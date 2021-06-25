«Загугли звезду»: Катя Лель — о встрече с инопланетянами, первом свидании с мужем и творческом кризисе

Известная певица Катя Лель неоднократно рассказывала о своих встречах с инопланетянами. Одного из пришельцев она описывала как симпатичного блондина с голубыми глазами. И по словам артистки, он даже предлагал ей улететь на его планету, но Катя не решилась на такой кардинальный шаг.

Певица признается, что неоднократно сталкивалась с насмешками в свой адрес. Но причиной такого нигилизма считает неготовность людей воспринять новую информацию. Об этом она рассказала в проекте Teleprogramma.pro «Загугли звезду». А еще ответила на вопросы о муже, дочери, жесткой диете и другие популярные запросы Сети.

Катя Лель, биография

— Я родилась в прекрасном городке Нальчик на Северном Кавказе, в Кабардино- Балкарии. Название нашего города, обрамленного красивыми горами, в переводе означает «Подкова счастья».

Я появилась на свет в чудесной семье, где царила любовь и доброжелательная атмосфера. Дом всегда был полон гостей.

Мама- инженер, папа — мастер спорта по велоспорту. Мои родители для меня — это эталон счастливой семьи. И это большое счастье, когда есть детство, наполненное любовью и светом.

Катя Лель, где училась

— Я училась в музыкальной школе на двух отделениях. Это фортепиано и хоровое дирижирование, потому что эстрадного тогда не было.

Потом я училась в музыкальном училище, в академии Гнесиных, у Льва Лещенко. Закончила Гнесинку с отличием. Затем училась в Лондоне у педагога Джорджа Майкла.

— А вы с детства мечтали стать певицей?

— Еще в животе мамы я понимала, что это мой единственный путь. Я обожала брать в руки лак для волос, похожий на микрофон, и петь. Как и вся наша чудесная страна, я росла на композициях Аллы Борисовны Пугачевой и Софьи Михайловны Ротару.

Я знала все их песни наизусть. Хотя моя мама мечтала, чтобы я была врачом и говорила, что ей нужны глаза, которым можно доверять. Но я отвечала: «Мама, ну я же буду лечить души людей музыкой». Я всегда знала, что мое предназначение — дарить свое сердце и зажигать сердца других людей своим творчеством.

Катя Лель, где живет

— Я живу в квартире, в центре Москвы.

Катя Лель, настоящее имя

— С 2000 года это уже настоящая фамилия. Потому что когда начались гастроли и переезды, возник вопрос: «Почему на сцене — Катя Лель, а в паспорте другая фамилия? Может, поменять?»

Скажу честно, я легко это сделала, но был большой творческий поиск. Какой должна быть фамилия? Благозвучной, короткой, с любимыми буквами. Я поняла, что это уже образ Весны, опера Римского-Корсакова «Снегурочка», где есть персонаж Лель. Он играл на свирели и дарил людям любовь. Поэтому Лель — это любовь.

Катя Лель, национальность

— Национальность — русская. Я родилась в многонациональной Кабардино-Балкарии. И часто мне приходилось приписывать себя к разным национальностям. И это хорошо. Люди чувствуют, что я их.

Мне не важна национальность человека. Среди любого этноса есть хорошие и не очень люди. Главное — оставаться человеком во всех отношениях, поступках и действиях. И конечно, в отношении к этому миру.

Катя Лель в молодости

— Я и сейчас себя считаю абсолютно молодой и красивой. Но если брать ранние годы, то думаю, что в 25 уже происходит становление человека. А молодость – это 16-17 лет. Это такие юные годы, когда есть невероятные мечты и огромное желание покорить этот мир. Но ты не знаешь — как.

— У вас получилось?

— Да, у меня получилось. Я знаю, что в этом мире нет ничего невозможного. У каждого есть шанс, и все в наших руках. Вот как мы себе запрограммируем и создадим эту реальность, такой она и будет. Поверьте.

