По роли опер, и в жизни — как будто тоже: копы из «Полицейского с Рублевки» рассказали о жизни вне кадра

В декабре на видеоплатформе PREMIER вышел новый сезон сериала «Полицейский с Рублевки», а кинотеатрах страны стартовала вторая часть полнометражной комедии «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел».

По традиции, новый сезон сериала является приквелом к полному метру, так что перед походом в кино важно посмотреть пятый сезон целиком.

В связи с двойной премьерой журналисты Teleprogramma.pro пообщались с актерами, которые исполняют роли трех барвихинских копов — Ростиславом Гулбисом, Александром Дерепко и Сергеем Штатновым.

— Кем бы могли стать, если не актерами?

Гулбис: Изначально я занимался скрипкой. С четырех лет. Отец у меня был дирижером-композитором, и он очень хотел, чтобы я стал музыкантом. Поэтому до 7 класса я учился играть на скрипке, а потом мне все это надоело, и я захотел стать рок-звездой. Собрал группу, мы начали играть панк-рок по разным школам, так что я двигался в этом направлении. Думаю, музыкантом мне было бы интересно быть.

Штатнов: Наверняка, стал бы спортсменом. Занимался бы плаванием, потому что другие виды спорта не особо нравятся.

Дерепко: Гадать не буду. Я и так им стал — IT-инженер довольной крупной компании. Успешно совмещаю пока.

— Если тормозят гаишники, узнают в вас «коллегу»?

Гулбис: Была такая история. Около полугода назад получил права, и решил воспользоваться каршерингом — есть службы, которые дают машины без стажа вождения. Так вот, я поехал и меня впервые остановил гаишник. Попросил посмотреть аккаунт и права. Изучил… и не узнал. Я ему говорю: «Вы у меня первый!», а он грустно посмотрел на меня и ответил: «Поздравляю». А вообще, я мало езжу на машине, поэтому меня практически и не останавливают.

Штатнов: Пока еще ни разу не узнавали. Не знаю, почему. Кстати, тормозят редко. За этот года, наверное, всего лишь раз остановили. Я не нарушаю.

Дерепко: Не пользуюсь автомобилями. Просто нет нужды. Так что избавлен от ремонта, замены масла, транспортного налога и прочего геморроя. И это меня устраивает. Передвигаюсь или на общественном транспорте или на такси. Редко на каршеринге — не останавливали ни разу.

Знаменитые опера с Рублевки признаются, что в жизни опыт киношной работы в полиции пока не пригодился.

— Изменили своё мнение о полиции после съёмок?

Гулбис: Со времен сериала «Улицы разбитых фонарей» — нет. Когда я смотрел, был еще малой, и мне очень нравились опера. Так вот до сих пор мнение и не поменял. Отношусь к их службе с большим уважением.

Штатнов: Нет. Так и знал, что они такие, как у нас. У меня есть и друзья, и знакомые из полиции, так что всю кухню знаю изнутри.

Дерепко: Оно у меня всегда было хорошим. Знаю людей, которые там работают, это порядочные и профессиональные сотрудники. Другой момент, что есть полиция как структура, а есть фильм — все это разное. В МВД, конечно, все чуть иначе.

— Уже применяли опыт роли полицейского в жизни?

Гулбис: Вообще, я стал наблюдательнее. Обращать внимание на мелочи в быту, присматриваться к соседям и так далее. По роли опер, и в жизни — как будто тоже. Если что происходит во дворе по беспорядку, сразу «палю» все эти штуки. Инстинктивно уже. Стараюсь держать все под контролем и узнавать об изменениях

вокруг.

Штатнов: Пожалуй, ни разу такого не было.

Дерепко: Нет. Единственное, разве что шутки иногда проскакивают, связанные с полицией: «Арестуйте» и такого плана. Больше и вспомнить нечего.

— Кстати, о жизни: как обстоят дела в личной?

Гулбис: Все хорошо. Как раз отмечали недавно годовщину отношений с девушкой. С Дарьей мы вместе три года. Кроме того, мы с ней плотно сотрудничаем и по работе — она работает няней в детском хосписе, а мы, актеры, постоянно стараемся участвовать в волонтерских мероприятиях, программах.

