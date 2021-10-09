Лиана Шульгина показала, как проходит фотосессия подросшей дочери Селин

В одной из последних публикаций личного микроблога невестки Валерии — Лианы Шульгиной — появилась запись с мужем и дочерью в главной роли. Арсений Шульгина с малышкой Селин на руках позировал, а его жена привлекала внимание дочери для удачного фото.

Арсений облачился в песочное пальто из драпа и черные брюки с ботинками из светлой замши. А Лиана вышла на прогулку в молочном пальто Louis Vuitton в сочетании берета, свободных брюк и ботинок на рельефной подошве под цвет верхней одежды.

Лиана бегала за мужем и дочкой с криками «Селин!». А глава семейства держал малышку на руках и позировал для фотографа.

«Так и происходят съемки с малышами», — отметила Шульгина

Напомним, ранее продюсер Иосиф Пригожин признался, что редко видится с внучкой Селин. Родители девочки отправили бабушке и дедушке видео повзрослевшей девочки, которая играла с няней в прятки в своей коляске. Валерия и Пригожин не могли налюбоваться малышкой.

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