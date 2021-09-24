Звезда «Новых танцев» Кирилл Цыганов: «Баттлы сталкивают лоб в лоб и отношения между командами накаляются»

Популярный танцор и участник проекта «Новые танцы» признался в интервью Teleprogramma.pro, что до сих пор одинок и не против встретить свою любовь.

Кирилл Цыганов стал победителем шестого сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Но тогда он участвовал в проекте один и признался, что это гораздо легче, чем командные соревнования.

В «Новых танцах» его ждет настоящее испытание — придется выходить на сцену всей командой. С одной стороны, это здорово и Кирилл не скрывает, что долго ждал подобного проекта. Но с другой — это в десятки раз сложнее, чем исполнить сольный номер. Почему — Кирилл Цыганов рассказал Teleprogramma.pro.

— Как вы решили участвовать в шоу? Ваша команда легко поддержала ваше решение?

— Я уже очень давно ждал подобного рода шоу в России, чтобы была возможность показаться вместе с командой. У меня была такая маленькая мечта — заявить о своей команде нашей стране и зарубежным странам. Чтобы наше творчество знали, чтобы знали моих людей, но не в плане популярности, и что, мол, мы самые лучшие — нет, это не так.

Просто чтобы узнавали и понимали, какие все разные, интересные, увлекались нами и следили.

— Как выглядит ваш съемочный день? Многим интересно, как все устроено изнутри.

— Я никак не нагружаю своих танцоров в день съемки, то есть у нас нет репетиций, я не заставляю их тренироваться каждую свободную минуту и секунду, чтобы они просто себя не износили и были морально готовы к камерам.

Обычно мы просто приезжаем в «Главкино», готовим костюмы на глажку или какую-то специальную одежду. Грим, макияж. Я настраиваю ребят, если это выступление. Конечно, есть момент, когда мы проходим номер, и я напоминаю им всякие моменты, которые нужно учесть при выступлении и эмоциональную составляющую в номере.

Первое впечатление — конечно, вау!

— На ТНТ «Новые танцы», как впечатление? Вы уже участвовали в похожем проекте, можете судить о различиях изнутри.

— Я смотрел и изнутри как участник, и в зале как зритель, и по телевизору. В зале в живую, конечно, многое по-другому просматривается, то есть когда смотришь на участников и близко к ними находишься — питаешь совсем другие эмоции.

Но тут все выстраивают для телевизора, поэтому что в телевизоре картина более гармоничная, красивая, может быть что-то не просматривается в плане танцев или хореографии, но в целом все очень красиво выглядит и достойно.

Первое впечатление — конечно, вау! Новая сцена, новые декорации и новый формат баттлов. Это не выступления отдельных личностей, а команда, дуэты, дети и так далее, поэтому совершенно все по-другому.

Обычно у нас в танцевальной культуре есть чемпионаты, на которых выходят тридцать команд в одну номинацию. И только три победителя — первое, второе, третье место. А тут четко сталкивают две команды, и есть один победитель и один проигравший. И это очень жестко!

Морально командам потом сложно контактировать. Мы все стараемся более-менее дружить и относиться друг к другу хорошо, по-доброму. Но тут баттлы сталкивают лоб в лоб и атмосфера между командами накаляется.

— Что нравится в новом формате, а что бы вы добавили?

— Мне нравится эти новые ощущения, новые эмоции, нравится то, что проект дает возможность хореографам представлять полностью картину, которую они хотят. Это очень хорошая возможность для нас всех.

Сложность вне танца

— Если говорить про шоу подобного формата, что в них самое сложное?

— Для меня, наверное, сложно морально, что столько тренировок. У команды намного больше работы, чем у сольников и дуэтов, которым не нужно чистить синхрон, не нужно всех воспитывать, за всеми следить, проговаривать ошибки, чтобы все работали как один организм.

Соло себе пришел, взял, поставил, отработал — все. Ни с кем даже не контактируешь, а тут сложнее. Дуэты — да, тоже нужно работать, но не столько, сколько в команде. Поэтому чтобы выйти на сцену на три минуты, уходит много сил.

Понятно, что эти три минуты потом будут очень много людей и много раз смотреть, и это останется в памяти, будет какой-то отклик. Но сложно проделать работу.

И здесь важно не перенасытиться своей работой и по-прежнему любить ее. Это важно. Плюс есть якорь — из-за участия в проекте ты привязан к месту.

— А всегда согласны с оценками жюри?

— Я, наверное, не буду говорить, согласен ли я или не согласен. Их посадили в жюри, значит, все — они судят и больше никто не судит. От остальных людей есть только мнение, их сугубо личное, но это ничего не значит.

Да, бывают иногда сомнения, но они могут из разных аспектов выходить: сугубо личное мнение, предвзятое, просто понравилось или не понравилось. У нас же нет никаких критериев, по которым нас оценивают.

Даже если будет грязно, могут выбрать команду, потому что она больше энергетически забрала, поэтому тут невозможно спорить.

Первые симпатии

— Кто из участников «Новых танцев» снискал ваши симпатии?

— Команда «Випхэды» с крампом, команда «Агни» со стрипом, команда «Кингстеп» с хип-хопом — эти три команды, я за них болею и надеюсь, что нас с ними не поставят в баттл.

Из дуэтов — Галина Горбунова и Сергей СТК, очень странный дуэт, они мне понравились и интересно за ними наблюдать. Из сольников буду болеть за Аню Тарасенко.

— Так повелось, что в предыдущем проекте «Танцы на ТНТ» всегда побеждали парни. Как думаете, есть ли в «Новых танцах» шанс у девчонок?

— Да, мне кажется, во много раз больше шансов, потому что девочки могут победить и в составе команды, и в дуэте тоже могут взять призовое место, и в соло, разумеется.

Тут совершенно другой формат и совершенно другие категории. Вдобавок, зрители почему-то больше на парней смотрели, а сейчас принимать решение будут жюри, и они уже будут решать. Они будут смотреть не только на красивую картинку, но и на профессионализм.

Времени на личную жизнь не остается

— На личную жизнь время остается? У вас есть вторая половинка?

— Нет, потому что работы очень много, поэтому на личную жизнь времени нет, к сожалению. Бывает, что я задумываюсь об этом, но потом понимаю — не время. Сейчас я занимаюсь карьерой и это для меня важно.

Но если на моем пути что-то произойдет, кто-то встретится, то я буду только рад и, надеюсь, получится совместить. Пока что такого не случилось.

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