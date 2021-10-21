«По-голливудски сказочная»: Валерия в сексуальном боди и глянцевых ботфортах поработала на камеру

Исполнительница Валерия поделилась на личной странице в Instagram бэкстейджем с последней фотосессии для Celine. Примечательно, что в свои 53 года знаменитость не боится раздеться перед камерами.

Валерия позировала в обтягивающем наряде с разрезами по бокам. Жена продюсера Иосифа Пригожина дополнила провокационный образ париком со стрижкой каре и высокими сапогами на шпильке.

«Вот не могу не поделиться кусочком видео о том, как проходила наша новая мегакреативная фотосессия. Конечно, когда будет готово полное видео со съемок и сами фотографии, обязательно все покажу и расскажу, а пока коротенький эпизод», — отметила Валерия.

Певица, предвидев действия недоброжелателей, сама поругала себя за столь откровенную съемку.

«Ну и, как водится, жду гневных комментариев на тему возраста, материнства, порядочности и так далее», — добавила артистка.

«Вы крутая! Наша икона стиля!», «Малышка Селин будет гордиться такой бабушкой», «Красавица, восхищаюсь вами! По-голливудски сказочная фотосессия», «Космическая и невероятно красивая!», «Похоже, время пошло вспять. Браво, Валерия!» — восхитились стройной певицей ее поклонники.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.