«Посвящаю свободное время близким»: Ростислав Гулбис из из «Полицейского с Рублевки» мечтал о главной роли и личном счастье

29 июня скоропостижно скончался актер Ростислав Гулбис. Тот самый опер Олег Елисеев из «Полицейского с Рублевки», он же лейтенант Коломиец из сериала «Чернобыль. Зона отчуждения». Актер умер в Костроме, куда приехал на съемки клипа группы Good Times.

Ростиславу было всего 32 года, он не жаловался на здоровье и в целом все было хорошо: любимая работа, любимая девушка, впереди много планов.

«Произошло обострение панкреатита. Оно привело к почечной недостаточности, насколько я знаю. И от этого пошел отек легких», — рассказала 5-tv.ru Екатерина Гольцман, агент актера.

В 2019 году Teleprogramma.pro делала интервью с Ростиславом Гулбисом к выходу в кинотеатрах второй части полнометражной комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел». Актер сетовал, что из-за работы не успевает общаться с близкими, строил планы на жизнь и мечтал сыграть главную роль.

— Кем бы могли стать, если не актером?

— Изначально я занимался скрипкой. С четырех лет. Отец у меня был дирижером-композитором, и он очень хотел, чтобы я стал музыкантом. Поэтому до 7 класса я учился играть на скрипке, а потом мне все это надоело, и я захотел стать рок-звездой. Собрал группу, мы начали играть панк-рок по разным школам, так что я двигался в этом направлении. Думаю, музыкантом мне было бы интересно быть.

— Если тормозят гаишники, узнают в вас «коллегу»?

— Была такая история. Около полугода назад получил права, и решил воспользоваться каршерингом — есть службы, которые дают машины без стажа вождения. Так вот, я поехал и меня впервые остановил гаишник. Попросил посмотреть аккаунт и права. Изучил… и не узнал. Я ему говорю: «Вы у меня первый!», а он грустно посмотрел на меня и ответил: «Поздравляю». А вообще, я мало езжу на машине, поэтому меня практически и не останавливают.

— Изменили свое мнение о полиции после съемок?

— Со времен сериала «Улицы разбитых фонарей» — нет. Когда я смотрел, был еще малой, и мне очень нравились опера. Так вот до сих пор мнение и не поменял. Отношусь к их службе с большим уважением.

— Уже применяли опыт роли полицейского в жизни?

— Вообще я стал наблюдательнее. Обращать внимание на мелочи в быту, присматриваться к соседям и так далее. По роли опер, и в жизни — как будто тоже. Если что происходит во дворе по беспорядку, сразу «палю» все эти штуки. Инстинктивно уже. Стараюсь держать все под контролем и узнавать об изменениях вокруг.

— Кстати, о жизни: как обстоят дела в личной?

— Все хорошо. Как раз отмечали недавно годовщину отношений с девушкой. С Дарьей мы вместе три года. Кроме того, мы с ней плотно сотрудничаем и по работе — она работает няней в детском хосписе, а мы, актеры, постоянно стараемся участвовать в волонтерских мероприятиях, программах.

Стоит отметить, что актер не афишировал личную жизнь. В 2019 году он рассказал нам, что встречается в Дарьей, а судя по его странице в Instagram, в 2021 году он был в отношениях с Викторией Жигулиной.

— На что постоянно не хватает времени из-за работы?

— Уделять внимание близким. Совсем не хватает. Или с друзьями встретиться. Так что, когда появляется свободное время, максимально посвящаю его близким.

— Бытует мнение, что первая часть фильма всегда самая лучшая. С «Новогодним беспределом» также?

— Да, слышал такое. Но мне сложно судить. И, к тому же, не всегда так бывает. Вот фильм «Брат-2» лично мне больше нравится, чем «Брат». Или «Матрица» — продолжение отличное. То же самое с «Властелином колец», «Гарри Поттером» — все части блестящие, нельзя сказать, что они хуже первой.

— Как сложились отношения с Александром Петровым и Сергеем Буруновым?

— Что касается общения, то оно с обоими актерами происходит на равных. Если я что-то пишу им, всегда отвечают. Оба. Поэтому сравнивать невозможно — это не мои друзья, но творчески близкие мне люди. Обоих люблю, оба — талантливые, классные ребята.

— О какой роли мечтаете в настоящий момент?

— Не мечтаю, а иду к ней. К главной роли. Меня вот ассоциируют с комедийными образами, но когда я учился и работал в театре, у меня, наоборот, были драматические роли. Надеюсь, что постепенно и в кино начну переходить к этому. По крайней мере, я всячески пытаюсь выходить на серьезные роли. Практики

работы в кино хватает — 12 лет — так что хотелось бы главную роль.

Teleprogramma.pro выражает соболезнования родным и близким Ростислава Гулбиса.

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