и интересно».

Танцор Евгений Папунаишвили за прошедшие 12 сезонов дважды доводил до победы звездных партнерш: певиц Юлию Савичеву и Глюк’оZу. В 13-м сезоне Папунаишвили, как всегда, настроен решительно: «Мы с Машей Мироновой тренируемся по три часа каждый день. Здорово, что у нас невероятное совпадение по эмоциям. Это очень важно, потому что мы сейчас много времени проводим вместе. Мы потихоньку освоим и латиноамериканские, и европейские танцы. Я вижу Машу в разных образах.

Мне очень хочется научить ее танцевать, чтобы для зрителей и для Маши каждый танец стал особенным, как маленькое кино. Конечно, хочется дойти до конца и получить кубок победителя, но еще больше хочется получить удовольствие и радость и чтобы люди, которые на нас смотрят, улыбнулись, где-то загрустили, получили какие-то эмоции. Мы будем очень стараться!»

Актриса Александра Ребенок, прежде чем согласиться, посмотрела несколько сезонов и вдохновилась успехами коллег. «Последней точкой стала встреча с хореографом, — рассказывает Ребенок. — Мы попробовали элементы разных танцев, и я поняла, что все не так страшно и можно идти на шоу. Волнительно, что что-то не получится, что ты не сможешь быть на уровне с партнером. Ведь большую роль играют опыт, техника.

В моей профессии основное — это тексты. Когда ты не знаешь текст, то не можешь быть ни легким, ни очаровательным, ни грациозным — ты не можешь классно сыграть. Но так как я учу тексты с третьего класса, еще с тех времен, когда играла в детском театре, то для меня это привычно. А вот выучить «текст» телом — это абсолютно новое пространство, выход из зоны комфорта на тысячу процентов. Но у меня есть прекрасный партнер Михаил Щепкин, который меня обучает, и вся надежда только на него».

А вот самый юный участник телепроекта, 16-летний Ваня Дмитриенко, в отличие от коллег согласился участвовать сразу — у молодых страхов, что может не получиться, всегда меньше.

Актеру Валерию Николаеву повезло: он тренируется не только с партнершей по шоу Александрой Акимовой, но и дома все новогодние каникулы оттачивал движения с женой — в прошлом воздушной гимнасткой. Все артисты на праздниках старались не переедать и были заняты тренировками — разучивали новые движения, осваивали танцевальные па.

Вещий Андрей

Каждый выпуск телешоу пары представляют новый танец, который репетируют неделю до этого. Работают с хореографами, вместе с помощниками продумывают все детали номера — от движений до костюмов. Оценивают успехи жюри — в их числе Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Владимир Варнава.

Кроме того, голосуют телезрители. Пара, набравшая наименьшее число баллов, выбывает из проекта. Лидеры в турнирной таблице часто меняются, так как звездам с переменным успехом даются разные танцы. Однако пластичных, артистичных и перспективных в танцах артистов видно уже с первых выпусков.

Проект по-прежнему ведет Андрей Малахов. А у него глаз-алмаз: победителя прошлого сезона разглядел после пары первых танцев. Тогда Андрей Малахов назвал певца Сергея Лазарева «танцевальной машиной». Он и победил, но для этого пришлось потрудиться:

«Для меня «Танцы со звездами» — эксперимент, вбрасывание себя в новое танцевальное пространство. Это сложно. Каждую неделю мы разучиваем и готовим новый жанровый танец. Усталость бывает колоссальная».

Ну что же, в новом сезоне ждем такой же отдачи от новых покорителей танцпола.

«Танцы со звездами»

16 января/18.00

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