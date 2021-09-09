Константин Ивлев: «Когда болел коронавирусом, жена не отходила от меня»

Ведущий телеканала «Пятница!» и знаменитый шеф-повар рассказал Teleprogramma.pro о том, считает ли себя добрым человеком, что такое «шапка» и какие качества ценит в жене.

На канале «Пятница!» продолжается показ кулинарного шоу «Адская кухня». В одном из последних выпусков бессменный ведущий передачи Константин Ивлев появился на колеснице, в тоге и лавровом венке. Он сыграл Бога кулинарии. Но это, скорее, шутливый образ. Какой же Константин настоящий?

А считает ли знаменитый повар, отличающийся жесткостью на экране, себя добрым? Какие качества он ценит в молодой жене Валерии? И как перенес коронавирус? На все эти вопросы Константин ответил в интервью Teleprogramma.pro.

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«Я всегда считал, что нужно быть требовательным»

— Константин, судя по вашему образу Бога на колеснице, вы не лишены чувства самоиронии. Это у вас врожденное или приобретенное качество?

— Самоирония – очень крутая штука. И если ты свободный человек, то нужно уметь принимать себя таким, какой ты есть. А свобода дает возможность творить: заниматься кулинарией, телевидением или какой-то другой сферой.

Мне кажется, что я всегда относился к себе правильно. В детстве у меня были разные прозвища, например, Костыль, но это меня никак не задевало. Я принимал все по-другому, что помогало мне во взрослой жизни.

Если ты хочешь показать свое дело, свое искусство широкой массе, то самоирония тоже важна. Это как раз то, чем я занимаюсь. На канале «Пятница!» мы делаем программы, где присутствуют и кухня, и шоу. Существует даже такое понятие как «Шоу-kitchen».

Это свойственно нашей профессии. Я знаю огромное количество поваров, которые просто жарят-парят, но их никто не знает. Они стесняются говорить, сниматься, а нужно стараться довести до гостей информацию о себе. Кто-то это умеет делать, а кто-то — нет, это все жизненный опыт.

— Как вы считаете, с какой самооценкой повару легче живется: чуть завышенной или чуть заниженной?

— Она не может быть заниженной, потому что поварское дело – это искусство. Вы знаете фамилии некоторых поваров, потому что они выстраивают свою личность, свой бренд. Человек из себя что-то представляет, имеет свой стиль, почерк, кухню, свой взгляд. Это достаточно харизматичные люди – повара и шеф-повара.

Мы не останавливаемся в своем развитии, у нас есть своя карьерная лестница: начиная от помощника повара, повара, бригадира, потом заместителя шефа, шефа. Существует целый карьерный путь, который раскрывает талант и либо приумножает его, либо оставляет на прежнем уровне.

Можно быть хорошим человеком, но слегка ленивым, который никогда не захочет брать инициативу на себя. Поэтому он не будет расти с точки зрения карьерного роста.

— В одном из СМИ я прочла, что в новом сезоне вы как будто стали добрее. Согласны с такой оценкой?

— Я же не могу себя оценить с точки зрения того, добрый ли я или злой. Я всегда считал, что надо быть справедливым. Это, во-первых. А во-вторых, это уже решать зрителям и людям, занимающимся этим проектом. Я считаю, что я как всегда жесткий, но справедливый. Я очень хорошо знаю свою профессию, я в ней живу. Это мой образ жизни.

Не обязательно быть шефом крупного ресторана. Когда человек начинает готовить, он растворяется в этом деле. Я делаю то же самое, но при этом ушел от плиты немного в другое русло. Я и оцениваю участников более эмоционально, как поваров, но при этом справедливо. И, конечно, стараюсь быть требовательным.

— А бывает ли так, что вы видите в участнике «Адской кухни» себя в юности и проявляете к нему больше лояльности?

— Меня жизнь научила верить только в себя и, соответственно, в окружающих. Но самое лучшее – не быть ни к кому прикованным, поэтому я и не беру на работу друзей, родню и т.д. Дружба дружбой, а деньги – врозь.

— В этом году стартовал уже пятый сезон «Адской кухни». Отмечаете ли вы праздники, начало нового сезона?

— Учитывая, что «Адская кухня» — это самый крупный кулинарный проект в России, у него, безусловно, есть свои традиции. В первый день съемок мы все приветствуем друг друга. А что касается окончания проекта, то существует такая хорошая телевизионная традиция, как «шапка».

У нас есть серый кардинал – это технический шеф Сережа Мищенко. Он, как правило, готовится к этому дню – накрывает большой пушистый стол. И когда звучит команда «Камера, стоп», ставятся столы и начинается «шапка». Это добрая традиция, когда люди понимают, что сделали большое дело и теперь можно немного расслабиться и отдохнуть.

«Я езжу по регионам и консультирую школы по вопросам питания»

— Начался новый учебный год. В одном из своих интервью вы рассказывали, что участвуете в проекте разработки концепции школьного питания…

— Есть такое хорошее направление, которое называется «Российское движение школьников». Это большое сообщество школьников и взрослых, которым не безразлична проблема питания в школах. А оно оказалось не самым лучшим. И сейчас, когда этот вопрос поддерживается Администрацией президента, то нужно, чтобы ему уделялось внимание.

Поэтому российское движение школьников и запустило проект «Шеф в школе», в рамках которого амбассадоры снимают то, чем кормят в школах. А если бывает какая-то недопустимая норма, то нужно доносить до людей, что они кормят детей.

