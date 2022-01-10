«Мне плевать, кто вы»: Виктор Логинов научит уживаться с соседями

Новый сериал стартует на ТНТ с 10 января 2022 года.

10 января на телеканале ТНТ премьера. Новый сериал «Мне плевать, кто вы» можно назвать терапевтическим, а все потому, что история, рассказанная в кадре, станет настоящим проводником в отношениях родителей и их взрослых детей.

О проблемах расскажут Денис Власенко, Варвара Феофанова, Анна Шепелева и Виктор Логинов.

В центре сюжета история парня Жени и его мамы Ирины Владимировны. Несмотря на то, что сын уже взрослый, он никак не станет самостоятельным, да и мама не готова ослабить гиперопеку.

Помочь в этом вопросе должен психолог и первый совет, который дает специалист семейству — это разъехаться по разным квартирам. Так у Жени появляется шанс начать свою взрослую жизнь, а мама учится дистанцироваться от забот сына.

Вскоре Женя оказывается хозяином съемной комнаты в квартире, а вместе с квадратными метрами получает массу забот. Череда меняющихся соседей порой доставляет больше неудобств, чем гиперопека мамы.

Производством сериала занималась компания 1-2-3 Production. Сценарий стал дебютной работой комиков, сценаристок и авторов YouTube-канала «Женский комедийный» Оксаны Мафагел и Елизаветы Варвары Арановой.

«После просмотра пилотной серии нам стало понятно, что это не студенческая и не ученическая работа, а сериал, который сразу достоин выйти в прайм-тайм телеканала ТНТ. Нам и продюсерам телеканала сразу понравилась эта свежая, молодая и оригинальная история», — делится продюсер Валерий Федорович.

Впечатлены сценарием были не только продюсеры, но и актеры. Каждый из них согласился на съемки, едва ознакомившись со сценарием.

«Сериал заинтересовал меня тем, что он грамотно написан с точки зрения построения диалогов, да и сама тема интересная. Ансамбль был подобран великолепно, кастинг-директор постарался, на площадке никогда не было никаких разногласий, вне площадки – тоже. Дружным коллективом отсняли замечательный сериал, и я надеюсь, что эта работа будет интересна зрителю», — поделился актер Виктор Логинов.

Сериал «Мне плевать, кто вы»: с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ

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