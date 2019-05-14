Норвежская принцесса Марта Луиза закрутила роман с темнокожим медиумом

Похоже королю Норвегии Харальду V и королеве Сони, как и Елизавете II в случае с принцем Гарри, придется смириться с тем, что в их семье появится представитель другой расы. 47-летняя принцесса Марта Луиза спустя три года после развода встретила любимого мужчину.

Им оказался афроамериканец Шаман Дурек, который является знахарем и медиумом. О своем романе принцесса объявила в Instagram. Марта Луиза опубликовала совместный снимок с возлюбленным. В комментарии к фото она написала, что очень рада быть с ним и делиться своей любовью с другими.

«Мне повезло, что я встретила свою половинку. Шаман изменил мою жизнь, как и многим другим. Он показал мне, что безусловная любовь на этой планете все-таки существует. Он заполняет мою жизнь, не испытывая сомнений или страха. Он заставляет меня смеяться больше, чем кто-либо другой», — призналась принцесса.

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Она также отметила, что ее спутник обладает мудростью. «Я чувствую себя счастливой и благодарю Бога, что у меня такой бойфренд. Спасибо, моя любовь, что ты принял меня в свою семью. Люблю тебя от Земли до Луны и обратно», — написала Марта Луиза.

Предвидя, что ее выбор может подвергнуться критике, дочь короля Харальда V посоветовала хейтерам «придержать лошадей». Она заявила, что никто не имеет права осуждать ее выбор или решать за нее. Она отметила, что выбирает бойфренда не для того, чтобы порадовать кого-то, а исключительно руководствуясь любовью.