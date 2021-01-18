«Я чуть не улетела на зонтике»: Анна Банщикова рассказала о съемках в «Ищейке»

Также в интервью Teleprogramma.pro актриса рассказала, как ее вместе с зонтиком чуть не унес сильный ветер, и как она влилась в команду сценаристов.

С 18 января на Первом канале стартует пятый сезон уже полюбившегося зрителям сериала «Ищейка». А значит, мы снова встретимся с авантюристкой-следовательницей Александрой Кушнир, которая не только раскрывает запутанные преступления, но и успевает быть хорошей женой и матерью.

В новых же сериях картины Александра также попытается найти время на спорт, хобби, здоровое питание и прогулки на свежем воздухе. При этом жизнь как всегда подкидывает ей сложные задачки. Так, муж Александры задумывается о втором ребенке, а у нее на работе ожидается проверка из Москвы под руководством человека, с которым у героини старые счеты.

В интервью Teleprogramma.pro исполнительница главной роли Анна Банщикова рассказала о сюрпризах погоды и о влиянии пандемии на съемки сериала «Ищейка», перевоплощении ее дочки Маши в мальчика Мишу и о том, как она живет в режиме многозадачности.

— Анна, ваша героиня в сериале находит время на спорт и здоровое питание. А вам это удается?

— Конечно, стараюсь поддерживать себя в форме. Например, занимаюсь йогой.

— А что насчет хобби?

— Какое у актрисы может быть хобби? Только выпить с друзьями (смеется). Не вышиваю крестиком, ничего такого не делаю. Моя профессия – это и есть то, что я люблю.

— Некоторые актрисы находят время писать сценарии и романы…

— Это в будущем (смеется).

— Вы снимаетесь в кино, при этом показываете окружающим пример хорошей жены и мамы троих детей. Поделитесь, пожалуйста, как находить тот самый баланс между карьерой и личной жизнью…

— Не знаю, это непросто. Я перфекционист и пытаюсь все успеть по возможности. Но я такой же живой человек, как и все, и я многое не успеваю. Просто у кого-то меньше задач, кто-то живет более медленно, а кто-то, наоборот, — быстрее и успевает больше. На самом деле все это зависит от практики и ритма жизни.

— Что вы вкладываете в понятие «сильная женщина», которой, безусловно, является ваша героиня Александра?

— Она самостоятельно принимает решения и рассчитывает только на себя, не нуждаясь ни в чьей поддержке, даже мужской. Она абсолютно самостоятельна и самодостаточна.

— Как пандемия повлияла на съемки нового сезона сериала «Ищейка»?

— Первый раз, когда мы снимали пятый сезон, всех закрыли на самоизоляцию. Съемки остановились, не досняв буквально три-четыре дня, мы сели по домам. А вообще, какие-то актеры заболевают и не приходят в тот день, когда нужно снимать. Конечно, что-то останавливается, вносятся какие-то коррективы.

— А какое влияние коронавирус оказал лично на вас?

-Спектакли в театре и съемки в кино переносятся и отменяются, потому что некоторые актеры болеют. Очень сложно сейчас стало существовать театрам. Надеюсь, ситуация разрешится. Это тот самый период, когда нужно подумать о жизни, беречь друг друга и больше времени проводить со своими близкими и детьми.

— Я знаю, что в пятом сезоне вы принимали участие и в создании сценария…

— С тех пор, как не стало Дмитрия Владимировича Брусникина (режиссер первых трех сезонов сериала – прим. ред), я принимала непосредственное участие в создании сценария, в разработке характеров героев. Просто, начиная с шестого сезона, это уже приобрело официальный статус.

Сценаристы меняются, и иногда им нужно как-то помочь, направить в нужное русло, поскольку они не могут быть настолько внутри всего этого материала. А сценарий, безусловно, — это некая канва, история и поле для фантазии. Мы с режиссером Андреем Головковым всегда что-то придумываем, и даже после написания сценария стараемся фантазировать и импровизировать.

— Какие нештатные ситуации возникали на съемках сериала «Ищейка»?

— Поскольку сериал снимали зимой, зритель увидит зимний Геленджик. А там часто бывают норд-осты. Мы снимали сцены, во время которых нас просто сдувало и было невозможно устоять на ногах. Как-то раз, я как Мэри Поппинс, чуть не улетела на зонтике.

Ночью в Геленджике дует промозглый ветер, который холоднее, чем дикие морозы где-нибудь в Сибири. В фильме есть сцены, где все актеры становятся толще на десять килограммов. Мы просто поддевали все то, что можно поддеть под одежду, чтобы только не околеть и не заболеть совсем.

— В прошлом сезоне сериала снялась ваша дочка Маша. Увидит ли зритель ее снова?

-Конечно, куда же без нее? Она исполняет роль моего сына и взрослеет вместе с сериалом. Уже потихоньку играет, что-то придумывает, делает все с первого дубля.

— Чьей идеей было задействовать Машу в съемках сериала?

— Это была идея Дмитрия Владимировича Брусникина. Он сказал мне: «Зачем нам искать какого-то ребенка, когда есть Маша, как две капли похожая на тебя?» Он придумал, что она должна исполнять роль мальчика, потому что девочку ей играть будет неинтересно. А вот мальчик – это роль.

Однажды Маша заявила мне: «Мама, я уже играла Мишу и теперь хочу сыграть Сашу». Так, дочка придумала, что есть два брата. И она уже сыграла одного. А теперь будет играть другого, чтобы никого не обидеть.

— Вы уже несколько лет снимаетесь в сериале «Ищейка». С кем из съемочной группы вы наиболее сблизились?

— Мы находимся в настолько плотном съемочном процессе, что у нас просто нет времени на близкое общение. Приезжаешь со съемок и тебе ни до общения, ни до чего.

Однако мы все-равно все сдружились и как близкие люди, подтруниваем друг над другом, смеемся. Но у всех куча своих дел. И времени на тусовки и дополнительное общение у нас очень мало, фактически нет.

— Как отметили Новый год?

— Хорошо, с семьей. Я считаю, что Новый год – это семейный праздник. И я не люблю в этот день никуда ходить — ни в гости, ни в рестораны. Люблю быть с семьей.

Хотя в этом году мы ходили к друзьям, когда уже встретили Новый год.

— Что бы вы хотели пожелать себе в Новом году?

— Мы все уже поняли, что самое важное в этой жизни. Это близкие люди и здоровье. Желаю всем, чтобы все были здоровы, радовались тому, что есть, и не унывали. И будем надеяться, что все будет хорошо.

Смотрите новые серии сериала «Ищейка» на Первом канале уже с 18 января, в 21: 30

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