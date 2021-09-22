«Разрешила оставить гимнастику»: Ксения Бородина отдала дочь на танцы

Маше в этом году исполнилось 12 лет.

Ксения Бородина – мама двух дочек. Старшую Машу она родила от Юрия Будагова. В этом году ей исполнилось 12 лет. А младшую Теону – от Курбана Омарова. Ей в декабре тоже исполнится шесть лет.

В своем инстаграм Ксения рассказала, что разрешила старшей дочери, которая занималась художественной гимнастикой, пойти в секцию танцев.

«Чтобы быть лучшей, конечно, там надо жить… У нас строгая школа, много уроков и стало невыносимо совмещать, она физически всегда была вымотана к концу четверти. Мару всегда горела танцами, просила еще и на танцы пойти, но совмещать нереально. Поэтому посла двух лет уговоров, я сдалась и в этом году разрешила оставить гимнастику и пойти на современные танцы», — написала Бородина.

Напомним, в августе Ксения Бородина развелась со вторым мужем Курбаном Омаровым. Телеведущая уже не скрывает новые отношения с бизнесменом армянского происхождения Эриком Авагяном.

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