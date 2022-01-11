«Снимали в выселенном доме, который собирались снести»: Денис Власенко и Варвара Феофанова — о том, что осталось за кадром сериала «Мне плевать, кто вы»

В перерывах между съемками актеры расходились по квартирам и отдыхали на брошенной мебели.

«Мне плевать, кто вы» — именно такое название получил новый сериал на ТНТ, премьера которого состоялась 10 января.

Это история про гиперопеку, проблемы детей и родителей и попытки установить личные границы. А еще о том, как порой бывает непросто ужиться с соседями. Это испытание может стать еще сложнее гиперопеки мамы.

В главных ролях молодые актеры Денис Власенко и Варвара Феофанова, а еще Виктор Логинов, он известен зрителю своим участием в сериале «Счастливы вместе».

Teleprogramma.pro поговорила с Денисом и Варварой и узнала, чем примечателен для них этот сериал, как проходили съемки и что осталось за кадром.

— Сталкивались ли вы когда-нибудь с гиперопекой?

Денис: — Мне кажется, что нет, потому что я себя с детства помню достаточно самостоятельным ребенком. Родители ко мне прислушивались. Когда я захотел уехать в Москву учиться, они не были против. Бывало, что меня не пускали на школьную дискотеку лет в 12 или просили вернуться в 9 вечера, но мне кажется, что это не гиперопека.

Варвара: — Не думаю. Я третий ребенок в семье, к моему воспитанию родители подошли с огромным опытом, растили меня с большой любовью, спокойно воспринимали все мои бури и всплески.

— Был ли у вас опыт посещения психотерапевта или психолога? Чему может научить сериал «Мне плевать, кто вы» разные поколения?

Денис: — Мне кажется, что это личный вопрос, но я отвечу «нет». Что касается поучительной части сериала, то это определенно проект для современной молодежи.

Взрослое поколение сериал научит прислушиваться к детям и давать им больше воздуха. А зумеров – быть открытыми, смелыми, радоваться каждому дню. Простым истинам, о которых мы все с вами знаем, но почему-то иногда забываем.

Варвара: — Нет, не было, потому что пока не было такой потребности. Я даже не думала о посещении психолога.

Сериал может научить принимать себя, своих близких такими, какие все мы есть – с недостатками, нюансами…

Может помочь относиться к себе адекватно и с юмором, с иронией; а также с пониманием относиться к взрослым людям, которые прошли большой жизненный путь и приобрели много проблем.

— Когда снимали пилот? Как долго длились съемки?

Варвара: — Пилот снимали два года назад, осенью 2019 года, а сам сериал – в начале осени 2020 года и весной 2021 года. Процесс был очень долгим, мы уже давно ждем выхода нашего сериала. Наконец, дождались!

— А где доводилось работать?

Денис: — В кадре одна и та же настоящая квартира, это не павильон. Каждое утро на протяжении трех месяцев мы ездили на съемки рано-рано утром. Кабинет психолога мы снимали в соседнем подъезде, так что весь сериал был снят в одной локации.

Варвара: — Основное действие происходит в квартире Жени. Еще зритель увидит квартиру Даши и квартиру Жениной мамы.

Примечательно, что все локации, в том числе и кабинет психолога, снимали в одном выселенном доме, который готовили под снос. Не знаю, что с ним сейчас. Ремонт в квартирах и все декорации делали специально для нашего сериала.

Мы очень много времени проводили на съемках, сильно уставали, и мне, на самом деле, всегда хотелось поехать домой спать. Думаю, я была такая не одна.

Во время обеда все расходились по комнатам в пустых квартирах, чтобы подремать. Ложились везде, даже на подоконниках. Как в пионерлагере!

— Какой, на ваш взгляд, получился сериал «Мне плевать, кто вы»?

Денис: — Наш сериал процентов на 40 состоит из импровизации, поэтому он такой честный, смешной, живой.

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