16-летняя звезда «Голос. Дети» Диана Анкудинова занялась учебой на карантине

Диана Анкудинова еще недавно радовалась своей победе на шоу «Ты супер!». Тогда Игорь Крутой подарил 16-летней девочке квартиру в Москве, чтобы она могла получить хорошее музыкальное образование после школы. Родилась Диана в Уссурийске, но биологическая мама ее бросила, поэтому воспитала ее приемная родительница. После победы на шоу девушка стала учиться в Москве. Год назад ее перевели 9 класс.

Как и большинство артистов, Диана находится на карантине в связи с пандемией коронавируса. Теперь она сосредоточилась на учебе, а не на творчестве. По всей видимости, девочка могла отстать от одноклассников, так как принимала участие в четвертом сезоне «Голос. Дети». Однако в период самоизоляции она решила наверстать упущенное. На новом фото Анкудинова сидит за столом и штудирует учебники и брошюры по подготовке в ЕГЭ.

«Карантин. «Жизнь украшается двумя вещами: занятиями математикой и её преподаванием». С. Д. Пуассон», — написала артистка.

Подписчики похвалили Диану. Многие отметили, что следят за ее творчеством. «Молодец! Удачной сдачи экзаменов!», «Трудяжка. Удачи тебе, Диана», «Серьезные учебные будни… Держись. Сложно, но осилить можно. Все получится: и выучить, и успешно сдать», — прокомментировали пост фолловеры.

К слову, скучать даже дома певице не дает маленький домашний питомец — обезьянка Тося. Они вместе коротают время вечерами. Звезда подкармливает озорное существо вкусностями.