Звезда «Содержанок» Семен Штейнберг о закулисье сериала: «Куртку порвали, фингал нарисовали»

Также актер рассказал Teleprogramma.pro о своем отношении к домогательствам, театральной карьере Ольге Бузовой и съемках в период пандемии.

С 10 июня на видеосервисе Start выходит третий сезон нашумевшего сериала «Содержанки». Создатели картины обещают зрителям неожиданные повороты сюжета, много чувственных сцен и появление новых персонажей. Планируется, что в новых сериях раскроются тайны героев сериала и будут даны ответы на многие зрительские вопросы.

Например, обретет ли личное счастье филолог Алексей Широков – муж следователя Елены (Дарья Мороз), которая бросила его ради романа с предпринимателем Глебом Ольховским (Владимир Мишуков). Однако и на этом злоключения учителя литературы не заканчиваются. Он становится жертвой эгоистичной любви школьницы, педагога обвиняют в домогательствах к несовершеннолетней, после чего его преподавательской карьере приходит конец.

Во втором сезоне Алексей находит новую любовь в лице издателя своего дебютного романа – героини Любови Аксеновой. Казалось бы, жизнь налаживается, но все не так просто…

«В третьем сезоне мой персонаж все также будет находиться в поисках счастья, искать свое место под солнцем, пытаться удовлетворить свои амбиции. А вот получится у него это или нет, это уже интрига, — делится с Teleprogramma.pro исполнитель роли Алексея Широкова Семен Штейнберг.

В интервью нашему изданию Семен также рассказал о коварстве коронавируса, навязчивых женщинах и об отношении к непрофессионалам типа Ольги Бузовой на театральных подмостках.

«Выпады со стороны навязчивых женщин легко пресечь»

— В сериале «Содержанки» вы играете не счастливого человека, а сами являетесь успешным семьянином. Получается, что это роль на сопротивление…

— В этом сериале вообще мало счастливых персонажей. А вот счастлив ли я сам? Счастлив. Но при этом я же не такой абсолютно солнечный человек, которому сложно представить, как ведут себя несчастливые люди У нас у всех разные проблемы. Я не задумывался над этим вопросом, а просто искал другие вещи. Скажу, что мой герой пытается наладить свою жизнь. Что-то у него получается, а что-то – нет. Так же и я на самом деле.

— Да, героинь Дарьи Мороз, Любови Аксеновой и Александры Ревенко, с которыми по сюжету связан ваш герой, тоже нельзя назвать счастливыми. Кстати, как складывались ваши отношения с этими актрисами? Пересекались ли вы с ними на других проектах?

— Сашу я знаю по «Гоголь-центру», где мы вместе работаем. А вот с Дашей и с Любой Аксеновой встретился впервые. Отношения у нас сложились дружеские. Но мы, конечно, все равно редко общаемся. Быть может, с Сашей почаще, но сейчас она сейчас перешла в другой театр.

— Вы играете человека, которого преследует навязчивая школьница. А приходилось ли вам отбиваться от приставаний женщин? И как, на ваш взгляд, нужно вести себя в подобных ситуациях?

— Приходилось, но, конечно, не от школьниц. Многое зависит от характера мужчины, от конкретных обстоятельств, от самого человека. Может быть, некоторым эта ситуация кажется нормальной. Когда возникает соблазн, кто-то может напрячься, а кто-то – наоборот. Но если честно, подобные ситуации не особо доставляли мне беспокойства. Иногда это кажется забавным, но до поры до времени. А порой такое внимание даже приятно.

— Но, наверное, только в том случае, если женщина не чрезмерно навязчива…

— Тогда это неловко и стыдно. И тем легче пресечь такие выпады.

— Во втором сезоне у вас была очень эффектная драка с персонажем Сергея Чонишвили. Как снималась эта сцена? И ожидать ли нам подобных эпизодов в третьей части?

— Это пока секрет, не будем спойлерить. В ходе драки с Сергеем на мне порвали дорогую куртку. Фингал нарисовали. Сцена снималась в подъезде типового дома. Эта драка не относится к суперкаскадерским. Мы просто держали друг друга за грудки, вот и все.

— Смотрели ли ваши жена, которая также является актрисой, и дети сериал «Содержанки»? И что думает о вашей работе супруга?

— Нет, сыновья еще малы для этого и не особо смотрят телевизор. А что касается жены, то что-то ей нравится, а что-то – нет. Как близкий человек, она максимально критично относится к моим работам. Впрочем, как и я сам.

«Я очень переживал за свою безграмотность»

— «Содержанки» очень популярны среди зрителей. А какие сериалы вам нравятся самому?

— У меня мало времени на фильмы, но что-то все-таки получается посмотреть. Мне очень понравился сериал «Чики», а что касается зарубежных, то это, конечно, «Во все тяжкие».

— В сериале «Содержанки» вы играете филолога. В одном из своих интервью вы рассказали, что ваша бабушка преподавала в школе русский язык и литературу. Но вы сами не отличались особой грамотностью. А сейчас еще боретесь с этой проблемой?

— У меня бабушка действительно была учительницей русского языка и литературы. И я очень переживал за свою безграмотность. Я в принципе знаю правила, но порой совершаю какие-то нелепые ошибки. А вот у моего брата, наоборот, врожденная грамотность. Сейчас такое время, что мы и писать-то разучились со всеми этими мессенджерами и программами набора текста.

— Вы также говорили, что любите читать. А сейчас остается время на чтение?

— Да, я люблю читать. У меня случаются разные периоды. Бывает, что я взахлеб читаю все подряд. А иногда, наоборот, не могу сконцентрироваться на книге из-за огромного количества мыслей и тревог. Сейчас я читаю книги и материалы, связанные с темой спектакля, который мы репетируем в «Гоголь-центре». Это постановка – компиляция из рассказов, биографических фактов о писателе Чарльзе Буковски. Мы покажем один день из его жизни.

«Я даже не помню, как выглядит Ольга Бузова»

— Раз уж заговорили о театре, то как вы относитесь к новости о появлении Ольги Бузовой на сцене МХАТ им. Горького? Должны ли, на ваш взгляд, непрофессионалы выходить на театральные подмостки?

— Я мало что знаю об Ольге Бузовой, в основном то, что ее почему-то все хейтят. А я честно, даже не помню, как она выглядит. А что касается вопросов профессионализма на сцене, то я встречал таких «дилетантов», которые дадут фору «профессионалам». Это все субъективные вещи. Некоторые актеры почти ничего не могут сделать на сцене, хотя их все называют профессионалами.

А бывает, что ты видишь абсолютно свежее лицо и спрашиваешь: а кто это… На некоторых спектаклях «Гоголь-центра» появляется наш монтировщик Алексей и играет какие-то маленькие кусочки. И это совершенно потрясающе!

Я знаю, что сейчас он начал сниматься и в кино. Живая непосредственность, не отягощенная театральным образованием и штампами, которыми мы обрастаем за всю нашу творческую жизнь, — это очень круто.

Смотрите сериал «Содержанки» на видеосервисе Start.ru уже с 10 июня!

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