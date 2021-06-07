«Это Бузова приглашала к себе в клип популярного блогера»: директор Давы возмущена фразами, что тот «присосался к звезде»

Несколько месяцев прошло после разрыва поющей телеведущей Ольги Бузовой и ее бойфренда, блогера и музыканта Давида Манукяна. Страсти вокруг экс-возлюбленных не утихают, а разгораются с новой силой при малейшем для этого поводе.

После Премии Муз-ТВ хейт в адрес Давы только усилился, его начали обвинять в том, что он завоевывает популярность тем, что оказывается рядом с очень раскрученными персонажами, сначала это была Ольга Бузова, сейчас — поп-король Филипп Киркоров.

Заступиться за Давида Манукяна решила хрупкая девушка, его директор Анна Маковская, в романе с которой Даву подозревали некоторое время назад.

«Скажу по поводу того, что якобы Дава получил успех и популярность из-за кого-то, а конкретно из-за слов «присосавшись к звезде», — написала девушка в сторис Instagram. — Это Ольга Бузова приглашала к себе в клип популярного блогера. Ольга Бузова снимала сторис под треки Давы еще до знакомства с ним. Ольга Бузова знает себе цену и никогда бы не стала жить с человеком, который не может ее обеспечить, или мутный и непонятный человек. А на минуточку, она провела с ним почти два года вместе, транслируя это на всю страну».

Анна Маковская напомнила также, что Давид Манукян помогал Ольге Бузовой с контентом в соцсетях, а также создавал со своей командой треки для теперь уже экс-возлюбленной.

Что касается сотрудничества Давы и Филиппа Киркорова, то Маковская поспешила уточнить, что поп-король никогда бы не стал иметь дело с бесталанным человеком.

«Вас просто бесит, что такой человек уважает Даву и открыто говорит «о каком-то блогере», рассказывая, как Дава сам принес ему новые проекты и вдохновил, просто потому что он трудолюбивый и креативный», — добавила Анна Маковская.

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