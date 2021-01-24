«Маруся купила»: Олег Газманов похвастался подарком жены

Народный артист России Олег Газманов опубликовал на своей странице новые фотографии из отпуска. Примечательно, что снимки были сделаны возлюбленной певца Мариной Газмановой.

К слову, сам Олег Михайлович надел соломенный аксессуар, который ему приобрела избранница, не очень охотно. Отметим, что шляпа была украшена черной атласной лентой. Фотографировался Газманов тоже с небольшим сопротивлением. Однако, судя по словам артиста, получившиеся кадры его порадовали.

«Хотя я и сопротивлялся (немного), моя Маруся купила мне шляпу, чтобы мой мозг не вскипел от солнца. Она сделала 3 фотографии. Какая вам больше нравится?», — написал в комментариях к фоторяду Газманов.

Поклонники исполнителя остались в восторге от нового образа Олега Михайловича. Некоторые подписчики и вовсе увидели в знаменитости черты Пирса Броснана в роли Джеймса Бонда и Брюса Уиллиса:

«Бонд!!! Джеймс Бонд!», «Шляпа зачетная, а взгляд хитрющий», «Одно лицо с Bruce Willis», «Красавчик!!! Хороший, светлый человек, настоящий мужик! Хочу такого же, но свободного!», «Отличные фото, шляпа зашла!», «Вы немного на Макаревича похожи, если издалека посмотреть».

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