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Звезда «Новых танцев» Кирилл Цыганов: «Баттлы сталкивают лоб в лоб и отношения между командами накаляются»

Популярный танцор и участник проекта «Новые танцы» признался в интервью Teleprogramma.pro, что до сих пор одинок и не против встретить свою любовь.

Звезда «Новых танцев» Кирилл Цыганов: «Баттлы сталкивают лоб в лоб и отношения между командами накаляются»
Кирилл Цыганов: «Баттлы сталкивают лоб в лоб и отношения между командами накаляется». Фото: личный архив

Кирилл Цыганов стал победителем шестого сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Но тогда он участвовал в проекте один и признался, что это гораздо легче, чем командные соревнования.

В «Новых танцах» его ждет настоящее испытание — придется выходить на сцену всей командой. С одной стороны, это здорово и Кирилл не скрывает, что долго ждал подобного проекта. Но с другой — это в десятки раз сложнее, чем исполнить сольный номер. Почему — Кирилл Цыганов рассказал Teleprogramma.pro.

— Как вы решили участвовать в шоу? Ваша команда легко поддержала ваше решение?

— Я уже очень давно ждал подобного рода шоу в России, чтобы была возможность показаться вместе с командой. У меня была такая маленькая мечта — заявить о своей команде нашей стране и зарубежным странам. Чтобы наше творчество знали, чтобы знали моих людей, но не в плане популярности, и что, мол, мы самые лучшие — нет, это не так.

Просто чтобы узнавали и понимали, какие все разные, интересные, увлекались нами и следили.

— Как выглядит ваш съемочный день? Многим интересно, как все устроено изнутри.

— Я никак не нагружаю своих танцоров в день съемки, то есть у нас нет репетиций, я не заставляю их тренироваться каждую свободную минуту и секунду, чтобы они просто себя не износили и были морально готовы к камерам.

Обычно мы просто приезжаем в «Главкино», готовим костюмы на глажку или какую-то специальную одежду. Грим, макияж. Я настраиваю ребят, если это выступление. Конечно, есть момент, когда мы проходим номер, и я напоминаю им всякие моменты, которые нужно учесть при выступлении и эмоциональную составляющую в номере.

«Новые танцы»
Кирилл Цыганов со своей командой на «Новых танцах». Фото: личный архив

Первое впечатление — конечно, вау!

— На ТНТ «Новые танцы», как впечатление? Вы уже участвовали в похожем проекте, можете судить о различиях изнутри.

— Я смотрел и изнутри как участник, и в зале как зритель, и по телевизору. В зале в живую, конечно, многое по-другому просматривается, то есть когда смотришь на участников и близко к ними находишься — питаешь совсем другие эмоции.

Но тут все выстраивают для телевизора, поэтому что в телевизоре картина более гармоничная, красивая, может быть что-то не просматривается в плане танцев или хореографии, но в целом все очень красиво выглядит и достойно.

Первое впечатление — конечно, вау! Новая сцена, новые декорации и новый формат баттлов. Это не выступления отдельных личностей, а команда, дуэты, дети и так далее, поэтому совершенно все по-другому.

Обычно у нас в танцевальной культуре есть чемпионаты, на которых выходят тридцать команд в одну номинацию. И только три победителя — первое, второе, третье место. А тут четко сталкивают две команды, и есть один победитель и один проигравший. И это очень жестко!

Морально командам потом сложно контактировать. Мы все стараемся более-менее дружить и относиться друг к другу хорошо, по-доброму. Но тут баттлы сталкивают лоб в лоб и атмосфера между командами накаляется.

Что нравится в новом формате, а что бы вы добавили?

— Мне нравится эти новые ощущения, новые эмоции, нравится то, что проект дает возможность хореографам представлять полностью картину, которую они хотят. Это очень хорошая возможность для нас всех.

Кирилл Цыганов
Кирилл Цыганов. Фото: личный архив

Сложность вне танца

Если говорить про шоу подобного формата, что в них самое сложное?

— Для меня, наверное, сложно морально, что столько тренировок. У команды намного больше работы, чем у сольников и дуэтов, которым не нужно чистить синхрон, не нужно всех воспитывать, за всеми следить, проговаривать ошибки, чтобы все работали как один организм.

Соло себе пришел, взял, поставил, отработал — все. Ни с кем даже не контактируешь, а тут сложнее. Дуэты — да, тоже нужно работать, но не столько, сколько в команде. Поэтому чтобы выйти на сцену на три минуты, уходит много сил.

Понятно, что эти три минуты потом будут очень много людей и много раз смотреть, и это останется в памяти, будет какой-то отклик. Но сложно проделать работу.

И здесь важно не перенасытиться своей работой и по-прежнему любить ее. Это важно.  Плюс есть якорь — из-за участия в проекте ты привязан к месту.

А всегда согласны с оценками жюри?

—  Я, наверное, не буду говорить, согласен ли я или не согласен. Их посадили в жюри, значит, все — они судят и больше никто не судит. От остальных людей есть только мнение, их сугубо личное, но это ничего не значит.

Да, бывают иногда сомнения, но они могут из разных аспектов выходить: сугубо личное мнение, предвзятое, просто понравилось или не понравилось. У нас же нет никаких критериев, по которым нас оценивают.

Даже если будет грязно, могут выбрать команду, потому что она больше энергетически забрала, поэтому тут невозможно спорить.

Кирилл Цыганов
Кирилл Цыганов. Фото: личный архив

Первые симпатии

Кто из участников «Новых танцев» снискал ваши симпатии?

— Команда «Випхэды» с крампом, команда «Агни» со стрипом, команда «Кингстеп» с хип-хопом — эти три команды, я за них болею и надеюсь, что нас с ними не поставят в баттл.

Из дуэтов — Галина Горбунова и Сергей СТК, очень странный дуэт, они мне понравились и интересно за ними наблюдать. Из сольников буду болеть за Аню Тарасенко.

Так повелось, что в предыдущем проекте «Танцы на ТНТ» всегда побеждали парни. Как думаете, есть ли в «Новых танцах» шанс у девчонок?

— Да, мне кажется, во много раз больше шансов, потому что девочки могут победить и в составе команды, и в дуэте тоже могут взять призовое место, и в соло, разумеется.

Тут совершенно другой формат и совершенно другие категории. Вдобавок, зрители почему-то больше на парней смотрели, а сейчас принимать решение будут жюри, и они уже будут решать. Они будут смотреть не только на красивую картинку, но и на профессионализм.

Времени на личную жизнь не остается

На личную жизнь время остается? У вас есть вторая половинка?

— Нет, потому что работы очень много, поэтому на личную жизнь времени нет, к сожалению. Бывает, что я задумываюсь об этом, но потом понимаю — не время. Сейчас я занимаюсь карьерой и это для меня важно.

Но если на моем пути что-то произойдет, кто-то встретится, то я буду только рад и, надеюсь, получится совместить. Пока что такого не случилось.

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