Школьное питание сейчас – это наш основной посыл, который заключается в том, чтобы дать ребенку возможность выбора. Потому что у школьника может быть аллергия, несовместимость с тем или иным продуктом. А если не предоставляется выбора, а питание однобокое и неразнообразное, то ребенок может просто перестать есть.

Но поскольку мы живем в современном мире, то в повседневной жизни мы даем право выбора, а в столовой начинаем его интенсивно сужать. Там качество пищи зачастую оставляет желать лучшего.

Я езжу по регионам и консультирую школы по вопросам школьного питания. Но это предложение, мы ничего не навязываем. Даем консультации профессионального шеф-повара, простого гражданина и отца. Мы прекрасно понимаем, что через пищу дети также познают мир.

Много хороших легенд, на которых мы выросли, например, тот же «Чиполлино», связано с едой. Так или иначе, с едой мы проходим весь жизненный путь.

В общем, мы стараемся не только заявлять об этом проекте, но и кормить детей. А насколько это получится, это уже решать главе конкретного региона. Мы приезжаем, смотрим, потом оцениваем и даем свои рекомендации с точки зрения локальных продуктов.

Например, когда я был в Мурманске, прозвучало предложение добавить в рацион питания школьников оленину. Потому что местный регион дает возможность выращивать этот вид.

Нужно учитывать и то, что каждому региону подходит свой продукт, так, на севере есть в обилии рыба, в Краснодарском крае – это больше клубневые, фрукты и ягоды. Я с большим удовольствием поддерживаю такие проекты.

— Вы до сих пор посещаете овощные рынки? Все-таки известный человек, к вам повышенное внимание…

— Конечно. Я сейчас как раз еду с закупок. Только не с рынка, а из магазина «Метро». Я с удовольствием езжу на большое количество рынков. Я и в магазине закупаюсь. У меня, во-первых, профессия земная. Я же не звезда, а человек, который просто хорошо разбирается в еде и умеет готовить.

— Узнают, просят автографы…

— Конечно. Это приятно, это оценка моего труда. То, что я делаю и пропагандирую, нравится людям. А я просто пропагандирую здоровую еду.

— Посоветуйте, пожалуйста, как нужно себя вести человеку, чтобы на рынке ему не подсунули некачественный продукт?

— Если человек не понимает, то ему нужно поучиться и, например, подписаться на мой канал Ivlev chef Channel. Там можно найти большое количество рецептов.

Мы когда-то не умели ходить, говорить, но человек растет и развивается. Так же, как не имея вкуса и слуха, мы можем его развить по жизни. Другое дело, насколько человеку с этим комфортно жить. Кто-то развивает в себе, а кто-то использует полуфабрикаты. Это выбор каждого человека.

«Мы с Лерой всегда куда-то уезжаем»

— Известно, что с нынешней супругой Валерией вы также познакомились на рынке, когда она ела черешню. Недавно в Инстаграм вы поздравили жену с днем рождения. Как отметили праздник?

— У нас с Лерой продолжается медовый год. И само собой, в большей степени мы любим проводить его вдвоем. Но учитывая, что у нас много друзей, все складывается так, что мы не остаемся одни. Когда 17 августа мы поехали на Мальдивы, с нами отдыхала и наша подруга – мой партнер Василиса Ефимович.

Мы просто получали удовольствие, загорали, отдыхали и даже поработали. Потому что я давал там гала-ужины и учил местных готовить сырники и борщ. Это было очень смешно, но самое главное, что все получили хорошее настроение, поэтому было очень круто и хорошо. Мы еще и готовили пельмени с крабами. На наши романтические каникулы я привез с собой икру щуки, березовый сок и другие продукты.

Мы всегда любим уехать куда-нибудь. Как правило, в Грецию, на Мальдивы. Но больше времени все-таки проводим вдвоем.

— Какие качества Валерии вы цените?

— Жена — это же партнер. А когда ты взрослый, ты понимаешь, что это кто-то больший, чем жена, это что-то свое и родное. Для мужчины важны преданность, внимание. В паре нужно уделять внимание друг другу, уметь разговаривать, слышать и слушать.

— А из-за чего можете с ней поссориться?

— А что ссориться, когда нечего делить. Иногда бывают человеческие фыркания, но это очень редко.

— Известно, что недавно вы перенесли коронавирус. Как протекала болезнь?

— Как раз в это время Лера от меня не отходила: помогала, была рядом. И это очень дорогого стоит. А вирус был средней степени тяжести. Ну, переболел и переболел, прочувствовал все на себе.

— А запахи чувствовали?

— Запахи исчезли, но не все. А потом очень быстро они включились обратно. Точно помню, что чувствовал запах сливочного масла и хлеба – моих любимых продуктов. А остальное не важно.

— Какими проектами порадуете зрителей в ближайшее время?

— Буквально пару дней назад мы приехали из Нижнего Новгорода, где в рамках празднования 800-летия города проходил фестиваль «Да, шеф». Мы запускаем новый интересный канал. Также на Пятнице!» будет премьера — новая убойная программа, но пока я не могу об этом говорить.

А вообще, проектов много, потому что у меня яркая и мощная команда. Мы постоянно придумываем новые интересные темы. И самое главное – реализовываем их.

Новые выпуски «Адской кухни» каждую среду в 19.00 на канале «Пятница!»

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