— А что происходило в жизни в 17-18 лет?

— Да много чего было. Например, подружки, которым я доверяла свои секреты и исполняла свои песни, и мальчишки, нас окружавшие. Я много смеялась, знала немало анекдотов, попадала в центр внимания, а мальчишки доверяли мне свои тайны.

Всем поднимали юбочки, кроме меня. Потому что предводитель этой компании меня любил. А в 6 — 7 классе, когда все начинали друг другу нравиться, девчонки устроили мне бойкот. Это было к 8 марта.

Они передавали друг другу записочки, чтобы со мной не общаться. Знаете, почему? Потому что им не нравилось, что мальчишки носили мои портфели и могли доверить мне свои тайны. Они чувствовали, что я тот человек, который мог их выслушать, поддержать, помочь.

И уже в будущем мальчишки хотели моего внимания, потому что я всегда была жизнелюбивой хохотушкой. Я никогда не рассказывала о своих проблемах, у меня всегда все было потрясающе. То есть, я всегда была бесстрашной, и как ни странно, счастливой – от рождения.

Катя Лель, муж

— Муж — хороший человек, который своими жестами и словами напоминает мне папу. Его нет уже 20 лет. Мне не хватает папы, который бы что-то посоветовал, сказал бы свое слово. Я знаю, что каждая девочка, выбирая себе пару, подсознательно ищет в ней отца

Папа всегда был для меня примером мужчины, отношения к жене, детям. Поэтому, увидев своего мужа, я сказала: «Да я же его знаю, видела в своих снах». Он был даже наглый. Помню, как смотрел на меня так нарочито внимательно. Я еще подумала, кто так на меня смотрит… Что за наглец.

И когда Игорь спросил: «Скажите, пожалуйста, я и есть ваш мармеладный?», я возмутилась про себя: «Кто это произнес, так смело и решительно?». Да еще и добавил: «А можно я им буду?»

Тогда у меня было тогда столько проблем в жизни, и новая любовь казалась некстати. Единственное, что я ему сказала тогда: «Молодой человек, моя профессия для вас – табу». Я имела в виду, что никто не должен мешать мне заниматься любимым делом. Музыка — это мое дыхание и жизнь. Потом я наблюдала за ним и поняла, что это мой человек.

Однажды Игорь сказал, что пригласит меня к себе в Одесу. А я ответила, что только, если разрешит мама… Так я его проверяла. И он потом действительно спросил маму: «Можно я приглашу Катюшу? Не переживайте, если что я готов даже прислать свои паспортные данные. Мы встретим Катю у трапа самолета». На что мама сказала ледяным голосом: «Моя дочь — взрослая девочка и сама принимает решения»

Я уже тогда была известным состоявшийся человеком. И со всех дискотек доносились мои песни.

Ты не знаешь, какие сюрпризы тебе преподнесет судьба. Ну, интересуется, так тобой многие интересуются. Но если ты слышишь вибрации своего сердца, которые никогда ранее не слышал, то все не так просто. Я считаю, что нужно считывать эти знаки и прислушиваться к своей интуиции.

— Муж был поклонником вашего творчества?

— Я не знаю. Но когда песня «Я по тебе скучаю» зазвучала при нем, она крутилась по всем радиостанция по 5 раз в день, он сказал: «Я не знал, что ее поет Катя Лель. Но теперь я знаю про самого лучшего из мужчин».

Это было очень смешно. Но самое главное, что с его стороны было уважение. Он сказал: «Я прожил больше 30 лет, но я не осознавал, что нужно не только любить, но и уважать человека. Это я узнал благодаря тебе». Любовь и уважение — важные составляющие любых отношений.

Катя Лель, дети

— Эмилия – это ураган, наше чудо любви. Мы очень долго ее ждали, осознанно шли к ее появлению. Сейчас дочке 12 лет, и она ростом с меня. Очень эмоциональная активная музыкальная девочка, которая в два с половиной года заявила, что будет петь так же, как и я.

