«Тело везут из Костромы»: умер звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Ростислав Гулбис

Актеру было 32 года. Он скончался в больнице, куда поступил с приступом панкреотита.

Трагическая новость пришла вечером во вторник, 29 июня. Стало известно, что скоропостижно скончался 32-летний артист кино Ростислав Гулбис, ставший популярным благодаря своим ролям в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Практика», «Кома», «Солдаты-17» и других.

Точная причина смерти столь молодого человека пока не установлена. Но, по предварительным данным, она могла наступить в результате приступа панкреотита, с которым не смогли справиться врачи в Костроме.

В этом городе снимался клип группы Good Times Band, в котором принимал участие Ростислав Гулбис. Сразу после съемок он планировал вернуться в Москву, где его ждали на примерке костюмов для нового проекта. Но, увы, этим планам не суждено было сбыться.

«Точного диагноза пока еще нет, тело везут из Костромы, — цитирует kp.ru директора артиста Екатерину Гольцман. — Но есть информация о том, что у Ростислава случился приступ панкреатита, он попал в местную больницу и там скончался».

По предварительным данным, прощание с актером состоится в субботу, 3 июля, на Ваганьковском кладбище столицы.

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