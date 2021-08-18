В пятом сезоне «Адской кухни» зрителей ждут три участника из-за границы и таинственная звезда

18 августа на канале «Пятница!» стартует пятый сезон кулинарного реалити-шоу «Адская кухня». Профессиональные повара и кулинары-любители снова бросятся на амбразуру шефа Константина Ивлева в надежде выиграть миллион рублей.

В новом сезоне среди участников окажется финалистка испанского «МастерШефа» Оксана Ретинская. Испанка русского происхождения, она уже заняла третье место в шоу с мировым именем и теперь докажет на кухне Ивлева, что женщина тоже может быть шефом.

Еще одна новая участница — повар мишленовского ресторана Екатерина Панова. Она окончила швейцарскую кулинарную школу с красным дипломом и работала в трех европейских ресторанах.

Конкуренцию дамам составит третий мастер с международным опытом — Егор Харченко. Профессиональный повар из Финляндии уверен, что русские повара и близко не стоят с его уровнем профессионализма.

Кроме того, организаторы обещают участие в проекте звезды шоу-бизнеса. Кто это будет, пока держится в тайне.

Смотрите новую «Адскую кухню» на канале «Пятница!» 18 августа в 19:00.

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