Ребенок увидел, что люди проявляют огромную любовь к ее маме. И где бы мы ни были, в каком бы городе и стране, Эмилия говорит: «Почему тебя все знают? Почему тебя все любят?».

А я ей отвечаю: «Ты должна спеть песни, которые попадут в сердца людей. Моя профессия – это не только сплошные овации, за этим стоит колоссальный труд каждого артиста. И если ты хочешь жить в этом мире, то должна быть готова к этому.

Это жизнь во имя любви и творчества, когда ты не можешь принадлежать самой себе» Поэтому когда она приняла решение пойти в музыкальную школу, я сказала: «Если хочешь туда идти, то иди. Но это очень трудно».

Мы с сестрой учились на фортепиано и вспоминали, что когда все гуляют и ходят в кино, мы занимались по несколько часов в день. И я говорю мужу: «Я не хочу, чтобы наш ребенок столько времени проводил за инструментом». Но она уже сделала свой выбор и имеет на него право.

А еще я помню, когда она была совсем маленькой, однажды я собиралась на концерт. И дочка говорит: «Мамуля, я тебя очень сильно люблю». В этот момент время останавливается, и ты понимаешь, как тебя любит этот маленький человек. Это чудесно и бесценно.

— А еще хотели бы детей?

— Если Бог даст, то, наверное. Хотя понимаешь, что с моей профессией ребенок – это непросто. Это большая ответственность. Ну а последние годы понимаю, что это дар божий, и если так должно быть, то так и будет.

Катя Лель, песни

— Каждая моя песня любимая. Надоело петь только «Джагу-Джагу». Я тот артист, у которого много песен, любимых народом, действительно крепких хитов.

Иногда меня спрашивают: «А почему у вас только один ребенок?» А я отвечаю, что у меня много песен. И каждая для меня как мой ребенок, а их огромное количество. И в каждой – моя душа.

Я очень уважительно отношусь к людям, у которых много детей, это чудесно и реально непросто. Но у всех у нас своя миссия. У кого-то – доносить до людей свои песни, у других – рожать детей. Третьи умеют все совмещать. Главное – иметь свое призвание и идти к своей мечте до конца.

— Были моменты, когда опускались руки?

— Конечно, миллионы раз. Случалось, что судьба испытывала так, что даже было трудно дышать. Что-то казалось несправедливым. Но чем выше ты поднимаешься и получаешь больше любви, тем больше посылается испытаний.

Но самое главное – найти в себе силы жить, с головой окунуться в свое творчество и верить, что у тебя все получится. И вопреки всем недоброжелателям ты будешь жить в этом мире.

Я достаточно рано поняла, что когда ты получаешь много любви, то расплачиваешься за это. Но важно ответить на вопросы: хватит ли у тебя сил оставаться самому собой и играть по правилам других людей?

Катя Лель, инопланетяне

— Я молчала 30 лет и ждала подходящий момент, когда мне позволят это сделать, чтобы люди прозрели и услышали меня. То есть, это та сокрытая информация, которая не всем дана. И я это прекрасно понимаю.

Но также я осознаю, что нужно уметь читать между строк. Легче всего покрутить у виска, посмеяться и сказать: «Ну это же хайп». Но никто не знает, что за этим стоит.

Если человек решился обнародовать такую информацию, то все не просто так. Значит, так должно было быть.

Когда ты наполняешься светом и вибрациями любви, то ты готов к этому. Сначала я обижалась на насмешки. Но потом поняла, что некоторые люди просто не готовы к такой информации. И они в этом не виноваты, им нужно время, а порой и несколько жизней. Если меня выбрали для этой миссии, значит, в этом есть смысл.

— Вам пишут люди, которые встречались с инопланетянами?

— Я завалена невероятным количеством таких сообщений. И очень благодарна людям, которые делают это искренне и открывают мне свои сердца, свои истории. Они долго не могли поделиться своими откровенными рассказами и очень страдал от этого. Потому что моим единомышленникам никто не верил. Им легче от осознания того, что они не одни в этом мире, с которыми что-то происходит.

