«В Интернете спорят, с кем останется моя героиня»: Анна Банщикова – о съемках в «Ищейке», домашнем Будде и Новом годе

Актриса поделилась с Teleprogramma.pro подробностями съемок шестого сезона и не только.

На Первом канале продолжается показ шестого сезона сериала «Ищейка». В новых сериях Александра Ивановна Кушнир вместе с коллегами по цеху снова расследует самые запутанные преступления, подвергая свою жизнь опасности. Но даже при самом безумном и экстремальном графике она старается уделять внимание мужу и маленькому сыну. Кроме того, пара задумывается и о пополнении в семействе…

Искусство сохранения баланса между семьей и карьерой – проблема, знакомая миллионам женщин, которую Александра Кушнир пытается решить. Отчасти поэтому многие зрители воспринимают ее как старую знакомую. Исполнительница главной роли Анна Банщикова признается, что ее героиня давно зажила своей отдельной жизнью. Быть может, это и есть показатель искренней зрительской любви?!

В интервью Teleprogramma.pro Анна рассказала о cъемках сериала «Ищейка», феномене своего персонажа, отношении к критике и праздновании Нового года.

«Раньше играли в Шерлока Холмса, а теперь в «Ищейку»

— Анна, в одной из серий ваша героиня распутывает дело с участием мужчины, который пошел на преступление ради мести за родителей. Как вы относитесь к такому поступку, который многим кажется вполне оправданным и справедливым?

-Это вообще такая глобальная тема. Моя героиня Александра изучает психологию человека, что его подвигло на то или иное действие, на преступление. У всех своя правда, но закон есть закон. Человек не Бог и не судья и не имеет права убивать другого, вершить судьбы окружающих, даже если он руководствуется любовью к семье. Это такая психологическая головоломка, которая мне интересна.

Но Александра Ивановна хочет понять человека и изучает причины его поведения. Она часто понимает, что человеком движет, почему он так поступил. Но есть преступление и есть наказание. И оно неизбежно.

— В шестом сезоне есть эпизод, когда птица на когтях перенесла тлеющую ткань, из-за чего произошел крупный пожар. Этот момент – фантазия сценаристов, или же он основан на реальных событиях?

— Подобная история произошла на самом деле. Это была искра, из которой разгорелось большое пламя.

Этот эпизод можно считать некой метафорой. Ведь порой даже из-за самой незначительной мелочи может произойти что-то серьезное. Можно совершить маленький неправильный поступок, который повлечет за собой серьезные последствия.

— Меж тем кто-то из комментирующих назвал этот эпизод киноляпом, написав, что птицы обычно боятся огня, а синтепон не горит и не тлеет, а оплавляется, так что такой сюжетный поворот далек от действительности. Как вы относитесь к зрительской критике?

— Люди всегда высказывают свое мнение, кто-то выступает «за», кто-то – «против». Но я отношусь к этому спокойно. Если звучит критика, то это тоже хорошо, значит есть что обсудить, значит, люди неравнодушны.

— Какой самый необычный зрительский отзыв о сериале вы получали?

— Их очень много. Вообще, к моей героине относятся, как к реальному человеку. За Александру переживает огромное количество людей, например, задаются даже вопросами, с кем она будет: с Борисом или с Петром. На эту тему в Интернете идут целые дебаты.

Я знаю, что даже дети играют в «Ищейку». Например, девочки надевают очки, берут с собой сумочки, появляются на «месте преступления», закусывают конфеткой, как Александра, придумывают целые сюжеты на эту тему. Мальчишки в Инстаграм выкладывают видео, как они подбирают музыку из «Ищейки». Самая большая радость для актера — когда его героя изображают дети. Раньше играли в Шерлока Холмса, а теперь в «Ищейку».

«Когда идет съемочный процесс, нельзя болеть»

— Какой съемочный день шестого сезона стал самым тяжелым для вас?

— Впереди серии, где Александра превращается в другого человека и выполняет разные трюки. Будут сцены в бассейне, где моя героиня, пытаясь спасти свою жизнь, оказывается в непростых обстоятельствах. Были непростые трюковые съемки. В этом сезоне еще много всего впереди.

— Как на съемочный процесс влияла пандемия?

— Мы останавливали съемки, когда заболел режиссер и ассистент по актерам. Но вообще, когда идет съемочный процесс, болеть нельзя. Мы как одна команда и коллектив должны преодолевать любые трудности.

— В Интернете появляются слухи, что седьмой сезон станет последним…

— Пока никто об этом не знает. Возможно, такая версия возникла, потому что у американской версии нашего сериала семь сезонов.

— А если так действительно случится, вы будете переживать? Как вы вообще относитесь к жизненным переменам? Спокойно их принимаете или не любите?

— Пока есть зрительский интерес, сериал может существовать, но пока загадывать что-то сложно. Я очень люблю свою героиню, но мне всегда интересно что-то новое. И я снимаюсь в разных фильмах.

Например, в феврале должен выйти большой проект про ансамбль «Песняры», созданный Первым каналом совместно с видеосервисом Start. В нем я сыграла жену солиста коллектива Владимира Мулявина Лидию Кармальскую. Между ними была невероятная любовь. Это очень интересная роль.

— Такие вещи, как завершение жизненного этапа, иногда подсказывает и интуиция, которая очень развита у Александры Кушнир. А у вас?

— Наверное, да, но важно уметь к ней прислушиваться. Женщинам вообще присуща интуиция. Главное — уметь слышать себя и не идти на поводу у окружающих.

— А взяли ли вы себе на память какие-то предметы реквизита?

— Я очень трепетно отношусь к тем вещам, которые находятся у нас в кадре. Например, на столе моей героини стоит Будда, с которым она разговаривает, общается. У него бывают разные настроения, все зависит от того, куда его повернешь. Поклонники сериала знают, о чем я говорю.

И Александра Ивановна очень часто апеллирует к Будде, это такой ее друг, который теперь живет у меня дома. Мне его подарила художник по реквизиту Лариса, работавшая с нами на одном из сезонов. Также у меня есть блокнот, в котором Александра ведет свои записи, а я в нем делаю для себя пометки во время съемок, ее очки для чтения. Иногда я их тоже ношу.

Также в нашу киноисторию вошла игрушечная мышка, которая висит у моей героини на рюкзаке и также живет своей отдельной жизнью. Вообще, историю наших героев мы наполняем разными предметами. Если вы заметили, то на рабочем столе наших ребят есть много интересных вещей. Например, у Игоря Васильевича – шляпа, закрывающая его фотографию. Если шляпа висит, значит и ее обладатель на месте.

«Год будет насыщенным»

— Поговорим о вашей семье. Как вы отметили Новый год?

— Всегда встречаем его с семьей, с детьми. Это семейный праздник, в который я люблю оставаться дома. Обычно мы делаем классический советский стол: оливье, селедку под шубой, шпроты и т.д.

— А ваша дочка Маша верит в Деда Мороза?

— Да. Обычно Дедом Морозом наряжается мой сын, он высокого роста. Мы просим его об этом. Мол, Мишка, давай. Сын меняет голос, поэтому Маша его не узнает.

— Как провели эти десять дней новогодних каникул?

— Проводили время вместе с детьми, путешествовали, были в разных местах.

— Чего ждете от этого года? Какие проекты должны реализоваться, помимо выхода фильма об ансамбле «Песняры»?

— Да, в этом году ожидается много всего интересного, хотя я не люблю рассказывать обо всем заранее. Но безусловно, год будет насыщенным и интересным.

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