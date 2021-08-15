«Ооо, весело у тебя тут»: Константин Ивлев отреагировал на обнаженное фото молодой жены Леры

Красавица-модель раскрепостилась перед камерой во время отдыха на Мальдивах. Из одежды на Лере Куденковой только шляпа.

Известный шеф-повар Константин Ивлев любуется красотой и шикарной фигурой своей молодой жены, модели Леры Куденковой. В эти дни звездная пара отдыхает на Мальдивах, и Константин Ивлев решил запечатлеть свою супругу на пляже полностью обнаженной. Точнее, в одной шляпе.

Лера Куденкова присела на край кресла и вытянула ноги, чтобы фигура визуально выглядела еще стройнее. Пышную грудь красотка прикрыла смайликом в виде крестика и на всякий случай предупредила подписчиков, что автор снимка – ее муж. Чтобы не было вопросов.

«Фото сделано и одобрено мужем», — написала Лера Куденкова под горячим кадром.

Подписчики тут же отреагировали на провокационный снимок. Далеко не все делают комплименты роскошным формам жены Ивлева и красоте и эстетике кадра.

«Константин гордится, видимо, своей женой», «Блин, это перебор! Стыдобища», «А зачем столько фотошопа?» — высказываются в Сети.

В комментариях отметился и автор фото Константин Ивлев.

«Ооо, весело у тебя тут», — многозначительно написал он.

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