Я очень признательна за эти письма и по возможности отвечаю на них, не закрываюсь от людей. Другой важный момент – что иногда я ограничена во времени. Но пишут со всего мира, и очень много эмоций на эту тему.

— А вы боитесь засыпать?

— А для этого не нужно засыпать. Все может произойти за секунду. Я могу оказаться в другом портале и времени. Много информации приходит как будто бы во снах, хотя на самом деле это были реальные истории. Но если честно, я уже ничего не боюсь. Страха нет.

Но много лет я боялась того, что мы не принадлежим сами себе. И в любой момент инопланетяне могут пройти через стены, через закрытые двери, перевоплотиться в любое тело. Они могут все. Этот страх превалировал надо мной, я не могла от него избавиться, объяснить себе, что меня тревожит, почему мне так страшно сойти с кровати и дойти до той двери? Почему я не могла с собой договориться? Ведь я всегда обладала жизнерадостным характером, никогда ничего не боялась.

Если бы я в 16 лет я бы понимала, что это такое, то все было бы по-другому.

Почему мы сидим за столом, пьем кофе и после таинственного свечения за окном исчезают три мои зуба? Это сказка, это миф? Никто мне не мог ничего объяснить, поэтому мне было сложно найти ответы на эти вопросы.

— А был еще контакт?

— Вот я слышу, что там как раз собачка гавкает. А вы знаете, что животные насквозь видят энергии внеземных цивилизаций. Даже если они перевоплощаются в астральное тело, звери их чувствуют.

И кстати, через девять дней, после того, как инопланетяне забрали мои зубы, в нашем доме появилась маленькая собачки — под окнами, где мы спали с сестрой. И после того как я очутилась на корабле, уснула впервые за эти дни, я вдруг услышала эту собачку, которая будто кидалась на кого-то. И я восприняла это как знак свыше.

Я долго не хотела верить во все происходящее. Жаждала вернуться в свою беззаботную жизнь, где все однозначно и просто. Но никто у меня не спросил, можно ли у меня забрать зубы?

Когда ты чувствуешь, что над тобой есть что-то, способное творить чудеса, то ощущаешь свою уязвимость. Однажды было очень холодно, я легла спать в пижаме. И вдруг будто бы очутилась в горах. За мной погнались со словами: «Катя, мы существуем», я убегала и будто бы споткнулась о камень.

А потом вдруг проснулась и подумала: «Господи, какой ужасный сон». При этом я хочу встать с кровати, а у меня кровь на пальце, которым я споткнулась о камень… И когда я поняла, что это не сон, мне стало еще хуже…

Мало того, что я чувствовала, что инопланетяне трогают меня, прикасаются ко мне, так еще в комнате ходили ходуном шторы, падали стулья. Они оставляли на стенах знаки в виде ладошки внутри треугольника и круга. Когда ты не спишь, видишь светящиеся в темноте глаза.

Это были очень серьезные страхи, которые ты не можешь себе объяснить. Легче было думать, что мне все показалось. В общем, много разных случаев было. И есть.

— Кто из ваших коллег вас поддержал?

— Такой вопрос не стоял. Иногда люди меня встречают и говорят: «Ну теперь ты с инопланетянами…» Они не смеются, нет. И понимают, что если я озвучила эту информацию, то все не просто так. Я трезвый серьезный человек.

Хотя многие спрашивают: «Это действительно реально?» Люди просто привыкли к хайпу. Ты не можешь ничего придумывать, за тебя все придумает наша пресса. Этот мир выдуманный, и когда происходит что-то реальное, люди думают, что это хайп.

Но если вы захотите увидеть эту информацию, то обязательно увидите. Людям просто не хочется нарушать свой покой, а легче жить с той информацией, которую нам внедрили, что существование высших цивилизаций не доказано.