Штатнов: Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. С женой официально вместе три года, а так живем вместе уже 13 лет. Детей пока нет, но все впереди.

Дерепко: Довольно хорошо. Никогда не распространялся о ней, но все нормально. Переживать не за что.

— На что постоянно не хватает времени из-за работы?

Гулбис: Уделять внимание близким. Совсем не хватает. Или с друзьями встретиться. Так что, когда появляется свободное время, максимально посвящаю его близким.

Штатнов: Ни на что. Потому что кино и театр отнимают большинство времени. На остальное и не остается. Иногда выбираюсь поплавать.

Дерепко: Не хватает времени на все. Так что главное — все правильно совместить, сложить так, чтобы успеть и ничему не навредить. А еще уметь договариваться с людьми. Тогда и с графиком проблем не будет. И я иду навстречу, и мне идут навстречу.

— На чем или на ком не экономит настоящий мужчина?

Гулбис: Наверное, мужчина не должен вообще экономить на семье. Он всегда все покупает, пытается порадовать домашних. На отношениях с друзьями тоже, считаю, экономить не стоит. Надо помогать друг другу.

Штатнов: Думаю, на любимой женщине. Он должен тратить и на нее, и на родителей.

Дерепко: Если применительно к себе, то на хорошей обуви и здоровье. Если применительно к окружающим, то на здоровье близких — родителей, братьев, сестер. Не экономит на женщине — разве что кроме ненужных «хотелок». На нужных вещах экономить нельзя, на баловстве лучше экономить.

— Бытует мнение, что первая часть фильма всегда самая лучшая. С «Новогодним беспределом» также?

Гулбис: Да, слышал такое. Но мне сложно судить. И, к тому же, не всегда так бывает. Вот фильм «Брат-2» лично мне больше нравится, чем «Брат». Или «Матрица» — продолжение отличное. То же самое с «Властелином колец», «Гарри Поттером» — все части блестящие, нельзя сказать, что они хуже первой.

Штатнов: Мне кажется, что вторая часть «Новогоднего беспредела» будет круче первой — и динамичнее, и история интереснее. Надеюсь, лучше зайдет.

Дерепко: Думаю, да. Первая часть всегда открывает двери в полнометражное кино. И она навсегда останется первой. Вторая только будет отталкиваться и зависеть от первой. Единственное, конечно, мы старались сделать даже лучше, но не без на первую часть.

— Кто вам ближе — Петров или Бурунов?

Гулбис: Странный вопрос. В каком смысле ближе? Что касается общения, то оно с обоими актерами происходит на равных. Если я что-то пишу им, всегда отвечают. Оба. Поэтому сравнивать невозможно — это не мои друзья, но творчески близкие мне люди. Обоих люблю, оба — талантливые, классные ребята.

Штатнов: Бурунов. Он по характеру ближе к моему герою. Настолько четко проживает свои роли! Он просто мой кумир. Потрясающий актер!

Дерепко: Если по факту, то Бурунов. Человек сумасшедшей энергетики. От него заряжаешься, даже когда стоишь рядом или разговариваешь. Но если сравнивать всю площадку, я бы выбрал Штатнова. Сдружились мы с ним. Простой и веселый парень, мы классно общаемся. Два пацана с обычных дворов — без заскоков. Так что или Бурунов, или Штатнов.

— О какой роли мечтаете в настоящий момент?

Гулбис: Не мечтаю, а иду к ней. К главной роли. Меня вот ассоциируют с комедийными образами, но когда я учился и работал в театре, у меня, наоборот, были драматические роли. Надеюсь, что постепенно и в кино начну переходить к этому. По крайней мере, я всячески пытаюсь выходить на серьезные роли. Практики

работы в кино хватает — 12 лет — так что хотелось бы главную роль.

Штатнов: Мечтаю о крутой роли. Как Рассел Кроу сыграл в «Гладиаторе» или Кит Харрингтон в «Игре престолов». Такого хочется, драматического, трагедийного. Хотя все меня считают комедийным артистом.

Дерепко: Ни о какой. Точнее, мне бы хотелось чего-то драматического, но четкого представления об этом нет. Не могу это всерьез сформулировать. Сложный вопрос.