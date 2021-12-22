«Мне плевать, кто вы»: Виктор Логинов вернется на ТНТ в новом сериале

В новом году канал ТНТ покажет комедийный сериал «Мне плевать, кто вы», который его создатели называют терапевтическим. Премьера состоится 10 января.

Главные роли в картине исполнили молодые актеры Денис Власенко и Варвара Феофанова. Они сыграли типичных представителей современной молодежи, которые испытывают проблемы с родителями и пытаются делать первые шаги во взрослой жизни.

По сюжету семейный психолог советует беспокойному тинейджеру и его гиперответственной мамаше разъехаться. Так главный герой оказывается «сепарированным» хозяином квартирки, в которой одну комнату занимает он, а вторая сдается туристам.

В каждой серии к парню будут подселяться новые люди, порождая небывалые казусы. На помощь герою придет молодая соседка, которая против своей воли станет ему другом и советчиком по всем вопросам. А там и до первой любви недалеко.

В сериале снялись Евгения Дмитриева («Нелюбовь») и Анна Шепелева («Последний министр»), а также звезда «Счастливы вместе» Виктор Логинов. Это его первая после долгого перерыва роль на ТНТ.

«Это сериал о том, что гиперопека не всегда приводит к хорошим последствиям, и о том, что мы должны слушать своих детей, доверять им, понимать, что они имеют право на свои ошибки. Мне нравится, как он пронизан юмором, иронией и самоиронией», — поделился Логинов. «Сериал «Мне плевать, кто вы» о том, что в современном мире очень трудно повзрослеть. Многие долгое время живут с родителями, порой до 30 лет, так еще и вокруг огромное количество комплексов и страхов, которые связывают по рукам и ногам, — добавил продюсер проекта Валерий Федорович. — Это свежая, молодая, смешная и очень искренняя история. Каждая новая серия — это новый гость, вокруг которого строится комедия. Мы перебрали сотни странных соседей и про самых смешных из них рассказали в первом сезоне сериала».

Смотрите комедийный сериал «Мне плевать, кто вы» — с 10 января в 20:00 на канале ТНТ.

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