Но мир настолько быстро меняется, что мы не можем закрывать на это глаза.

Катя Лель, фигура

— Нужно любить себя, как мне сказал писатель Джон Кехо. Глубоко себя любить. Мы сами определяем качество нашей жизни своими мыслями, визуализацией. И это очень верно. Нужно следить за каждым своим словом, потому что в нем заключена энергия.

Меняются вибрации Земли, как и мы. И нас ждет столько открытий…

Я занимаюсь йогой, дыхательной практикой, медитацией, стараюсь больше читать, узнавать. И принимать этот мир с благодарностью, любя его таким, как он есть. Прислушайтесь к своему сердцу, никто за вас не сделает это лучше.

Катя Лель, диета

— Я не советую это вам делать. Перед клипом «Мармеладный» Максим Фадеев мне сказал: «Ты должна похудеть до 46 килограммов». Я тогда по часу занималась на беговой дорожке, с трудными физическими нагрузками, гантелями, штангами. И в итоге серьезно подорвала свое здоровье.

Я была сильно ограничена в еде, например, ела по две столовые ложки риса, по 150 граммов курочки или рыбки на пару. В день тренировки можно было целое зеленое яблоко, много воды и зеленого чая. С ночи я кипятком обдавала гречку и ела уже утром перед спортом или, например, брала всего три орешка миндаля.

В тот период у меня случилось психологическое истощение. Потом мне снились прилавки с пельменями, тортами, я никому не желаю такой диеты. Это был ужасный период моей жизни. Я была в хорошем качестве мышц, ушла вода и жиры. У меня заплетались ножки, не оставалось силы что-либо еще делать.

И когда я родила следующий клип с Фадеевым на песню «Твоя», я снова занималась с четырехкратной чемпионкой по фитнесу Натальей Прониной.

Кто вам сказал, что надо быть очень худыми? Это неправильно. Я тогда смотрела на свои фотографии и думала: «Боже, я ведь еще похудела». У меня не было ни груди, ни попы, потому что я так себя истязала, что это было абсолютно неправильным для моего психологического и физического состояния.

Сейчас я отношусь к этому по-другому, устраиваю себе разгрузочные дни, слежу за своим питанием, делаю дыхательные практики, занимаюсь спортом. Но важнее всего здоровье!

Каждая женщина должна быть с формами, которые отличают ее от мужчин, красива и хороша собой. Нет некрасивых людей, просто существуют комплексы, мешающие нам жить.

Мы действительно должны произносить эти аффирмации, что обаятельны и привлекательны и хороши собою. Работайте над собой, развивайте себя физически и духовно, и тогда вы будете себе нравиться все больше и больше.

Катя Лель, сейчас

— Пока у меня нет мысли записывать новый альбом. В разгар пандемии я выпустила альбом «Сияние». И недавно с духовным лидером Америки, доктором Джозефом Майклом Леври мы записали альбом мантр под названием «Вибрации любви», чем я очень дорожу.

Я знаю, что эти вибрации будут иметь для меня гораздо большее значение. И этот период, когда твои вибрации имеют частоты, проникающие в ДНК человека на другом уровне, уже наступает. И мне это очень нравится.

Доктор Леври сказал, что я должна спеть эти мантры на санскрите, на иврите, на английском и на русском языках. У меня это получилось. Скажу честно, что каждый день слушаю эти мантры и наслаждаюсь ими. И получаю огромное количество писем благодарности от людей за помощь, что эти мантры дейсвительно имеют целебную силу. Надеюсь, они будут выходить и дальше.

Я обожаю нынешний период и те открытия, которые сегодня есть в моей судьбе. Они непростые, не все к ним готовы, но я столько жизней шла к ним. И я каждый день прошу Бога, чтобы люди тоже делали для себя эти открытия, чтобы они жили в единении, счастье и уважении друг к другу. И развивали в себе энергии любви и света, чего я всем желаю.

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